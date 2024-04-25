Более 50 млн сумов штрафов заплатили владельцы неисправных автомобилей в Узбекистане
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаВо всех регионах страны продолжается первый этап Месяца "Чистый воздух", в рамках которого с 10 апреля по настоящее время экологический контроль прошли 58 822 автотранспортных средства.
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
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С 10 апреля в республике проводится месяц “Чистый воздух”, в рамках которого автомобили проходят экологический контроль.
ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана проходит первый этап месяца "Чистый воздух", в рамках которого с 10 апреля по настоящее время экологический контроль прошли 58 822 автотранспортных средства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.
В ходе мероприятия экологи и сотрудники правоохранительных органов на дорожно-патрульных пунктах и центральных улицах районов и городов с помощью специального оборудования проверяют количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу автомобилями, работающими на бензине, дизельном топливе, природном сжатом и сжиженном газе. Водителям, чьи автотранспортные средства признаны экологически неисправными, запретят эксплуатировать автомобиль до устранения дефекта.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаВо всех регионах страны продолжается первый этап Месяца "Чистый воздух", в рамках которого с 10 апреля по настоящее время экологический контроль прошли 58 822 автотранспортных средства.
Во всех регионах страны продолжается первый этап Месяца "Чистый воздух", в рамках которого с 10 апреля по настоящее время экологический контроль прошли 58 822 автотранспортных средства.
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
“Мероприятие организовано в целях обеспечения реализации требований статей 16, 17 и 28 Закона "Об охране атмосферного воздуха" и статьи 11 Закона "Об экологическом контроле", а также в целях осуществления государственного экологического контроля за состоянием автотранспортных средств“, — отметили в ведомстве.
В результате проверки специалисты установили, что 518 автотранспортных средств выбрасывают в атмосферу вредные вещества выше нормы. По соответствующим статьям Административного кодекса на 303 водителей наложено штрафов на сумму 50,1 млн сумов. Также временно прекращено движение 222 транспортных средств.
Отмечается, что первый этап месяца "Чистый воздух" продлится до 10 мая. В ходе мероприятия экологическому контролю подвергнутся в общей сложности 200 тысяч автомобилей.
© Пресс-служба министерства экологии УзбекистанаВо всех регионах страны продолжается первый этап Месяца "Чистый воздух", в рамках которого с 10 апреля по настоящее время экологический контроль прошли 58 822 автотранспортных средства.
Во всех регионах страны продолжается первый этап Месяца "Чистый воздух", в рамках которого с 10 апреля по настоящее время экологический контроль прошли 58 822 автотранспортных средства.
© Пресс-служба министерства экологии Узбекистана
В Минэкологии также напомнили, что месяц "Чистый воздух" проводится на постоянной основе в целях предотвращения чрезмерных вредных выбросов от технического оборудования в атмосферу. В частности, в 2023 году экологический контроль прошли 318 556 автотранспортных средств и предотвращен выброс в атмосферу 209 232 тонны загрязняющих веществ.