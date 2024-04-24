https://uz.sputniknews.ru/20240424/rossiya-boyets-unichtojeniye-drony-vsu-43580237.html

Российский боец в одном бою уничтожил семь дронов ВСУ, в том числе "Бабу-Ягу"

Российский боец в одном бою уничтожил семь дронов ВСУ, в том числе "Бабу-Ягу"

Sputnik Узбекистан

Командир отделения зенитной ракетной батареи десантно-штурмового подразделения гвардии прикрывал российский гаубичный артиллерийский дивизион от воздушных ударов противника

2024-04-24T10:39+0500

2024-04-24T10:39+0500

2024-04-24T10:43+0500

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ТАШКЕНТ, 24 апреля — Sputnik. Российский военнослужащий Валерий Хайдуков в одиночку уничтожил семь украинских беспилотников, в том числе "Бабу-Ягу", пытавшихся нанести поражение российским артиллеристам из гаубичного дивизиона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что командир отделения зенитной ракетной батареи десантно-штурмового подразделения гвардии старший сержант Валерий Хайдуков выполнял боевую задачу по прикрытию российского гаубичного артиллерийского дивизиона от воздушных ударов противника. Украинские боевики пытались уничтожить позиции артиллерийских подразделений и систематически вели разведку, а также атаковали места размещения российских десантников, применяя ударную беспилотную авиацию и реактивные системы залпового огня.В Минобороны рассказали еще об одном отличившемся российском военнослужащем — заместителе командира взвода гвардии сержанте Андрее Зореве. Его взвод в составе двух штурмовых групп получил задачу выбить противника с занимаемого рубежа.При выдвижении группы попали под массированный артиллерийский обстрел, командир взвода был ранен. Зорев оперативно оказал первую помощь командиру, организовал эвакуацию раненых в безопасное место, а затем принял командование взводом.Он быстрым и скрытным маршем вывел штурмовые группы из-под обстрела противника, а затем оценил обстановку и принял решение продолжить выполнение боевой задачи.При этом украинские боевики контратаковали занятую позицию. Зорев грамотно распределил огневые средства и, используя выгодный рубеж, руководил действиями взвода. В ходе скоротечного боя российские бойцы уничтожили три единицы бронированных машин и две штурмовые группы противника, добавили в Минобороны РФ.В результате противник понес значительные потери и был вынужден отступить с занимаемых позиций, а российские подразделения улучшили положение по переднему краю, заняв выгодные рубежи для продолжения наступления.

https://uz.sputniknews.ru/20240423/svo-rossiyskie-voyska-uverenno-nastupayut--43572404.html

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