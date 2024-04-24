https://uz.sputniknews.ru/20240424/bolezn-altsgeymera-ranniy-simptom-43585559.html
Ученые: какой симптом может задолго предупредить о болезни Альцгеймера
Ученые: какой симптом может задолго предупредить о болезни Альцгеймера
Sputnik Узбекистан
В течение 15 лет они проводили тестирование гена, который, как считается, несет в себе наибольший риск возникновения данного заболевания
2024-04-24T22:05+0500
2024-04-24T22:05+0500
2024-04-24T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
зож
болезнь альцгеймера
здоровье
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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Ученые Чикагского университета протестировали способности к обонянию более 850 человек и установили связь между их изменениями и развитием болезни Альцгеймера, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты научной работы в журнале Neurology.На протяжении 15 лет специалисты тестировали ген, который, как считают, несет в себе наибольший риск болезни Альцгеймера. Они связали его наличие и способность чувствовать запахи. Помимо этого, испытуемым предлагали определить их источник.Ученые установили, что люди старше 69 лет с изучаемым геном различают запахи хуже на 37%. Вместе с тем, их когнитивные способности снижались быстрее. Кроме потери обоняния, признаками болезни Альцгеймера могут быть ухудшение памяти, резкие изменения в поведении, настроении и характере, а также усталость.
https://uz.sputniknews.ru/20240423/kakie-produkty-vliyayut-na-dnk-cheloveka-43575975.html
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болезнь алцгеймера симптом
болезнь алцгеймера симптом
Ученые: какой симптом может задолго предупредить о болезни Альцгеймера
В течение 15 лет специалисты проводили тестирование гена, который, как считается, несет в себе наибольший риск возникновения данного заболевания.
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik.
Ученые Чикагского университета протестировали способности к обонянию более 850 человек и установили связь между их изменениями и развитием болезни Альцгеймера, сообщает РИА Новости
со ссылкой на результаты научной работы в журнале Neurology.
На протяжении 15 лет специалисты тестировали ген, который, как считают, несет в себе наибольший риск болезни Альцгеймера. Они связали его наличие и способность чувствовать запахи. Помимо этого, испытуемым предлагали определить их источник.
Ученые установили, что люди старше 69 лет с изучаемым геном различают запахи хуже на 37%. Вместе с тем, их когнитивные способности снижались быстрее.
Кроме потери обоняния, признаками болезни Альцгеймера могут быть ухудшение памяти, резкие изменения в поведении, настроении и характере, а также усталость.