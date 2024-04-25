https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-bashkortostan-usilivayut-sotrudnichestvo-43598477.html
Торгпредство и оборот в $1 млрд: Узбекистан и Башкортостан усиливают сотрудничество
Торгпредство и оборот в $1 млрд: Узбекистан и Башкортостан усиливают сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Многолетнее плодотворное взаимодействие республик выходит на новый уровень — планируется осваивать новые направления, среди которых в том числе открытие совместных технопарков
2024-04-25T14:22+0500
2024-04-25T14:22+0500
2024-04-25T15:22+0500
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ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. На Иннопром в Ташкенте Башкортостан привез 72 предприятия, сотрудничество с которыми заинтересовало десятки узбекистанских компаний, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Многолетнее плодотворное взаимодействие республик выходит на новый уровень, планируется осваивать новые направления, включая открытие совместных технопарков.Узбекистан входит в пятерку партнеров российского региона, а значит, по словам премьер-министра, требует пристального внимания и определенного "ручного сопровождения".Какие предприятия уже проявили интерес к башкортостанско-узбекистанскому технопарку и как Башкортостан намерен увеличивать торговый оборот? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан башкортостан сотрудничество новый уровень открытие технопарки
узбекистан башкортостан сотрудничество новый уровень открытие технопарки
Торгпредство и оборот в $1 млрд: Узбекистан и Башкортостан усиливают сотрудничество
14:22 25.04.2024 (обновлено: 15:22 25.04.2024)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Многолетнее плодотворное взаимодействие республик выходит на новый уровень: планируется осваивать новые направления, среди которых в том числе открытие совместных технопарков.
ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. На Иннопром в Ташкенте Башкортостан привез 72 предприятия, сотрудничество с которыми заинтересовало десятки узбекистанских компаний, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Многолетнее плодотворное взаимодействие республик выходит на новый уровень, планируется осваивать новые направления, включая открытие совместных технопарков.
"Я уверен, что мы привезем несколько десятков контрактов по увеличению товарооборота. Глава республики поставил задачу до 2030 года увеличить в несколько раз потенциал нашего товарооборота с Узбекистаном — это миллиард долларов ежегодно", — рассказал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.
Узбекистан входит в пятерку партнеров российского региона, а значит, по словам премьер-министра, требует пристального внимания и определенного "ручного сопровождения".
"Поэтому в странах всех основных наших партнеров мы открыли представительства. В декабре открыли его в Узбекистане, наш представитель находится при Торгпредстве РФ и ежедневно мониторит ситуацию. Помогает выйти на башкортостанский рынок узбекистанским партнерам и наоборот. Мы видим эффективность: делали замеры — везде, где появляется наш представитель, ежегодный прирост составляет 6-10%", — объяснил Андрей Назаров.
Какие предприятия уже проявили интерес к башкортостанско-узбекистанскому технопарку и как Башкортостан намерен увеличивать торговый оборот?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.