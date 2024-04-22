https://uz.sputniknews.ru/20240422/v-innoprome-uchastvuyut-svyshe-20-kompaniy-iz-sankt-peterburga-43553307.html

В Иннопроме участвуют свыше 20 компаний из Санкт-Петербурга

В Иннопроме участвуют свыше 20 компаний из Санкт-Петербурга

Sputnik Узбекистан

Участники намерены обсудить вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Россией в ряде ключевых индустриальных направлений, включая нефтегазовую отрасль и... 22.04.2024, Sputnik Узбекистан

2024-04-22T17:01+0500

2024-04-22T17:01+0500

2024-04-22T17:15+0500

ташкент

"иннопром"

экономика

санкт-петербург

делегация

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", открывшейся в Ташкенте, принимает участие делегация из Санкт-Петербурга, возглавляемая вице-губернатором Кириллом Поляковым. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В составе делегации — свыше 20 компаний. Как рассказал Кирилл Поляков, для участия в выставке в Ташкент приехали представители не только новых, но и тех компаний, которые уже имеют опыт работы с Узбекистаном, странами ЦА и СНГ.По его словам, ряд компаний уже имеют опыт работы с Узбекистаном и привезли на выставку новые образцы и разработки, для того чтобы продемонстрировать их более широкому кругу участников Иннопрома.Кроме того, Кирилл Поляков в своем Telegram-канале отметил, что в рамках мероприятия Петербург намерен активизировать диалог о расширении сотрудничества с Узбекистаном в промышленной сфере. В частности, планируется обсудить вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Россией в ряде ключевых индустриальных направлений, включая нефтегазовую отрасль и производство агрохимикатов, медицинскую сферу, цифровизацию и промышленное производство.

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ташкент, "иннопром", экономика, санкт-петербург, делегация, сотрудничество