https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-i-rossiya-mogut-vzaimopriznat-sertifikatsiyu-xalyal-43610081.html

Узбекистан и Россия могут взаимопризнать сертификацию "Халяль"

Узбекистан и Россия могут взаимопризнать сертификацию "Халяль"

Sputnik Узбекистан

Заместитель руководителя АНО "Российская система качества" рассказала о том, на какой стадии находится признание оценок стандартизации между Россией и Узбекистаном, а также странами ЕАЭС.

2024-04-25T20:03+0500

2024-04-25T20:03+0500

2024-04-25T20:03+0500

узбекистан

россия

халяль

"иннопром"

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия могут взаимопризнать сертификацию "Халяль". Об этом в ходе Иннопрома корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена Саратцева. Она отметила, что стандарты халяль в России международные. Создан Межгосударственный технический комитет стандартизации, в который входят как Россия, так и Узбекистан. По ее словам, помимо прочего стороны обсуждают проведение международных сличительных испытаний, которые позволят оценить и сравнить компетентность лабораторий стран. Представитель "Российской системы качества" рассказала о том, насколько возможно создание единого поля по контролю за качеством в ЕАЭС и в странах ближнего зарубежья, а также каковы тенденции органического рынка в мире, в том числе в Узбекистане.

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