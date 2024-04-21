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В ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции — ЕЭК
В ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Департамент статистики ЕЭК опубликовал аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь–февраль 2024 года.
2024-04-21T17:11+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в странах ЕАЭС в январе – феврале 2024 года увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это следует из опубликованного аналитического обзора на сайте Евразийской экономической комиссии.Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе), а также молока наблюдался во всех государствах-членах Союза (без учета данных по Армении).По прогнозам, производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.Читайте также Объем промпроизводства ЕАЭС в январе–феврале 2024 года составил 106,6%.
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страны еаэс сельхозпродукция производство
страны еаэс сельхозпродукция производство

В ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции — ЕЭК

17:11 21.04.2024 (обновлено: 17:14 21.04.2024)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Департамент статистики ЕЭК опубликовал аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь–февраль 2024 года.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в странах ЕАЭС в январе – феврале 2024 года увеличилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это следует из опубликованного аналитического обзора на сайте Евразийской экономической комиссии.
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе), а также молока наблюдался во всех государствах-членах Союза (без учета данных по Армении).

“Производство скота и птицы на убой увеличилось на 3,2%, молока – на 4,0%, производство яиц снизилось на 0,4%. Производство яиц увеличилось в Беларуси и Кыргызстане, снизилось — в России и Казахстане. Наибольший рост производства основных продуктов животноводства зафиксирован в Беларуси", — говорится в обзоре.

По прогнозам, производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.
Читайте также Объем промпроизводства ЕАЭС в январе–феврале 2024 года составил 106,6%.
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