https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-i-rossiya-mogut-vzaimopriznat-sertifikatsiyu-xalyal-43610081.html
Узбекистан и Россия могут взаимопризнать сертификацию "Халяль"
Узбекистан и Россия могут взаимопризнать сертификацию "Халяль"
Sputnik Узбекистан
Заместитель руководителя АНО "Российская система качества" рассказала о том, на какой стадии находится признание оценок стандартизации между Россией и Узбекистаном, а также странами ЕАЭС.
2024-04-25T20:03+0500
2024-04-25T20:03+0500
2024-04-25T20:03+0500
узбекистан
россия
халяль
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия могут взаимопризнать сертификацию "Халяль". Об этом в ходе Иннопрома корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена Саратцева. Она отметила, что стандарты халяль в России международные. Создан Межгосударственный технический комитет стандартизации, в который входят как Россия, так и Узбекистан. По ее словам, помимо прочего стороны обсуждают проведение международных сличительных испытаний, которые позволят оценить и сравнить компетентность лабораторий стран. Представитель "Российской системы качества" рассказала о том, насколько возможно создание единого поля по контролю за качеством в ЕАЭС и в странах ближнего зарубежья, а также каковы тенденции органического рынка в мире, в том числе в Узбекистане.
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узбекистан россия халяль иннопром
узбекистан россия халяль иннопром
Узбекистан и Россия могут взаимопризнать сертификацию "Халяль"
Эксклюзив
Заместитель руководителя АНО "Российская система качества" рассказала о том, на какой стадии находится признание оценок стандартизации между Россией и Узбекистаном, а также странами ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Узбекистан и Россия могут взаимопризнать сертификацию "Халяль". Об этом в ходе Иннопрома корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказала заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена Саратцева.
Она отметила, что стандарты халяль в России международные. Создан Межгосударственный технический комитет стандартизации, в который входят как Россия, так и Узбекистан.
“Вопрос, который сейчас стоит на повестке, это возможность импорта в Узбекистан российской продукции халяль", — отметила Саратцева.
По ее словам, помимо прочего стороны обсуждают проведение международных сличительных испытаний, которые позволят оценить и сравнить компетентность лабораторий стран.
Представитель "Российской системы качества" рассказала о том, насколько возможно создание единого поля по контролю за качеством в ЕАЭС и в странах ближнего зарубежья, а также каковы тенденции органического рынка в мире, в том числе в Узбекистане.