https://uz.sputniknews.ru/20240425/orenburgskaya-oblast-uzbekistan-sotrudnichestvo-43600052.html

Формат “бизнес для регионов”: Оренбургская область развивает отношения с Узбекистаном

Формат “бизнес для регионов”: Оренбургская область развивает отношения с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

В рамках Иннопрома делегация российского региона провела встречи с узбекскими партнерами, определив перспективные направления сотрудничества, отметил руководитель Центра поддержки экспорта Оренбургской области

2024-04-25T16:45+0500

2024-04-25T16:45+0500

2024-04-25T16:45+0500

видео

эксклюзив

пресс-центр

брифинг

узбекистан

"иннопром"

россия

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Оренбургская область плотно развивает отношения с Узбекистаном в формате “бизнес для регионов”. Об этом в ходе брифинга, прошедшем в пресс-центре Sputnik Узбекистан, рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Оренбургской области Сергей Никифоров. В каких еще ведомствах республики провели переговоры представители российского региона, какие точки роста определили для дальнейшего сотрудничества, сколько компаний Оренбургской области в ближайшее время выйдут на рынок Узбекистана?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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