https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-cha-legkaya-atletika-dubay-medali-43592757.html

Легкоатлеты Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии

Легкоатлеты Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии

Sputnik Узбекистан

В Дубае проходит молодёжный чемпионат Азии по лёгкой атлетике, честь Узбекистана защищают 23 спортсмена

2024-04-25T09:46+0500

2024-04-25T09:46+0500

2024-04-25T10:19+0500

спорт

узбекистан

оаэ

дубай

чемпионат азии

сборная узбекистана

золотая медаль

бронза

легкая атлетика

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ТАШКЕНТ, 25 апреля — Sputnik. Легкоатлеты Узбекистана завоевали 3 медали на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает НОК.Барнохон Сайфуллаева в программе прыжков в высоту заняла первое место с результатом 1.83 метра. Еще одна спортсменка из Узбекистана, участвовавшая в данной программе, Эмилия Рудина, завоевала бронзовую медаль с результатом 1.74 метра.В Дубае проходит молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике, честь Узбекистана защищают 23 спортсмена. Соревнования продлятся до 27 апреля.

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