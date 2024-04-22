https://uz.sputniknews.ru/20240422/mirzaev-rossiya--strategicheskaya-strana-partner-dlya-uzbekistana--43547197.html

Мирзаев: Россия — стратегическая страна-партнер для Узбекистана

Мирзаев: Россия — стратегическая страна-партнер для Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В первом квартале этого года объем экспорта из Ташкентской области в Россию достиг $135 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 110%.

2024-04-22T14:46+0500

2024-04-22T14:46+0500

2024-04-22T15:12+0500

ташкент

"иннопром"

выставка

ташкентская область

татарстан

россия

экономика

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российская Федерация является стратегическим партнером Узбекистана. Об этом заявил хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев на пленарном заседании "Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус", проходящей в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", открывшейся в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, объем товарооборота в прошлом году по Ташкентской области составил $640 млн. В первом квартале нынешнего года этот показатель достиг $278 млн.Он добавил, что сегодняшнее традиционное мероприятие откроет новые возможности не только для узбекских, но и для российских предпринимателей.Отдельно отметил тесные экономические отношения с республикой Татарстан, установленные на основании поручения президента. По словам Мирзаева, двустороннее взаимодействие, в частности, создание технопарка стабильно приносит первые плоды.Он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, какие совместные проекты и на какую сумму будут реализованы в ближайшем будущем.По его словам, реализуются 11 совместных проектов на $90 млн. До конца года запустят 9 проектов на $70 млн, в перспективе планируют еще 7 — на $94 млн. В общей сложности до конца года ожидаются запуск проектов с Татарстаном на $91 млн и 17 проектов со всеми регионами РФ на $230 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20240417/tashkent-innoprom-aprel-2024-43466179.html

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