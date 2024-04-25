Произведенную в Андижане обувь планируют экспортировать в страны Африки
13:21 25.04.2024 (обновлено: 16:20 25.04.2024)
© Национальное агентство социальной защиты при президенте РУз.Потенциал гуманитарной помощи Узбекистана был продемонстрирован на выставке "Дубайская международная гуманитарная помощь и развитие"
© Национальное агентство социальной защиты при президенте РУз.
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Узбекистанские производители участвуют в крупной выставке в ОАЭ, где демонстрируется потенциал гуманитарной помощи ряда зарубежных стран.
ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. В Дубае (ОАЭ) 23-25 апреля проходит Dihad Dubai 2024 — выставка и конференция гуманитарной помощи и развития. Об этом сообщает Национальное агентство социальной защиты при президенте РУз.
Отмечается, что масштабное мероприятие объединило неправительственные некоммерческие организации, структуры ООН, международные организации в социальной сфере, международные, государственные и частные фонды, производителей и поставщиков продуктов гуманитарной помощи для обмена новыми идеями и опытом в гуманитарной и социальной сфере.
Основные тематические направления мероприятия — Безопасность, Безопасность и охрана труда, Чрезвычайные ситуации, Санитарные нормы. В выставке принимают участие свыше 900 организаций из 154 стран, которые представили свою продукцию в 8 павильонах.
© Ассоциация “Узчармсаноат”На международной промышленной выставке "Иннопром-2024" в Ташкенте.
На международной промышленной выставке "Иннопром-2024" в Ташкенте.
© Ассоциация “Узчармсаноат”
Потенциал гуманитарной помощи продемонстрировал также Узбекистан. На стенде республики международному сообществу была представлена продукция гуманитарной помощи и проекты в социальной сфере, выпускаемые под брендом "Сделано в Узбекистане". Участие в коллективном стенде приняла Ассоциация “Узчармсаноат”.
“Предприятия кожевенной промышленности нашей страны обеспечивают зарубежных партнеров специальной одеждой и обувью, необходимой для обеспечения безопасности, охраны труда и здоровья, чрезвычайных ситуаций, санитарных норм“, — отметили в Ассоциации.
В рамках мероприятия также состоялись деловые встречи, на которых обсуждались возможности взаимного сотрудничества, направленного на развитие социальной защиты, с международными организациями.
К примеру, узбекские производители провели переговоры с Рамином Хабиби, генеральным директором компании "HFH GENERAL TRADING L.L.C.". Представители компании из ОАЭ проявили интерес к продукции, производимой в кожевенной отрасли Узбекистана.
Отмечается, что иностранные партнеры выразили желание работать в сотрудничестве с местными предприятиями, производящими специальную обувную продукцию, и в дальнейшем экспортировать продукцию предприятий республики в страны Африки.
“На начальном этапе достигнута договоренность о реализации такого сотрудничества с ООО "Classica Shoes International" в Андижанской области“, — уточнили в Ассоциации.
По данным Узчармсаноат, в последние годы по направлению международной гуманитарной помощи и развития местные заводы ведут переговоры с иностранными компаниями о внедрении инноваций в сфере.