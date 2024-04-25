https://uz.sputniknews.ru/20240425/kakoy-potentsial-u-sotrudnichestva-tulskoy-oblasti-i-uzbekskogo-biznesa-video-43608598.html

Какой потенциал для сотрудничества Тульской области и узбекского бизнеса — видео

Какой потенциал для сотрудничества Тульской области и узбекского бизнеса — видео

Sputnik Узбекистан

В рамках Иннопрома делегация Тульской области провела встречи с узбекскими партнерами, определив перспективные направления сотрудничества, а также подписала соглашения с Наманганской областью.

2024-04-25T19:15+0500

2024-04-25T19:15+0500

2024-04-25T19:15+0500

тула

узбекистан

наманганская область

сотрудничество

пресс-центр

брифинг

"иннопром"

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О том, какой потенциал для сотрудничества существует между Узбекистаном и Тульской областью, в ходе брифинга, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.Он отметил широкие возможности, которые существуют для двустороннего взаимодействия, особенно в плане импорта и экспорта продукции.По его словам, больше половины экспорта Тульской области составляет сельскохозяйственная продукция, растительные жиры, корма для животных, удобрения.Также министр рассказал, что в рамках выставки заключено соглашение с Наманганской областью, которое подразумевает развитие сотрудничества в культурной, социальной, туристической и других сферах.Подчеркнув при этом, что уже намечены конкретные проекты тульской бизнес миссии с партнерами из Узбекистана.Кроме того, министр рассказал, какая продукция Узбекистана интересна для Тульской области.Он отметил что узбекских партнеров заинтересовало также оборудование для пищевой, химической, фармацевтической промышленности.Кроме того, министр высказал уверенность в том, что возможности для успешного ведения бизнеса между тульскими и узбекскими предприятиями достаточно интересные, и взаимовыгодные отношения будут развиваться и дальше.

тула

узбекистан

наманганская область

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