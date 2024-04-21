https://uz.sputniknews.ru/20240421/v-eaes-uvelichili-vypusk-selxozproduktsii--eek-43535051.html

В ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции — ЕЭК

В ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Департамент статистики ЕЭК опубликовал аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь–февраль 2024 года.

2024-04-21T17:11+0500

2024-04-21T17:11+0500

2024-04-21T17:14+0500

еаэс

сельское хозяйство

экономика

аналитика

производство

беларусь

казахстан

кыргызстан

россия

армения

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1f/42287746_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8dcd85a812e2a4e27cfa22954d272d19.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в странах ЕАЭС в январе – феврале 2024 года увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это следует из опубликованного аналитического обзора на сайте Евразийской экономической комиссии.Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе), а также молока наблюдался во всех государствах-членах Союза (без учета данных по Армении).По прогнозам, производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.Читайте также Объем промпроизводства ЕАЭС в январе–феврале 2024 года составил 106,6%.

беларусь

казахстан

россия

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

страны еаэс сельхозпродукция производство