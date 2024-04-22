https://uz.sputniknews.ru/20240422/shavkat-mirziyoev-vyshel-v-kratkosrochnyy-otpusk-43539873.html
Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
Sputnik Узбекистан
В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в декабре 2023 года.
2024-04-22T10:40+0500
2024-04-22T10:40+0500
2024-04-22T11:27+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
отпуск
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в декабре 2023 года.Последняя неделя в рабочем графике президента Узбекистана была насыщенной. 18-19 апреля по приглашению Эмомали Рахмона он находился с государственным визитом в Таджикистане. В ходе визита подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества, в том числе Договор о союзнических отношениях, ознаменовавший новую историческую веху в двустороннем взаимодействии. Мирзиёев встретился с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой.Президенты Узбекистана и Таджикистана провели переговоры в узком и расширенном составах, присвоили высокие почетные звания деятелям культуры и искусства двух стран, торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе, ознакомились с выставкой "Made in Uzbekistan".Также на прошлой неделе Шавкат Мирзиёев принял глав МИД ряда стран, посетивших республику в рамках программы заседания министров иностранных дел стран Центральной Азии и арабских государств Залива, провел видеоселекторное совещание по вопросам увеличения объемов экспорта и инвестиций в текстильной отрасли и ознакомился с презентацией проектов в области транспорта и строительства.
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шавкат мирзиёев краткосрочный отпуск
шавкат мирзиёев краткосрочный отпуск
Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
10:40 22.04.2024 (обновлено: 11:27 22.04.2024)
В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в декабре 2023 года.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 22 апреля 2024 года вышел в краткосрочный трудовой отпуск", — говорится в сообщении.
В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в декабре 2023 года.
Последняя неделя в рабочем графике президента Узбекистана была насыщенной. 18-19 апреля по приглашению Эмомали Рахмона он находился с государственным визитом в Таджикистане. В ходе визита подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества, в том числе Договор о союзнических отношениях, ознаменовавший новую историческую веху в двустороннем взаимодействии.
Мирзиёев встретился с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой.
Президенты Узбекистана и Таджикистана провели переговоры в узком и расширенном составах, присвоили высокие почетные звания деятелям культуры и искусства двух стран, торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе, ознакомились с выставкой "Made in Uzbekistan".
Также на прошлой неделе Шавкат Мирзиёев принял глав МИД ряда стран, посетивших республику в рамках программы заседания министров иностранных дел стран Центральной Азии и арабских государств Залива, провел видеоселекторное совещание по вопросам увеличения объемов экспорта и инвестиций в текстильной отрасли и ознакомился с презентацией проектов в области транспорта и строительства.