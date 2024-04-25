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Формат “бизнес для регионов”: Оренбургская область развивает отношения с Узбекистаном
Формат “бизнес для регионов”: Оренбургская область развивает отношения с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
В рамках Иннопрома делегация российского региона провела встречи с узбекскими партнерами, определив перспективные направления сотрудничества, отметил руководитель Центра поддержки экспорта Оренбургской области
2024-04-25T16:45+0500
2024-04-25T16:45+0500
2024-04-25T16:45+0500
видео
эксклюзив
пресс-центр
брифинг
узбекистан
"иннопром"
россия
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Оренбургская область плотно развивает отношения с Узбекистаном в формате “бизнес для регионов”. Об этом в ходе брифинга, прошедшем в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Оренбургской области Сергей Никифоров. В каких еще ведомствах республики провели переговоры представители российского региона, какие точки роста определили для дальнейшего сотрудничества, сколько компаний Оренбургской области в ближайшее время выйдут на рынок Узбекистана?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
оренбургская область отношения узбекистан развитие
оренбургская область отношения узбекистан развитие
Формат “бизнес для регионов”: Оренбургская область развивает отношения с Узбекистаном
Эксклюзив
В рамках Иннопрома делегация российского региона провела встречи с узбекскими партнерами, определив перспективные направления сотрудничества, отметил руководитель Центра поддержки экспорта Оренбургской области.
Оренбургская область плотно развивает отношения с Узбекистаном в формате “бизнес для регионов”. Об этом в ходе брифинга, прошедшем в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Оренбургской области Сергей Никифоров.
"Узбекистан входит в топ-5 партнеров по внешнеторговой деятельности с Оренбургской областью. За последние годы экспорт вырос до 9%. Вчера проводили встречу с хокимиятом Наманганской области, сейчас идут переговоры о том, чтобы пригласить их в гости в Оренбургскую область", — сообщил он.
В каких еще ведомствах республики провели переговоры представители российского региона, какие точки роста определили для дальнейшего сотрудничества, сколько компаний Оренбургской области в ближайшее время выйдут на рынок Узбекистана?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.