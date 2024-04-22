https://uz.sputniknews.ru/20240422/kofein-organizm-deystviye-prodoljitelnost-43542621.html
Врач: Как долго кофеин действует на организм
Врач: Как долго кофеин действует на организм
Sputnik Узбекистан
Спустя 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди начинают чувствовать прилив энергии. Кофеин откладывает усталость
2024-04-22T22:03+0500
2024-04-22T22:03+0500
2024-04-22T22:03+0500
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мнение эксперта
кофе
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Кофеин откладывает усталость у человека, но уже через 4 часа его действие прекращается, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Елену Владимирову.Она добавила, что уже через 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди чувствуют прилив энергии, но при этом аденозин продолжает накапливаться.По ее словам, у тех людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется и увеличивает число аденозиновых рецепторов. Именно поэтому у человека, пропустившего привычную чашку кофе, начинает болеть голова и хочется спать.В заключение она пояснила, что для минимизации синдрома отмены в случае, если человек хочет совсем отказаться от кофе, это следует делать постепенно. Необходимо плавно сокращать дозировку любимого напитка.
https://uz.sputniknews.ru/20240420/otdyx-sovet-psixolog-43528029.html
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кофеин организм действие продолжительность
кофеин организм действие продолжительность
Врач: Как долго кофеин действует на организм
Спустя 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди начинают чувствовать прилив энергии. Кофеин откладывает усталость.
Кофеин откладывает усталость у человека, но уже через 4 часа его действие прекращается, сообщает РИА Новости
со ссылкой на нутрициолога Елену Владимирову.
"На самом деле кофеин лишь откладывает усталость. В мозгу есть тормозные рецепторы – аденозиновые. Когда на них накапливаются молекулы усталости — аденозины — мы чувствуем усталость и сонливость. Выпивая чашку кофе, кофеин садится на эти тормозные рецепторы вместо аденозина", — объяснила специалист.
Она добавила, что уже через 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди чувствуют прилив энергии, но при этом аденозин продолжает накапливаться.
"В среднем, через 4 часа действие кофеина прекращается, аденозиновые рецепторы освобождаются, и на них "наваливается" большое количество накопившегося аденозина. Тогда мы чувствуем резкий упадок сил", — уточнила нутрициолог.
По ее словам, у тех людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется и увеличивает число аденозиновых рецепторов. Именно поэтому у человека, пропустившего привычную чашку кофе, начинает болеть голова и хочется спать.
"Но если убрать совсем кофе, то за 7-12 дней количество этих рецепторов возвращается к исходному", — сказала специалист.
В заключение она пояснила, что для минимизации синдрома отмены в случае, если человек хочет совсем отказаться от кофе, это следует делать постепенно. Необходимо плавно сокращать дозировку любимого напитка.