https://uz.sputniknews.ru/20240425/novgorodskaya-oblast-uzbekistan-sotrudnichestvo-43589256.html
Как Новгородская область будет развивать сотрудничество с Узбекистаном
Как Новгородская область будет развивать сотрудничество с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Несмотря на то, что товарооборот с республикой в течение последних лет весьма незначителен, и до 2023 года составлял менее 0,5% ВТО области, руководство российского региона намерено выстраивать долгосрочное взаимодействие
2024-04-25T12:40+0500
2024-04-25T12:40+0500
2024-04-25T12:40+0500
видео
эксклюзив
россия
регион
узбекистан
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"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. Торгово-экономические отношения с Узбекистаном поддерживают почти 80 субъектов Российской Федерации. Среди лидирующих регионов по итогам 2023 года — Татарстан с взаимным торговым оборотом $370 млн и Башкортостан со $170 млн. Между тем есть регионы с гораздо более скромными показателями, однако планирующие активизировать взаимодействие с узбекистанскими партнерами. Среди них — Новгородская область. Ее внешнеторговый оборот с РУз по итогам прошлого года составил $6,8 млн, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На территории Новгородской области зарегистрированы и действуют 5 организаций с участием узбекского капитала. Их основные направления — предоставление консультаций по вопросам коммерческой деятельности и управления, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность в области инженерных изысканий, выращивание овощей, а также организация конференций и выставок.Несколько лет назад, произошли события, подтолкнувшие этот регион РФ к динамичному развитию и налаживанию новых контактов."Первое — закрытие традиционных рынков. Для Новгородской области это в большей степени были экспортные европейские рынки. И второе — задачи, которые страна поставила перед радиоэлектроникой и микроэлектроникой. То есть, те предприятия, которые в Новгородской области существовали с советских времен и работали в основном на военно-промышленный комплекс, у них появился огромный интерес и возможности заниматься в том числе и гражданской продукцией. Поэтому для кого-то выход на рынки Центральной Азии — это поиск новых партнеров по уже существующим товарам — это фанера, какая-то деревянная продукция. А для радиоэлектронщиков — это конечно возможность реализовывать свои наработки, например, средства реабилитации для инвалидов", — рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.Яркий пример новгородские разработчики продемонстрировали на выставке Иннопром в Ташкенте — это коленный модуль, который произвела “дочка” Роскосомоса, находящаяся на территории региона. По словам Андрея Никитина, он лучше, чем американский, и стоит вдвое дешевле. Сложное электронное изделие позволяет человеку, у которого нет ноги выше колена, бегать, прыгать, кататься на велосипеде, ходить в горы. Оно на 99,9% компенсирует пользователю потерю части нижней конечности.С точки зрения комфортного размещения бизнеса губернатор отметил Джизак.Какие еще направления сотрудничества Новгородская область намерена развивать с РУз – в интервью Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
новгородская область развитие сотрудничество узбекистан
новгородская область развитие сотрудничество узбекистан
Как Новгородская область будет развивать сотрудничество с Узбекистаном
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Несмотря на то, что товарооборот с республикой в течение последних лет весьма незначителен, и до 2023 года составлял менее 0,5% ВТО области, руководство российского региона намерено выстраивать долгосрочное взаимодействие.
ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. Торгово-экономические отношения с Узбекистаном поддерживают почти 80 субъектов Российской Федерации. Среди лидирующих регионов по итогам 2023 года — Татарстан с взаимным торговым оборотом $370 млн и Башкортостан со $170 млн. Между тем есть регионы с гораздо более скромными показателями, однако планирующие активизировать взаимодействие с узбекистанскими партнерами. Среди них — Новгородская область. Ее внешнеторговый оборот с РУз по итогам прошлого года составил $6,8 млн, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На территории Новгородской области зарегистрированы и действуют 5 организаций с участием узбекского капитала. Их основные направления — предоставление консультаций по вопросам коммерческой деятельности и управления, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность в области инженерных изысканий, выращивание овощей, а также организация конференций и выставок.
Несколько лет назад, произошли события, подтолкнувшие этот регион РФ к динамичному развитию и налаживанию новых контактов.
"Первое — закрытие традиционных рынков. Для Новгородской области это в большей степени были экспортные европейские рынки. И второе — задачи, которые страна поставила перед радиоэлектроникой и микроэлектроникой. То есть, те предприятия, которые в Новгородской области существовали с советских времен и работали в основном на военно-промышленный комплекс, у них появился огромный интерес и возможности заниматься в том числе и гражданской продукцией. Поэтому для кого-то выход на рынки Центральной Азии — это поиск новых партнеров по уже существующим товарам — это фанера, какая-то деревянная продукция. А для радиоэлектронщиков — это конечно возможность реализовывать свои наработки, например, средства реабилитации для инвалидов", — рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Яркий пример новгородские разработчики продемонстрировали на выставке Иннопром в Ташкенте — это коленный модуль, который произвела “дочка” Роскосомоса, находящаяся на территории региона. По словам Андрея Никитина, он лучше, чем американский, и стоит вдвое дешевле. Сложное электронное изделие позволяет человеку, у которого нет ноги выше колена, бегать, прыгать, кататься на велосипеде, ходить в горы. Оно на 99,9% компенсирует пользователю потерю части нижней конечности.
С точки зрения комфортного размещения бизнеса губернатор отметил Джизак.
"Наши предприятия думают, что в конечном счете путь экспорта бесперспективен, надо делать какие-то изделия, в том числе и с партнерами. Для этого нужно присматривать площадки, поэтому следующая моя поездка с нашими предприятиями будет в Джизак. Будем исходить из их договоренностей, как можно локализовать какие-то элементы производства так, чтобы здесь быть не только российским, но и узбекским поставщиком тоже, и иметь те же преференции, которые имеют здесь национальные производители", — объяснил Никитин.
Какие еще направления сотрудничества Новгородская область намерена развивать с РУз – в интервью Sputnik Узбекистан.