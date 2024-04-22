В Иннопроме участвуют свыше 20 компаний из Санкт-Петербурга
17:01 22.04.2024 (обновлено: 17:15 22.04.2024)
© Телеграм канал Кирилла ПоляковаCтенд Санкт-Петербурга: свой экспортный потенциал и последние разработки демонстрируют ведущие городские промышленные предприятия.
Cтенд Санкт-Петербурга: свой экспортный потенциал и последние разработки демонстрируют ведущие городские промышленные предприятия.
© Телеграм канал Кирилла Полякова
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Участники намерены обсудить вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Россией в ряде ключевых индустриальных направлений, включая нефтегазовую отрасль и производство агрохимикатов.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", открывшейся в Ташкенте, принимает участие делегация из Санкт-Петербурга, возглавляемая вице-губернатором Кириллом Поляковым. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В составе делегации — свыше 20 компаний. Как рассказал Кирилл Поляков, для участия в выставке в Ташкент приехали представители не только новых, но и тех компаний, которые уже имеют опыт работы с Узбекистаном, странами ЦА и СНГ.
© Телеграм канал Кирилла ПоляковаCтенд Санкт-Петербурга: свой экспортный потенциал и последние разработки демонстрируют ведущие городские промышленные предприятия.
Cтенд Санкт-Петербурга: свой экспортный потенциал и последние разработки демонстрируют ведущие городские промышленные предприятия.
© Телеграм канал Кирилла Полякова
“Это проекты, связанные с полезными ископаемыми, гидроэнергетикой, управлением электростанциями. Это и проекты новых материалов, которые используются в том числе для асфальтобетона, для ремонтов дорог и т.д. Это то оборудование, которое сегодня производится в Петербурге“, — отметил глава делегации.
По его словам, ряд компаний уже имеют опыт работы с Узбекистаном и привезли на выставку новые образцы и разработки, для того чтобы продемонстрировать их более широкому кругу участников Иннопрома.
“Помимо этого, ряд компаний имеют самостоятельные стенды и которые привезли образцы своей продукции. Это Кировский завод с Петербургским тракторным заводом показывают свой новый “Кировец“. Это и компании нашего фармацевтического кластера, которые имеют богатый опыт работы с Узбекистаном, имеют планы по развитию производства, в том числе и на территории Узбекистана”, — добавил Поляков.
Кроме того, Кирилл Поляков в своем Telegram-канале отметил, что в рамках мероприятия Петербург намерен активизировать диалог о расширении сотрудничества с Узбекистаном в промышленной сфере. В частности, планируется обсудить вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Россией в ряде ключевых индустриальных направлений, включая нефтегазовую отрасль и производство агрохимикатов, медицинскую сферу, цифровизацию и промышленное производство.