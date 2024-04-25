https://uz.sputniknews.ru/20240425/eaeu-energetika-perspektivy-43593808.html
Министр ЕЭК: Энергетические перспективы ЕАЭС должны учитывать современные тренды
Министр ЕЭК: Энергетические перспективы ЕАЭС должны учитывать современные тренды
Sputnik Узбекистан
Речь идет о необходимости разработки поэтапного комплексного плана декарбонизации и повышении энергоэффективности экономики каждого государства Союза
2024-04-25T10:47+0500
2024-04-25T10:47+0500
2024-04-25T10:47+0500
еаэс
еэк
энергетика
экология
возобновляемые источники энергии
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ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. Энергетические перспективы ЕАЭС должны учитывать современные тренды, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Под его председательством, с участием научного- и бизнес-сообществ стран ЕАЭС, в Москве прошло заседание международного круглого стола, посвященное перспективам развития топливно-энергетического комплекса стран Евразийского экономического союза в области энергосбережения, экологии и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Кожошев отметил необходимость разработки поэтапного комплексного плана декарбонизации и повышения энергоэффективности экономики каждого государства Союза.В фокусе внимания находились перспективы низкоуглеродного развития топливно-энергетического комплекса стран евразийской "пятерки", вопросы выпуска зеленых сертификатов как механизма стимулирования развития ВИЭ и многие другие.Говоря о международном сотрудничестве в области декарбонизации, участники встречи акцентировали внимание на тематике энергетического перехода в странах Азиатского региона (КНР, Индии, Японии), повестке очередной конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и перспективах развития системы торговли выбросами.Также они подробно обсудили развитие атомной энергетики и меры поддержки зеленых проектов в Китае, проекты развития солнечной энергетики в Индии, примеры сотрудничества государств ЕАЭС и Саудовской Аравии в области производства чистой энергии. По итогам круглого стола участники приняли совместное заявление, где подчеркнули необходимость расширения взаимодействия стран ЕАЭС в сфере возобновляемой энергетики, отметили значительный потенциал расширения интеграции в области энергосбережения, экологии и развития ВИЭ в Союзе.
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министр еэк еаэс энергетические персективы современные тренды декарбонизация
министр еэк еаэс энергетические персективы современные тренды декарбонизация
Министр ЕЭК: Энергетические перспективы ЕАЭС должны учитывать современные тренды
Речь идет о необходимости разработки поэтапного комплексного плана декарбонизации и повышении энергоэффективности экономики каждого государства Союза.
ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik.
Энергетические перспективы ЕАЭС должны учитывать современные тренды, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Под его председательством, с участием научного- и бизнес-сообществ стран ЕАЭС, в Москве прошло заседание международного круглого стола, посвященное перспективам развития топливно-энергетического комплекса стран Евразийского экономического союза в области энергосбережения, экологии и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Кожошев отметил необходимость разработки поэтапного комплексного плана декарбонизации и повышения энергоэффективности экономики каждого государства Союза.
В фокусе внимания находились перспективы низкоуглеродного развития топливно-энергетического комплекса стран евразийской "пятерки", вопросы выпуска зеленых сертификатов как механизма стимулирования развития ВИЭ и многие другие.
"В ЕАЭС есть значительный потенциал и все предпосылки для развития возобновляемой энергетики, которая способна придать новый импульс экономическому развитию государств-членов за счет диверсификации энергетических ресурсов, создания новых рабочих мест, роста научных и инновационных исследований и соответствующего увеличения объема высокотехнологичной продукции", — подчеркнул министр ЕЭК.
Говоря о международном сотрудничестве в области декарбонизации, участники встречи акцентировали внимание на тематике энергетического перехода в странах Азиатского региона (КНР, Индии, Японии), повестке очередной конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и перспективах развития системы торговли выбросами.
Также они подробно обсудили развитие атомной энергетики и меры поддержки зеленых проектов в Китае, проекты развития солнечной энергетики в Индии, примеры сотрудничества государств ЕАЭС и Саудовской Аравии в области производства чистой энергии.
По итогам круглого стола участники приняли совместное заявление, где подчеркнули необходимость расширения взаимодействия стран ЕАЭС в сфере возобновляемой энергетики, отметили значительный потенциал расширения интеграции в области энергосбережения, экологии и развития ВИЭ в Союзе.