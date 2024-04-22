https://uz.sputniknews.ru/20240422/shavkat-mirziyoev-vyshel-v-kratkosrochnyy-otpusk-43539873.html

Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск

Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск

Sputnik Узбекистан

В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в декабре 2023 года.

2024-04-22T10:40+0500

2024-04-22T10:40+0500

2024-04-22T11:27+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

отпуск

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в декабре 2023 года.Последняя неделя в рабочем графике президента Узбекистана была насыщенной. 18-19 апреля по приглашению Эмомали Рахмона он находился с государственным визитом в Таджикистане. В ходе визита подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества, в том числе Договор о союзнических отношениях, ознаменовавший новую историческую веху в двустороннем взаимодействии. Мирзиёев встретился с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой и премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой.Президенты Узбекистана и Таджикистана провели переговоры в узком и расширенном составах, присвоили высокие почетные звания деятелям культуры и искусства двух стран, торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе, ознакомились с выставкой "Made in Uzbekistan".Также на прошлой неделе Шавкат Мирзиёев принял глав МИД ряда стран, посетивших республику в рамках программы заседания министров иностранных дел стран Центральной Азии и арабских государств Залива, провел видеоселекторное совещание по вопросам увеличения объемов экспорта и инвестиций в текстильной отрасли и ознакомился с презентацией проектов в области транспорта и строительства.

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шавкат мирзиёев краткосрочный отпуск