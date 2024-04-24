https://uz.sputniknews.ru/20240424/kruglyy-stol-s-uchastiem-predstaviteley-stran-eaes-i-moldovy--pryamaya-translyatsiya-43584431.html

Круглый стол с участием представителей стран ЕАЭС и Молдовы — прямая трансляция

Круглый стол с участием представителей стран ЕАЭС и Молдовы — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

В рамках встречи организованной в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит презентация НКО содействия развитию... 24.04.2024, Sputnik Узбекистан

2024-04-24T14:27+0500

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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. В Москве в формате круглого стола проходит мероприятие с участием представителей стран ЕАЭС и Молдовы.В ней участвуют заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, первый зампред Комитета ГД РФ по просвещению, председатель Совета "Евразии" Алена Аршинова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.Также приглашены эксперты, политологи, ученыеДеловая программа включает пять тематических сессий: "Социально-экономические трансформации: аспекты интеграции и устойчивости национальной экономики", "Международные отношения и национальный суверенитет: поиск баланса в современном мире", "Евразийский экономический союз: политический и философский взгляд на будущее сотрудничества", "Евразийская мирная инициатива", "Роль некоммерческого сектора в международном взаимодействии: опыт, проблемы, перспективы".Участникам презентуют некоммерческую организацию содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" НКО "Евразия" призвана укрепить деловые и культурные связи стран постсоветского пространства.Среди задач новой организации — поддержка молодежи, предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры, науки и просвещения, а также представителей других сфер, объединяющих страны постсоветского пространства.Деятельность НКО охватит такие направления, как культура и образование, экономика и бизнес, молодежные обмены и практики, единое информационное пространство, межконфессиональное сотрудничество, спорт и туризм, сохранение объединяющего исторического наследия.

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