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https://uz.sputniknews.ru/20240422/namangan-festival-svetov-podgotovka-43543357.html
Наманган готовится к Международному фестивалю цветов
Наманган готовится к Международному фестивалю цветов
Sputnik Узбекистан
Хоким области ознакомился с процессом подготовки к фестивалю, в том числе с проектами оформления участков для крупных предприятий и организаций на территории одного из городских парков
2024-04-22T12:42+0500
2024-04-22T12:42+0500
общество
узбекистан
наманганская область
наманган
хоким
фестиваль
цветы
культура
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Намангане ведут подготовку к 63-му Международному фестивалю цветов, сообщает пресс-служба администрации области.Он пройдет с 19 мая по 23 июня текущего года.Как проходил фестиваль цветов в Намангане в разные годы — фотоС ходом подготовки к масштабному мероприятию ознакомился хоким области Шавкатжон Абдураззаков.Ему представили декорации на Аллее Мира, новые виды цветов, образцы сувениров, а также проекты оформления участков, отведенных в парке культуры и отдыха имени Бабура крупным предприятиям и организациям городов и районов области.В фестивале примут участие цветоводы-любители, а также специалисты ландшафтного дизайна.Напомним, что к прошлогоднему фестивалю в Намангане высадили 36 млн цветов более чем 3 тыс. видов.Тогда же фестиваль посетили 5 839 туристов из соседнего Кыргызстана, 283 из Казахстана и 149 из Таджикистана. В целом, на знаменитом фестивале побывали любители цветов из 52 стран, включая Россию, Китай, Турцию, Бангладеш, Индию.Программа мероприятия традиционно включает в себя конкурсы флористов, гала-концерт с участием известных поп-звезд, праздничный парад автомобилей, показ мод, выставки ремесленников, соревнования и различные развлекательные шоу.
узбекистан
наманганская область
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наманган международный фестиваль цветов подготовка
наманган международный фестиваль цветов подготовка

Наманган готовится к Международному фестивалю цветов

12:42 22.04.2024
© Хокимият Наманганской областиХоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года.
Хоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
© Хокимият Наманганской области
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Хоким области ознакомился с процессом подготовки к фестивалю, в том числе с проектами оформления участков для крупных предприятий и организаций на территории одного из городских парков.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Намангане ведут подготовку к 63-му Международному фестивалю цветов, сообщает пресс-служба администрации области.
Он пройдет с 19 мая по 23 июня текущего года.
Как проходил фестиваль цветов в Намангане в разные годы — фото
С ходом подготовки к масштабному мероприятию ознакомился хоким области Шавкатжон Абдураззаков.
© Хокимият Наманганской областиХоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года.
Хоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
Хоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года.
© Хокимият Наманганской области
Ему представили декорации на Аллее Мира, новые виды цветов, образцы сувениров, а также проекты оформления участков, отведенных в парке культуры и отдыха имени Бабура крупным предприятиям и организациям городов и районов области.
© Хокимият Наманганской областиХоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года.
Хоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
Хоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года.
© Хокимият Наманганской области
В фестивале примут участие цветоводы-любители, а также специалисты ландшафтного дизайна.
© Хокимият Наманганской областиХоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года.
Хоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
Хоким области Шавкатжон Абдураззаков ознакомился с ходом подготовки к 63-му Международному фестивалю цветов, который пройдет в Намангане с 19 мая по 23 июня 2024 года.
© Хокимият Наманганской области
Напомним, что к прошлогоднему фестивалю в Намангане высадили 36 млн цветов более чем 3 тыс. видов.
Тогда же фестиваль посетили 5 839 туристов из соседнего Кыргызстана, 283 из Казахстана и 149 из Таджикистана. В целом, на знаменитом фестивале побывали любители цветов из 52 стран, включая Россию, Китай, Турцию, Бангладеш, Индию.
Программа мероприятия традиционно включает в себя конкурсы флористов, гала-концерт с участием известных поп-звезд, праздничный парад автомобилей, показ мод, выставки ремесленников, соревнования и различные развлекательные шоу.
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