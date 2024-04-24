https://uz.sputniknews.ru/20240424/putin-terrorizm-bezopasnost-videoobrascheniye-43583412.html

Путин назвал одну из самых серьезных угроз ХХI века

Путин назвал одну из самых серьезных угроз ХХI века

Sputnik Узбекистан

Российский лидер направил видеообращение к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она организована в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ

2024-04-24T13:45+0500

2024-04-24T13:45+0500

2024-04-24T13:45+0500

россия

владимир путин

санкт-петербург

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безопасность

борьба с терроризмом

теракт

происшествия

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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Путин отметил, что методы преступников становятся всё более изощрёнными и варварскими.Пример тому — кровавый теракт, который произошёл 22 марта в Подмосковье. По словам президента РФ, правоохранительные органы и спецслужбы изучают детали теракта в "Крокусе".Кроме того, Путин акцентировал внимание еще на одной теме, актуальной для всех стран, крайне значимой для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик — защите информационного пространства от внешних и внутренних угроз.Он выразил твердое убеждение, что мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере.Важнейшим условием укрепления суверенитета и безопасности государств российский лидер назвал сохранение и защиту традиционных духовно-нравственных ценностей.По мнению российского лидера, такой подход особенно важен сегодня, когда идёт формирование многополярного миропорядка, когда глобальный баланс сил постепенно меняется в пользу мирового большинства, активно укрепляются новые центры развития.В заключение он подчеркнул, что Россия готова к тесному взаимодействию в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности организована в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ. В ней участвуют делегации из 106 стран, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также восемь генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.

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