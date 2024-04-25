https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-cha-legkaya-atletika-dubay-medali-43592757.html
Легкоатлеты Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии
Легкоатлеты Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
В Дубае проходит молодёжный чемпионат Азии по лёгкой атлетике, честь Узбекистана защищают 23 спортсмена
2024-04-25T09:46+0500
2024-04-25T09:46+0500
2024-04-25T10:19+0500
спорт
узбекистан
оаэ
дубай
чемпионат азии
сборная узбекистана
золотая медаль
бронза
легкая атлетика
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ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. Легкоатлеты Узбекистана завоевали 3 медали на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает НОК.Барнохон Сайфуллаева в программе прыжков в высоту заняла первое место с результатом 1.83 метра. Еще одна спортсменка из Узбекистана, участвовавшая в данной программе, Эмилия Рудина, завоевала бронзовую медаль с результатом 1.74 метра.В Дубае проходит молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике, честь Узбекистана защищают 23 спортсмена. Соревнования продлятся до 27 апреля.
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легкоатлеты узбекистан чемпионат азии дубай медали
легкоатлеты узбекистан чемпионат азии дубай медали
Легкоатлеты Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии
09:46 25.04.2024 (обновлено: 10:19 25.04.2024)
В Дубае проходит молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике, честь Узбекистана защищают 23 спортсмена.
ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik.
Легкоатлеты Узбекистана завоевали 3 медали на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает
НОК.
"В первый день соревнований сборная Узбекистана завоевала 2 золотые и 1 бронзовую медали", — говорится в сообщении.
Барнохон Сайфуллаева в программе прыжков в высоту заняла первое место с результатом 1.83 метра. Еще одна спортсменка из Узбекистана, участвовавшая в данной программе, Эмилия Рудина, завоевала бронзовую медаль с результатом 1.74 метра.
"Также в секторе тройного прыжка Хушноза Шавкатова пополнила копилку делегации нашей страны еще одной медалью высшей пробы. Ее результат составил 13.33 метра"— говорится в сообщении.
В Дубае проходит молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике, честь Узбекистана защищают 23 спортсмена. Соревнования продлятся до 27 апреля.