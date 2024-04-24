https://uz.sputniknews.ru/20240424/sankt-peterburg-razrabotki-predlojeniye-uzbekistan-43588993.html

Что Северная столица РФ может предложить Узбекистану — видео

Что Северная столица РФ может предложить Узбекистану — видео

Sputnik Узбекистан

Свыше 20 компаний представили экспортный потенциал СПб на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга

2024-04-24T18:20+0500

2024-04-24T18:20+0500

2024-04-24T18:20+0500

видео

эксклюзив

россия

санкт-петербург

узбекистан

"иннопром"

пресс-центр

интервью

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Северная столица РФ предлагает Узбекистану целый ряд инновационных разработок.На международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" их продемонстрировали более двадцати санкт-петербургских компаний, предварительно изучив потребности республики.Об этом в эксклюзивном интервью в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Кирилл Соловейчик.В частности, речь шла о производителях асфальтовой смеси, позволяющей получать цветной асфальт, дорожное покрытие с ароматическими добавками. Ряд компаний занимается созданием дорожно-строительной техники и систем учета энергоресурсов.Как компании из Санкт-Петербурга намерены развивать сотрудничество с узбекскими партнерами, есть ли планы по созданию совместных производств, локализации продукции? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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северная столица компании узбекистан экспортный потенциал иннопром