Путин назвал одну из самых серьезных угроз ХХI века
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента Владимира Путина к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
© POOL/
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Российский лидер направил видеообращение к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она организована в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Безусловно, одной из самых серьёзных угроз ХХI века остаётся международный терроризм. Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды", — сказал он.
Путин отметил, что методы преступников становятся всё более изощрёнными и варварскими.
Пример тому — кровавый теракт, который произошёл 22 марта в Подмосковье. По словам президента РФ, правоохранительные органы и спецслужбы изучают детали теракта в "Крокусе".
"Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", — подчеркнул он.
Кроме того, Путин акцентировал внимание еще на одной теме, актуальной для всех стран, крайне значимой для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик — защите информационного пространства от внешних и внутренних угроз.
Он выразил твердое убеждение, что мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере.
Важнейшим условием укрепления суверенитета и безопасности государств российский лидер назвал сохранение и защиту традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Как показывает исторический опыт, последовательно и независимо развиваются те страны, которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов, чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям", — напомнил он.
По мнению российского лидера, такой подход особенно важен сегодня, когда идёт формирование многополярного миропорядка, когда глобальный баланс сил постепенно меняется в пользу мирового большинства, активно укрепляются новые центры развития.
В заключение он подчеркнул, что Россия готова к тесному взаимодействию в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.
XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности организована в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ. В ней участвуют делегации из 106 стран, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также восемь генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.