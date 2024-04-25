https://uz.sputniknews.ru/20240425/proizvedennuyu-v-andijane-obuv-planiruyut-eksportirovat-v-strany-afriki-43598388.html

Произведенную в Андижане обувь планируют экспортировать в страны Африки

Произведенную в Андижане обувь планируют экспортировать в страны Африки

Sputnik Узбекистан

Узбекистанские производители участвуют в крупной выставке в ОАЭ, где демонстрируется потенциал гуманитарной помощи ряда зарубежных стран.

2024-04-25T13:21+0500

2024-04-25T13:21+0500

2024-04-25T16:20+0500

узбекистан

социальная защита

выставка

оаэ

гуманитарная помощь

в мире

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ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. В Дубае (ОАЭ) 23-25 апреля проходит Dihad Dubai 2024 — выставка и конференция гуманитарной помощи и развития. Об этом сообщает Национальное агентство социальной защиты при президенте РУз.Отмечается, что масштабное мероприятие объединило неправительственные некоммерческие организации, структуры ООН, международные организации в социальной сфере, международные, государственные и частные фонды, производителей и поставщиков продуктов гуманитарной помощи для обмена новыми идеями и опытом в гуманитарной и социальной сфере.Основные тематические направления мероприятия — Безопасность, Безопасность и охрана труда, Чрезвычайные ситуации, Санитарные нормы. В выставке принимают участие свыше 900 организаций из 154 стран, которые представили свою продукцию в 8 павильонах.Потенциал гуманитарной помощи продемонстрировал также Узбекистан. На стенде республики международному сообществу была представлена продукция гуманитарной помощи и проекты в социальной сфере, выпускаемые под брендом "Сделано в Узбекистане". Участие в коллективном стенде приняла Ассоциация “Узчармсаноат”.В рамках мероприятия также состоялись деловые встречи, на которых обсуждались возможности взаимного сотрудничества, направленного на развитие социальной защиты, с международными организациями.К примеру, узбекские производители провели переговоры с Рамином Хабиби, генеральным директором компании "HFH GENERAL TRADING L.L.C.". Представители компании из ОАЭ проявили интерес к продукции, производимой в кожевенной отрасли Узбекистана. Отмечается, что иностранные партнеры выразили желание работать в сотрудничестве с местными предприятиями, производящими специальную обувную продукцию, и в дальнейшем экспортировать продукцию предприятий республики в страны Африки. По данным Узчармсаноат, в последние годы по направлению международной гуманитарной помощи и развития местные заводы ведут переговоры с иностранными компаниями о внедрении инноваций в сфере.

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