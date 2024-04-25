https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-bashkortostan-usilivayut-sotrudnichestvo-43598477.html

Торгпредство и оборот в $1 млрд: Узбекистан и Башкортостан усиливают сотрудничество

Торгпредство и оборот в $1 млрд: Узбекистан и Башкортостан усиливают сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Многолетнее плодотворное взаимодействие республик выходит на новый уровень — планируется осваивать новые направления, среди которых в том числе открытие совместных технопарков

2024-04-25T14:22+0500

2024-04-25T14:22+0500

2024-04-25T15:22+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

башкортостан

сотрудничество

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. На Иннопром в Ташкенте Башкортостан привез 72 предприятия, сотрудничество с которыми заинтересовало десятки узбекистанских компаний, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Многолетнее плодотворное взаимодействие республик выходит на новый уровень, планируется осваивать новые направления, включая открытие совместных технопарков.Узбекистан входит в пятерку партнеров российского региона, а значит, по словам премьер-министра, требует пристального внимания и определенного "ручного сопровождения".Какие предприятия уже проявили интерес к башкортостанско-узбекистанскому технопарку и как Башкортостан намерен увеличивать торговый оборот? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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узбекистан башкортостан сотрудничество новый уровень открытие технопарки