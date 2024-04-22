https://uz.sputniknews.ru/20240422/kofein-organizm-deystviye-prodoljitelnost-43542621.html

Врач: Как долго кофеин действует на организм

Врач: Как долго кофеин действует на организм

Sputnik Узбекистан

Спустя 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди начинают чувствовать прилив энергии. Кофеин откладывает усталость

2024-04-22T22:03+0500

2024-04-22T22:03+0500

2024-04-22T22:03+0500

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кофе

здоровье

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Кофеин откладывает усталость у человека, но уже через 4 часа его действие прекращается, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Елену Владимирову.Она добавила, что уже через 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди чувствуют прилив энергии, но при этом аденозин продолжает накапливаться.По ее словам, у тех людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется и увеличивает число аденозиновых рецепторов. Именно поэтому у человека, пропустившего привычную чашку кофе, начинает болеть голова и хочется спать.В заключение она пояснила, что для минимизации синдрома отмены в случае, если человек хочет совсем отказаться от кофе, это следует делать постепенно. Необходимо плавно сокращать дозировку любимого напитка.

https://uz.sputniknews.ru/20240420/otdyx-sovet-psixolog-43528029.html

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