https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-napravil-gumanitarnuyu-pomosch-v-afganistan-43606057.html
Узбекистан направил гуманитарную помощь в Афганистан
Узбекистан направил гуманитарную помощь в Афганистан
Sputnik Узбекистан
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов возглавил делегацию, которая доставит жителям Балхского района Афганистана продукты питания.
2024-04-25T16:14+0500
2024-04-25T16:14+0500
2024-04-25T16:19+0500
узбекистан
афганистан
гуманитарная помощь
сурхандарьинская область
продукты
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегация из Узбекистана направилась в Афганистан, чтобы доставить очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.В сообщении областной администрации говорится, что из Сурхандарьи в Балхский район соседнего государства выехали восемь грузовиков с гуманитарной помощью. В состав груза вошли продукты питания.Это 48 тонн муки и 48 тонн пшеницы, 15 тысяч литров растительного масла, 10 тысяч банок тушенки, 24 тонны сахара и 22 тонны макаронных изделий, а также 100 тысяч пачек лапши быстрого приготовления.Планируется, что церемония передачи гуманитарной помощи состоится сегодня в Хайратоне в присутствии официальных лиц обеих стран.
узбекистан
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узбекистан афганистан гуманитарная помощь сурхандарьинская область балхский район
узбекистан афганистан гуманитарная помощь сурхандарьинская область балхский район
Узбекистан направил гуманитарную помощь в Афганистан
16:14 25.04.2024 (обновлено: 16:19 25.04.2024)
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов возглавил делегацию, которая доставила жителям Балхского района Афганистана продукты питания.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Делегация из Узбекистана направилась в Афганистан, чтобы доставить очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
В сообщении областной администрации говорится, что из Сурхандарьи в Балхский район соседнего государства выехали восемь грузовиков с гуманитарной помощью. В состав груза вошли продукты питания.
Это 48 тонн муки и 48 тонн пшеницы, 15 тысяч литров растительного масла, 10 тысяч банок тушенки, 24 тонны сахара и 22 тонны макаронных изделий, а также 100 тысяч пачек лапши быстрого приготовления.
Планируется, что церемония передачи гуманитарной помощи состоится сегодня в Хайратоне в присутствии официальных лиц обеих стран.