https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-chelyabinskaya-oblast-sotrudnichestvo-innoprom-43607396.html

Челябинскую область и РУз связывают давние дружеские отношения — Михаил Кнауб

Челябинскую область и РУз связывают давние дружеские отношения — Михаил Кнауб

Sputnik Узбекистан

Первый замминистра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области отметил интерес российского региона к рынку республики.

2024-04-25T18:01+0500

2024-04-25T18:01+0500

2024-04-25T18:01+0500

видео

эксклюзив

"иннопром"

россия

узбекистан

сотрудничество

челябинская область

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Челябинскую область и Узбекистан связывают давние дружеские отношения, российский регион — постоянный участник Иннопрома, рассказал первый заместитель министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб корреспонденту Sputnik Узбекистан.По его словам, делегация Челябинской области приехала в Ташкент с четко определенными задачами по развитию дальнейшего сотрудничества с узбекскими партнерами.В этом году на Иннопроме регион РФ представил отрасль приборостроения, предприятия, выпускающие датчики давления, измерения температур, спецмашины, уборочную технику, буровые установки, твердосплавные инструменты, а также большое число предприятий нефтегазовой отрасли.Сколько компаний региона участвовали в этом году в Иннопроме, с кем провели встречи их представители, какие материалы челябинских производителей использовали при строительстве одного из крупных деловых центров Ташкента? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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