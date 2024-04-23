https://uz.sputniknews.ru/20240423/svo-rossiyskie-voyska-uverenno-nastupayut--43572404.html

СВО: российские войска уверенно наступают

СВО: российские войска уверенно наступают

Sputnik Узбекистан

Группировки российских войск в зоне СВО продвигаются на запад широким фронтом, освобождают новые населенные пункты и территории. Натовские поставки вооружений и боеприпасов ведут лишь к росту украинских потерь, и угрожают катастрофой европейской экономике

2024-04-23T17:06+0500

2024-04-23T17:06+0500

2024-04-23T17:06+0500

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Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Новомихайловка (южнее Марьинки) и Богдановка (севернее Часова Яра), ведут зачистку поселка Очеретино.Морские пехотинцы Тихоокеанского флота с тяжелыми боями зачистили Новомихайловский укрепрайон ВСУ, и продвигаются к трассе Марьинка – Угледар. Выбитые украинские подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады отступили к югу, в направлении села Сладкое.Полностью перешло под контроль российских войск село Богдановка. Ожесточенные бои на северной окраине Часова Яра приближают полное освобождение этого города от бандеровцев. Киевский режим отчаянно бросает сюда резервы, опасаясь прорыва ВС России в западные области Украины.Российские войска успешно преодолели полосу минных полей ВСУ, и заняли около 10 кв. км территории к западу от Марьинки, то есть выровняли фронт между селами Георгиевка и Победа. Активизировались боевые действия на Купянском и Херсонском направлениях.ВКС России авиабомбами калибра 500 – 1500 кг помогают быстрее "выносить" позиции ВСУ. Эффективно уничтожают и деморализуют противника тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", производство которых в РФ возросло на 250 процентов. Общие потери украинской армии за сутки составили: 1000 человек убитыми и ранеными, 15 артиллерийских гаубиц, две РСЗО, 4 единицы бронетехники, 6 полевых складов боеприпасов и ГСМ, 2 станции РЭБ.По данным Минобороны РФ, в течение суток ударная авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинские истребитель МиГ-29 на аэродроме "Днепр", пункт управления, РЛС обнаружения воздушных целей и РЛС кругового обзора "Пеликан", пусковую установку ЗРК С-300ПС, а также 194 БПЛА и восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". С начала СВО уничтожены: 592 самолета, 270 вертолетов, 22289 беспилотных летательных аппаратов, 508 ЗРК, 15816 танков и других бронемашин, 1269 РСЗО, 9008 артиллерийских орудий и минометов ВСУ.Leopard 2A6 и другие провалыЗападные стратеги и пропагандисты так резко сменили дискурс: "Россия должна потерпеть стратегическое поражение на поле боя" на прямо противоположный: "Россия готовится завоевать страны НАТО", что вогнали обывателей в глубокую депрессию. Между тем, в России замечен поставленный ВСУ современный танк Leopard 2A6, подбитый и захваченный в качестве трофея на поле боя. Аналогичным образом ранее позорились другие натовские танки и боевые машины пехоты. На этом фоне самыми умными выглядят американцы, которые после первых потерь больше не планируют посылать на Украину свои "Абрамсы".Журнал Military Watch с сожалением констатировал: "Самые боеспособные из переданных Украине немецких танков оказались очень уязвимы в бою, и не оправдали звание "супероружия". Еще в начале года стало известно, что большая часть из неполной сотни "Леопардов" ВСУ оказалась выведена из строя (около 30 немецких танков подбиты дронами или реактивными ракетами). Основной позор вероятных поставок новых партий Leopard 2A4 взяла на себя Испания.Издание Politico предложило "взглянуть в лицо фактам": США и Европа медлят с производством себе и поставками Киеву необходимого количества вооружений, НАТО не имеет собственной армии, решительная победа России на Украине возможна до выборов американского президента. Разумеется, далее, по версии этого СМИ, "Россия восстановит свои сухопутные силы и будет готова атаковать НАТО". При том что США отдают приоритет Ближнему Востоку и Тихоокеанскому региону, только 18 из 32 членов альянса тратят (или обещают потратить) 2 процента ВВП на оборону. Европа просто обречена на поражение в войне с "реваншистской" Россией, которая "будет оставаться хронической угрозой миру" практически вечно. После такого вступления издание предлагает простой выход: срочные закупки Европой оружия, произведенного ВПК США.И многие европейские лидеры уже готовы поставить в очередь к краю пропасти свои страны и народы. Так, Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и этот вопрос, по словам польского президента, уже "является темой польско-американских переговоров". Европа уже лишена дешевых сибирских углеводородов и намерена всерьез заняться самоуничтожением.Большая война, действительно, стучится в двери США и других стран НАТО, но ее разжигает не Москва. Всему миру угрожает исключительное безрассудство Вашингтона, желающего вечно жить за чужой счет, пользоваться ресурсами большинства стран – методом открытого вооруженного грабежа, или в обмен на бумагу с портретами давно умерших американских президентов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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