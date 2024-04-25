https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-napravil-gumanitarnuyu-pomosch-v-afganistan-43606057.html

Узбекистан направил гуманитарную помощь в Афганистан

Узбекистан направил гуманитарную помощь в Афганистан

Sputnik Узбекистан

Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов возглавил делегацию, которая доставит жителям Балхского района Афганистана продукты питания.

2024-04-25T16:14+0500

2024-04-25T16:14+0500

2024-04-25T16:19+0500

узбекистан

афганистан

гуманитарная помощь

сурхандарьинская область

продукты

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегация из Узбекистана направилась в Афганистан, чтобы доставить очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.В сообщении областной администрации говорится, что из Сурхандарьи в Балхский район соседнего государства выехали восемь грузовиков с гуманитарной помощью. В состав груза вошли продукты питания.Это 48 тонн муки и 48 тонн пшеницы, 15 тысяч литров растительного масла, 10 тысяч банок тушенки, 24 тонны сахара и 22 тонны макаронных изделий, а также 100 тысяч пачек лапши быстрого приготовления.Планируется, что церемония передачи гуманитарной помощи состоится сегодня в Хайратоне в присутствии официальных лиц обеих стран.

узбекистан

афганистан

сурхандарьинская область

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