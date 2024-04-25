https://uz.sputniknews.ru/20240425/novgorodskaya-oblast-uzbekistan-sotrudnichestvo-43589256.html

Как Новгородская область будет развивать сотрудничество с Узбекистаном

Как Новгородская область будет развивать сотрудничество с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Несмотря на то, что товарооборот с республикой в течение последних лет весьма незначителен, и до 2023 года составлял менее 0,5% ВТО области, руководство российского региона намерено выстраивать долгосрочное взаимодействие

2024-04-25T12:40+0500

2024-04-25T12:40+0500

2024-04-25T12:40+0500

видео

эксклюзив

россия

регион

узбекистан

сотрудничество

"иннопром"

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/19/43595349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cfd364284100446c5d35739608e7c465.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. Торгово-экономические отношения с Узбекистаном поддерживают почти 80 субъектов Российской Федерации. Среди лидирующих регионов по итогам 2023 года — Татарстан с взаимным торговым оборотом $370 млн и Башкортостан со $170 млн. Между тем есть регионы с гораздо более скромными показателями, однако планирующие активизировать взаимодействие с узбекистанскими партнерами. Среди них — Новгородская область. Ее внешнеторговый оборот с РУз по итогам прошлого года составил $6,8 млн, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На территории Новгородской области зарегистрированы и действуют 5 организаций с участием узбекского капитала. Их основные направления — предоставление консультаций по вопросам коммерческой деятельности и управления, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность в области инженерных изысканий, выращивание овощей, а также организация конференций и выставок.Несколько лет назад, произошли события, подтолкнувшие этот регион РФ к динамичному развитию и налаживанию новых контактов."Первое — закрытие традиционных рынков. Для Новгородской области это в большей степени были экспортные европейские рынки. И второе — задачи, которые страна поставила перед радиоэлектроникой и микроэлектроникой. То есть, те предприятия, которые в Новгородской области существовали с советских времен и работали в основном на военно-промышленный комплекс, у них появился огромный интерес и возможности заниматься в том числе и гражданской продукцией. Поэтому для кого-то выход на рынки Центральной Азии — это поиск новых партнеров по уже существующим товарам — это фанера, какая-то деревянная продукция. А для радиоэлектронщиков — это конечно возможность реализовывать свои наработки, например, средства реабилитации для инвалидов", — рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.Яркий пример новгородские разработчики продемонстрировали на выставке Иннопром в Ташкенте — это коленный модуль, который произвела “дочка” Роскосомоса, находящаяся на территории региона. По словам Андрея Никитина, он лучше, чем американский, и стоит вдвое дешевле. Сложное электронное изделие позволяет человеку, у которого нет ноги выше колена, бегать, прыгать, кататься на велосипеде, ходить в горы. Оно на 99,9% компенсирует пользователю потерю части нижней конечности.С точки зрения комфортного размещения бизнеса губернатор отметил Джизак.Какие еще направления сотрудничества Новгородская область намерена развивать с РУз – в интервью Sputnik Узбекистан.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

новгородская область развитие сотрудничество узбекистан