https://uz.sputniknews.ru/20240424/eaeu-uzbekistan-ekspert-43590357.html

С чем Узбекистан может войти в Евразийскую интеграцию — эксперт

С чем Узбекистан может войти в Евразийскую интеграцию — эксперт

Sputnik Узбекистан

Старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз, доцент филиала Российского экономического университета им. Плеханова поделился своим видением развития сотрудничества в различных сферах в ходе встречи за круглым столом в Москве

2024-04-24T20:10+0500

2024-04-24T20:10+0500

2024-04-24T20:10+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

москва

миа "россия сегодня"

видео

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/18/43590976_0:3:924:523_1920x0_80_0_0_d434348a7dbc0d72ef0d376129edf0c4.png

ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Узбекистан продолжает двигаться в направлении ЕАЭС, в этом процессе он уже прошел несколько этапов, достигнув статуса наблюдателя в Союзе. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз, доцент филиала Российского экономического университета им. Плеханова Равшан Назаров.В ходе встречи за круглым столом в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" он отметил большую активность республики в этом статусе и обозначил перспективные направления дальнейшего сотрудничества в различных сферах.По мнению эксперта, Узбекистану нужно активизироваться в части реализации проекта строительства АЭС "живого, реального и не имеющего серьезной альтернативы."Также Назаров подчеркнул важность развития сотрудничества с РФ в сферах образования, экспертно-аналитической деятельности.Какие совместные проекты эксперт предлагает возобновить, с какими терминами категорически не согласен?Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эксперт узбекистан евразийская интеграция круглый стол москва