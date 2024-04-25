Какой потенциал для сотрудничества Тульской области и узбекского бизнеса — видео
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В рамках Иннопрома делегация Тульской области провела встречи с узбекскими партнерами, определила перспективные направления сотрудничества, а также заключила соглашения с Наманганской областью.
О том, какой потенциал для сотрудничества существует между Узбекистаном и Тульской областью, в ходе брифинга, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.
Он отметил широкие возможности, которые существуют для двустороннего взаимодействия, особенно в плане импорта и экспорта продукции.
"Мы видим, что потенциал для сотрудничества между Тульской областью и узбекским бизнесом большой. Внешнеторговый оборот по прошлому году составил $34 млн. И, конечно же, мы хотели бы и дальше развивать наше сотрудничество не только с точки зрения экспорта, но и с точки зрения импорта той продукции, которой славится узбекская промышленность, узбекское сельское хозяйство", — сказал министр.
По его словам, больше половины экспорта Тульской области составляет сельскохозяйственная продукция, растительные жиры, корма для животных, удобрения.
“Тульская область — это технологичный индустриальный регион с развитой гражданской промышленностью, машиностроением. Нам есть что дополнительно предложить партнерам из Узбекистана. Мы бы хотели продолжать то, что у нас уже есть, и, конечно же, углублять и развивать именно высокотехнологичное производство. Нам интересно это направление“, — отметил Романов.
Также министр рассказал, что в рамках выставки заключено соглашение с Наманганской областью, которое подразумевает развитие сотрудничества в культурной, социальной, туристической и других сферах.
Подчеркнув при этом, что уже намечены конкретные проекты тульской бизнес миссии с партнерами из Узбекистана.
Кроме того, министр рассказал, какая продукция Узбекистана интересна для Тульской области.
“Продукции сельского хозяйства. И хотелось бы, чтобы это была и продукция гражданского машиностроения, химических предприятий. Не только с точки зрения экспорта продукции именно тульских производителей, но и с точки зрения привлечения тех компетенций, которые есть здесь, в Узбекистане, у узбекских предприятий в различных сферах, и той продукции, которая выпускается, а также в рамках интересов химиков, машиностроителей“, — добавил Романов.
Он отметил что узбекских партнеров заинтересовало также оборудование для пищевой, химической, фармацевтической промышленности.
“Узбекские партнеры готовы приобрести выставочные образцы прямо здесь же, на выставке, потому что продукция качественная и востребована. Благодаря участию в таких мероприятиях они заключили уже не один контракт и сегодня уезжают с очередным контрактом. Конечно же, мы приветствуем такой подход. И хотелось бы, чтобы этих направлений стало как можно больше“, — сказал он.
Кроме того, министр высказал уверенность в том, что возможности для успешного ведения бизнеса между тульскими и узбекскими предприятиями достаточно интересные, и взаимовыгодные отношения будут развиваться и дальше.