https://uz.sputniknews.ru/20240424/eaeu-uzbekistan-ekspert-43590357.html
С чем Узбекистан может войти в Евразийскую интеграцию — эксперт
С чем Узбекистан может войти в Евразийскую интеграцию — эксперт
Sputnik Узбекистан
Старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз, доцент филиала Российского экономического университета им. Плеханова поделился своим видением развития сотрудничества в различных сферах в ходе встречи за круглым столом в Москве
2024-04-24T20:10+0500
2024-04-24T20:10+0500
2024-04-24T20:10+0500
еаэс
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москва
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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Узбекистан продолжает двигаться в направлении ЕАЭС, в этом процессе он уже прошел несколько этапов, достигнув статуса наблюдателя в Союзе. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз, доцент филиала Российского экономического университета им. Плеханова Равшан Назаров.В ходе встречи за круглым столом в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" он отметил большую активность республики в этом статусе и обозначил перспективные направления дальнейшего сотрудничества в различных сферах.По мнению эксперта, Узбекистану нужно активизироваться в части реализации проекта строительства АЭС "живого, реального и не имеющего серьезной альтернативы."Также Назаров подчеркнул важность развития сотрудничества с РФ в сферах образования, экспертно-аналитической деятельности.Какие совместные проекты эксперт предлагает возобновить, с какими терминами категорически не согласен?Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперт узбекистан евразийская интеграция круглый стол москва
эксперт узбекистан евразийская интеграция круглый стол москва
С чем Узбекистан может войти в Евразийскую интеграцию — эксперт
Старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз, доцент филиала Российского экономического университета им. Плеханова поделился своим видением развития сотрудничества в различных сферах в ходе встречи за круглым столом в Москве.
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Узбекистан продолжает двигаться в направлении ЕАЭС, в этом процессе он уже прошел несколько этапов, достигнув статуса наблюдателя в Союзе. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз, доцент филиала Российского экономического университета им. Плеханова Равшан Назаров.
В ходе встречи за круглым столом в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" он отметил большую активность республики в этом статусе и обозначил перспективные направления дальнейшего сотрудничества в различных сферах.
По мнению эксперта, Узбекистану нужно активизироваться в части реализации проекта строительства АЭС "живого, реального и не имеющего серьезной альтернативы."
Также Назаров подчеркнул важность развития сотрудничества с РФ в сферах образования, экспертно-аналитической деятельности.
Какие совместные проекты эксперт предлагает возобновить, с какими терминами категорически не согласен?
Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.