Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240425/kakoy-potentsial-u-sotrudnichestva-tulskoy-oblasti-i-uzbekskogo-biznesa-video-43608598.html
Какой потенциал для сотрудничества Тульской области и узбекского бизнеса — видео
Какой потенциал для сотрудничества Тульской области и узбекского бизнеса — видео
Sputnik Узбекистан
В рамках Иннопрома делегация Тульской области провела встречи с узбекскими партнерами, определив перспективные направления сотрудничества, а также подписала соглашения с Наманганской областью.
2024-04-25T19:15+0500
2024-04-25T19:15+0500
тула
узбекистан
наманганская область
сотрудничество
пресс-центр
брифинг
"иннопром"
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/19/43606186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_581b646cc7c73ce4c6a313d162256f16.jpg
О том, какой потенциал для сотрудничества существует между Узбекистаном и Тульской областью, в ходе брифинга, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.Он отметил широкие возможности, которые существуют для двустороннего взаимодействия, особенно в плане импорта и экспорта продукции.По его словам, больше половины экспорта Тульской области составляет сельскохозяйственная продукция, растительные жиры, корма для животных, удобрения.Также министр рассказал, что в рамках выставки заключено соглашение с Наманганской областью, которое подразумевает развитие сотрудничества в культурной, социальной, туристической и других сферах.Подчеркнув при этом, что уже намечены конкретные проекты тульской бизнес миссии с партнерами из Узбекистана.Кроме того, министр рассказал, какая продукция Узбекистана интересна для Тульской области.Он отметил что узбекских партнеров заинтересовало также оборудование для пищевой, химической, фармацевтической промышленности.Кроме того, министр высказал уверенность в том, что возможности для успешного ведения бизнеса между тульскими и узбекскими предприятиями достаточно интересные, и взаимовыгодные отношения будут развиваться и дальше.
тула
узбекистан
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/19/43606186_84:0:1524:1080_1920x0_80_0_0_8a85aae155084b1f8d79ed13981117e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан тульская область наманганская область сотрудничество
узбекистан тульская область наманганская область сотрудничество

Какой потенциал для сотрудничества Тульской области и узбекского бизнеса — видео

19:15 25.04.2024
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В рамках Иннопрома делегация Тульской области провела встречи с узбекскими партнерами, определила перспективные направления сотрудничества, а также заключила соглашения с Наманганской областью.
О том, какой потенциал для сотрудничества существует между Узбекистаном и Тульской областью, в ходе брифинга, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.
Он отметил широкие возможности, которые существуют для двустороннего взаимодействия, особенно в плане импорта и экспорта продукции.
"Мы видим, что потенциал для сотрудничества между Тульской областью и узбекским бизнесом большой. Внешнеторговый оборот по прошлому году составил $34 млн. И, конечно же, мы хотели бы и дальше развивать наше сотрудничество не только с точки зрения экспорта, но и с точки зрения импорта той продукции, которой славится узбекская промышленность, узбекское сельское хозяйство", — сказал министр.
По его словам, больше половины экспорта Тульской области составляет сельскохозяйственная продукция, растительные жиры, корма для животных, удобрения.

“Тульская область — это технологичный индустриальный регион с развитой гражданской промышленностью, машиностроением. Нам есть что дополнительно предложить партнерам из Узбекистана. Мы бы хотели продолжать то, что у нас уже есть, и, конечно же, углублять и развивать именно высокотехнологичное производство. Нам интересно это направление“, — отметил Романов.

Также министр рассказал, что в рамках выставки заключено соглашение с Наманганской областью, которое подразумевает развитие сотрудничества в культурной, социальной, туристической и других сферах.
Подчеркнув при этом, что уже намечены конкретные проекты тульской бизнес миссии с партнерами из Узбекистана.
Кроме того, министр рассказал, какая продукция Узбекистана интересна для Тульской области.
“Продукции сельского хозяйства. И хотелось бы, чтобы это была и продукция гражданского машиностроения, химических предприятий. Не только с точки зрения экспорта продукции именно тульских производителей, но и с точки зрения привлечения тех компетенций, которые есть здесь, в Узбекистане, у узбекских предприятий в различных сферах, и той продукции, которая выпускается, а также в рамках интересов химиков, машиностроителей“, — добавил Романов.
Он отметил что узбекских партнеров заинтересовало также оборудование для пищевой, химической, фармацевтической промышленности.

“Узбекские партнеры готовы приобрести выставочные образцы прямо здесь же, на выставке, потому что продукция качественная и востребована. Благодаря участию в таких мероприятиях они заключили уже не один контракт и сегодня уезжают с очередным контрактом. Конечно же, мы приветствуем такой подход. И хотелось бы, чтобы этих направлений стало как можно больше“, — сказал он.

Кроме того, министр высказал уверенность в том, что возможности для успешного ведения бизнеса между тульскими и узбекскими предприятиями достаточно интересные, и взаимовыгодные отношения будут развиваться и дальше.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0