https://uz.sputniknews.ru/20240422/mirzaev-rossiya--strategicheskaya-strana-partner-dlya-uzbekistana--43547197.html
Мирзаев: Россия — стратегическая страна-партнер для Узбекистана
Мирзаев: Россия — стратегическая страна-партнер для Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В первом квартале этого года объем экспорта из Ташкентской области в Россию достиг $135 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 110%.
2024-04-22T14:46+0500
2024-04-22T14:46+0500
2024-04-22T15:12+0500
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российская Федерация является стратегическим партнером Узбекистана. Об этом заявил хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев на пленарном заседании "Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус", проходящей в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", открывшейся в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, объем товарооборота в прошлом году по Ташкентской области составил $640 млн. В первом квартале нынешнего года этот показатель достиг $278 млн.Он добавил, что сегодняшнее традиционное мероприятие откроет новые возможности не только для узбекских, но и для российских предпринимателей.Отдельно отметил тесные экономические отношения с республикой Татарстан, установленные на основании поручения президента. По словам Мирзаева, двустороннее взаимодействие, в частности, создание технопарка стабильно приносит первые плоды.Он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, какие совместные проекты и на какую сумму будут реализованы в ближайшем будущем.По его словам, реализуются 11 совместных проектов на $90 млн. До конца года запустят 9 проектов на $70 млн, в перспективе планируют еще 7 — на $94 млн. В общей сложности до конца года ожидаются запуск проектов с Татарстаном на $91 млн и 17 проектов со всеми регионами РФ на $230 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20240417/tashkent-innoprom-aprel-2024-43466179.html
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Мирзаев: Россия — стратегическая страна-партнер для Узбекистана
14:46 22.04.2024 (обновлено: 15:12 22.04.2024)
Эксклюзив
В первом квартале этого года объем экспорта из Ташкентской области в Россию достиг $135 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 110%.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Российская Федерация является стратегическим партнером Узбекистана. Об этом заявил хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев на пленарном заседании "Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус", проходящей в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", открывшейся в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Российская Федерация является стратегическим партнером Узбекистана. Вместе за последние годы мы заняли лидирующие позиции в сфере торговли и промышленности. За последние 5 лет достигнуты значительные результаты в экономическом сотрудничестве Ташкентской области с субъектами Российской Федерации", — отметил Мирзаев.
По его словам, объем товарооборота в прошлом году по Ташкентской области составил $640 млн. В первом квартале нынешнего года этот показатель достиг $278 млн.
"Если говорить о конкретных цифрах, то экспорт в РФ составляет $135 млн. Он увеличился на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавил Мирзаев.
Он добавил, что сегодняшнее традиционное мероприятие откроет новые возможности не только для узбекских, но и для российских предпринимателей.
"В Ташкенте известная компания России "Пеноплекс" и компании группы "Бумфа" инвестировали по $10 млн в производство теплоизоляционных материалов, и каждая из них создала по 200 рабочих мест. Наша главная цель – обеспечить новыми рабочими местами наших граждан", — сказал хоким Ташобласти.
Отдельно отметил тесные экономические отношения с республикой Татарстан, установленные на основании поручения президента. По словам Мирзаева, двустороннее взаимодействие, в частности, создание технопарка стабильно приносит первые плоды.
"За короткое время в технопарке запущено 14 проектов на сумму $32 млн. Рассматриваются еще 10 проектов на сумму $110 млн", — добавил он.
Он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан
о том, какие совместные проекты и на какую сумму будут реализованы в ближайшем будущем.
По его словам, реализуются 11 совместных проектов на $90 млн. До конца года запустят 9 проектов на $70 млн, в перспективе планируют еще 7 — на $94 млн. В общей сложности до конца года ожидаются запуск проектов с Татарстаном на $91 млн и 17 проектов со всеми регионами РФ на $230 млн.
"В результате этого мы ожидаем создания более 2-х тысяч новых рабочих мест. В основном, в текстильной, химической промышленности, машиностроении (производство автомобильных шин)", — рассказал Зоир Мирзаев.