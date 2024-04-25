https://uz.sputniknews.ru/20240425/eaeu-energetika-perspektivy-43593808.html

Министр ЕЭК: Энергетические перспективы ЕАЭС должны учитывать современные тренды

Министр ЕЭК: Энергетические перспективы ЕАЭС должны учитывать современные тренды

Sputnik Узбекистан

Речь идет о необходимости разработки поэтапного комплексного плана декарбонизации и повышении энергоэффективности экономики каждого государства Союза

2024-04-25T10:47+0500

2024-04-25T10:47+0500

2024-04-25T10:47+0500

еаэс

еэк

энергетика

экология

возобновляемые источники энергии

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ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. Энергетические перспективы ЕАЭС должны учитывать современные тренды, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Под его председательством, с участием научного- и бизнес-сообществ стран ЕАЭС, в Москве прошло заседание международного круглого стола, посвященное перспективам развития топливно-энергетического комплекса стран Евразийского экономического союза в области энергосбережения, экологии и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Кожошев отметил необходимость разработки поэтапного комплексного плана декарбонизации и повышения энергоэффективности экономики каждого государства Союза.В фокусе внимания находились перспективы низкоуглеродного развития топливно-энергетического комплекса стран евразийской "пятерки", вопросы выпуска зеленых сертификатов как механизма стимулирования развития ВИЭ и многие другие.Говоря о международном сотрудничестве в области декарбонизации, участники встречи акцентировали внимание на тематике энергетического перехода в странах Азиатского региона (КНР, Индии, Японии), повестке очередной конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и перспективах развития системы торговли выбросами.Также они подробно обсудили развитие атомной энергетики и меры поддержки зеленых проектов в Китае, проекты развития солнечной энергетики в Индии, примеры сотрудничества государств ЕАЭС и Саудовской Аравии в области производства чистой энергии. По итогам круглого стола участники приняли совместное заявление, где подчеркнули необходимость расширения взаимодействия стран ЕАЭС в сфере возобновляемой энергетики, отметили значительный потенциал расширения интеграции в области энергосбережения, экологии и развития ВИЭ в Союзе.

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