https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-chelyabinskaya-oblast-sotrudnichestvo-innoprom-43607396.html
Челябинскую область и РУз связывают давние дружеские отношения — Михаил Кнауб
Челябинскую область и РУз связывают давние дружеские отношения — Михаил Кнауб
Sputnik Узбекистан
Первый замминистра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области отметил интерес российского региона к рынку республики.
2024-04-25T18:01+0500
2024-04-25T18:01+0500
2024-04-25T18:01+0500
видео
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"иннопром"
россия
узбекистан
сотрудничество
челябинская область
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Челябинскую область и Узбекистан связывают давние дружеские отношения, российский регион — постоянный участник Иннопрома, рассказал первый заместитель министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб корреспонденту Sputnik Узбекистан.По его словам, делегация Челябинской области приехала в Ташкент с четко определенными задачами по развитию дальнейшего сотрудничества с узбекскими партнерами.В этом году на Иннопроме регион РФ представил отрасль приборостроения, предприятия, выпускающие датчики давления, измерения температур, спецмашины, уборочную технику, буровые установки, твердосплавные инструменты, а также большое число предприятий нефтегазовой отрасли.Сколько компаний региона участвовали в этом году в Иннопроме, с кем провели встречи их представители, какие материалы челябинских производителей использовали при строительстве одного из крупных деловых центров Ташкента? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан челябинская область сотрудничество
узбекистан челябинская область сотрудничество
Челябинскую область и РУз связывают давние дружеские отношения — Михаил Кнауб
Эксклюзив
Первый заместитель министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области отметил интерес российского региона к рынку республики.
Челябинскую область и Узбекистан связывают давние дружеские отношения, российский регион — постоянный участник Иннопрома, рассказал первый заместитель министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб корреспонденту Sputnik Узбекистан.
По его словам, делегация Челябинской области приехала в Ташкент с четко определенными задачами по развитию дальнейшего сотрудничества с узбекскими партнерами.
В этом году на Иннопроме регион РФ представил отрасль приборостроения, предприятия, выпускающие датчики давления, измерения температур, спецмашины, уборочную технику, буровые установки, твердосплавные инструменты, а также большое число предприятий нефтегазовой отрасли.
Сколько компаний региона участвовали в этом году в Иннопроме, с кем провели встречи их представители, какие материалы челябинских производителей использовали при строительстве одного из крупных деловых центров Ташкента?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.