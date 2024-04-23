https://uz.sputniknews.ru/20240423/kakie-produkty-vliyayut-na-dnk-cheloveka-43575975.html

Какие продукты влияют на ДНК человека

Какие продукты влияют на ДНК человека

Sputnik Узбекистан

Биолог рассказала о свойствах некоторых продуктов "управлять генами", снижая риск развития рака и атеросклероза

2024-04-23T22:03+0500

2024-04-23T22:03+0500

2024-04-23T22:03+0500

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Какие продукты могут активировать защитные гены в организме, а какие наоборот способствуют воспалениям и другим патологическим процессам, объяснила радио Sputnik биолог-генетик, нутрициолог Ирина Мальцева.По ее словам, некоторые продукты имеют не только питательные, но и терапевтические свойства, они даже могут оказывать влияние на ДНК. Эксперт уточнила, как работает этот механизм.Также она рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) выявил порядка 111 фитонутриентов, которые не только позволяют снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению.Некоторые продукты помогают в профилактике и лечении различных воспалений, добавила Мальцева.Вместе с тем, есть продукты, которые могут "разбудить" гены, провоцирующие развитие заболеваний.В заключение она предостерегла от регулярного потребления таких продуктов, так как это может привести к хроническому воспалению и негативным последствиям для здоровья.

https://uz.sputniknews.ru/20240422/kofein-organizm-deystviye-prodoljitelnost-43542621.html

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