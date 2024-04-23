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https://uz.sputniknews.ru/20240423/kakie-produkty-vliyayut-na-dnk-cheloveka-43575975.html
Какие продукты влияют на ДНК человека
Какие продукты влияют на ДНК человека
Sputnik Узбекистан
Биолог рассказала о свойствах некоторых продуктов "управлять генами", снижая риск развития рака и атеросклероза
2024-04-23T22:03+0500
2024-04-23T22:03+0500
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Какие продукты могут активировать защитные гены в организме, а какие наоборот способствуют воспалениям и другим патологическим процессам, объяснила радио Sputnik биолог-генетик, нутрициолог Ирина Мальцева.По ее словам, некоторые продукты имеют не только питательные, но и терапевтические свойства, они даже могут оказывать влияние на ДНК. Эксперт уточнила, как работает этот механизм.Также она рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) выявил порядка 111 фитонутриентов, которые не только позволяют снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению.Некоторые продукты помогают в профилактике и лечении различных воспалений, добавила Мальцева.Вместе с тем, есть продукты, которые могут "разбудить" гены, провоцирующие развитие заболеваний.В заключение она предостерегла от регулярного потребления таких продуктов, так как это может привести к хроническому воспалению и негативным последствиям для здоровья.
https://uz.sputniknews.ru/20240422/kofein-organizm-deystviye-prodoljitelnost-43542621.html
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продукты влияние днк человек
продукты влияние днк человек

Какие продукты влияют на ДНК человека

22:03 23.04.2024
© Sputnik / С. Соловьев / Перейти в фотобанкМодель нуклеиновой кислоты
Модель нуклеиновой кислоты - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / С. Соловьев
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Биолог рассказала о свойствах некоторых продуктов "управлять генами", снижая риск развития рака и атеросклероза.
Какие продукты могут активировать защитные гены в организме, а какие наоборот способствуют воспалениям и другим патологическим процессам, объяснила радио Sputnik биолог-генетик, нутрициолог Ирина Мальцева.
По ее словам, некоторые продукты имеют не только питательные, но и терапевтические свойства, они даже могут оказывать влияние на ДНК. Эксперт уточнила, как работает этот механизм.
"Благодаря особым сигнальным путям, характерным для растений, даже небольшое количество полезных веществ может влиять на работу генов, которые, например, останавливают воспаление или рост онкологических клеток. Это эпигенетическое влияние, когда определенные продукты питания могут за счет определенных веществ "управлять" генами: ставятся на определенном участке ДНК "метки", которые влияют на работу генов. В результате гены либо блокируют выработку каких-то белков, либо активируют ее", – объяснила Мальцева.
Также она рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) выявил порядка 111 фитонутриентов, которые не только позволяют снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению.
"ИИ делал сравнение таких продуктов, как зеленый чай, терпкий виноград, сельдерей, морковь, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарственными препаратами, предназначенными для лечения определенных онкологических заболеваний. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием", – привела пример биолог-генетик.
Некоторые продукты помогают в профилактике и лечении различных воспалений, добавила Мальцева.
"Различные овощи, ягоды и фрукты, которые содержат палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления. А воспаление – это универсальная причина развития многих заболеваний: ожирение, диабет, атеросклероз. Некоторые злаки и орехи могут конкурировать со статинами – лекарственными препаратами, которые снижают уровень холестерина в организме при атеросклерозе", – уточнила специалист.
Вместе с тем, есть продукты, которые могут "разбудить" гены, провоцирующие развитие заболеваний.
"Раньше такими продуктами были ядовитые, например, ягоды. Сейчас мы их в основном не едим, но мы едим фастфуд, получаем переизбыток простых сахаров. И для наших генов это тоже чужеродные продукты, их не было в природе. Все, что чужеродно для нас, запускает активность генов, повышающих уровень воспаления. То есть мы едим фастфуд, а генетика нам отвечает выработкой воспалительных белков", – предупредила Ирина Мальцева.
© dreamstime.com/rufatjumaliМолодая женщина ест пиццу
Молодая женщина ест пиццу - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2024
Молодая женщина ест пиццу
© dreamstime.com/rufatjumali
В заключение она предостерегла от регулярного потребления таких продуктов, так как это может привести к хроническому воспалению и негативным последствиям для здоровья.
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