https://uz.sputniknews.ru/20240426/dmitriy-kiselyov-yubiley-pozdravleniya-43614860.html

Дмитрий Киселёв отмечает юбилей — кто поздравил

Дмитрий Киселёв отмечает юбилей — кто поздравил

Sputnik Узбекистан

В поздравлениях гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" с 70-летием отмечается его профессионализм и вклад в укрепление позиций РФ в глобальном информационном пространстве

2024-04-26T14:00+0500

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2024-04-26T14:22+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв сегодня отмечает 70-летие.С юбилеем его поздравил глава МИД РФ Сергей Лавров, указав, что на Смоленской площади дорожат отношениями, проверенными временем.Лавров добавил, что Киселев, будучи руководителем одного из крупнейших медиахолдингов РФ, продолжает "непревзойденно и с творческим подходом вносить большой личный вклад в укрепление позиций нашей страны в глобальном информационном пространстве".Министр иностранных дел РФ пожелал Киселёву крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго.Также с 70-летием Дмитрия Киселёва поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.Лукашенко отметил, что в Беларуси Дмитрия Киселёва знают, как настоящего профессионала, посвятившего жизнь отстаиванию интересов и продвижению в медиасреде образа и достижений современной российской государственности.В заключение Лукашенко поблагодарил Киселёва за вклад в развитие общего информационного пространства Союзного государства и неизменно дружественную позицию в отношении Беларуси, выразив уверенность, "что плоды Вашего яркого таланта и многогранного опыта будут и в дальнейшем сплачивать наши братские народы". С юбилеем Киселёва поздравил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Также Патриарх Кирилл удостоил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" ордена Сергия Радонежского I степени.Биография Дмитрия КиселёваДмитрий Константинович Киселёв родился 26 апреля 1954 года в Москве.Учился в медицинском училище № 6. В 1978 году окончил норвежское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).С 1978 по 1989 годы работал на Иновещании (Московское радио) Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.В 1989 году начал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время", парламентским корреспондентом.В 1989-1991 годах – ведущий новостей ТСН (ежедневная программа новостей, выходившая на Центральном телевидении). В январе 1991 года, после отказа зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии, вместе с ведущей Татьяной Митковой был отстранен от ведения информационных программ.После закрытия ТСН в мае 1991 года сотрудничал с Первым немецким телеканалом ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL, японской телекомпанией NHK.В 1992-1994 годах – руководитель регионального бюро телекомпании "Останкино" (позднее – ОРТ, Первый канал) в странах Северной Европы и Бенилюкса.В 1994-1995 годы – ведущий программы "Час Пик" на ОРТ.В 1994-1996 годах – автор и ведущий программы "Окно в Европу" на ОРТ.В период 1995-2001 годов был автором и ведущим программы "Национальный Интерес" на телеканалах REN-TV, РТР, ТНТ, ТВЦ. В 1999-2000 годы был автором и ведущим программы "В центре событий" на ТВЦ.В 2000-2004 годах – главный редактор информационной службы телеканала ICTV (Украина), ведущий информационной программы "Факты" и ежедневной информационно-аналитической программы "Подробно с Дмитрием Киселёвым" (до 2006 года).С 2003 года начал работать на канале "Россия", где вел новую программу "Утренний разговор с Дмитрием Киселёвым".В 2003-2004 годах был ведущим программы "Парламентский час". Работал с документальными программами.В 2005 году стал ведущим программы "Вести. Подробности".В 2005-2006 годах – ведущий информационно-аналитической программы "Вести+".С 2006 по 2008 – вел программу "Вести" (в 20.00) в паре с Марией Ситтель.С 2006 по март 2012 года – ведущий общественно-политического ток-шоу "Национальный интерес".С июля 2008 года по июль 2012 года занимал должность заместителя генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Курировал все информационное направление медиакорпорации: дирекцию информационных программ канала "Россия", канал "Вести 24", информационные службы радиостанций "Маяк", "Радио России", "Вести FM".С марта по июнь 2012 года – ведущий общественно-политического ток-шоу "Исторический процесс".С сентября 2012 года и по настоящее время – автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия".Девятого декабря 2013 года указом президента России назначен генеральным директором ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (ныне международная медиагруппа "Россия сегодня"), созданного на базе РИА Новости.С января 2014 года (кроме 2017 года) по 2019-й был ведущим традиционных рождественских интервью со Святейшим патриархом Кириллом.С сентября 2015 года по декабрь 2015-го вел интеллектуальную игру "Знание — сила" на телеканале "Россия".В 2003 году по инициативе Дмитрия Киселева и его друзей появился Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.Председатель Совета по СМИ российско-китайского комитета мира, дружбы и развития.Член президиума Общества русской словесности.Член Общественной палаты России (2023-2026).Входит в комиссию по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.Автор документальных фильмов "Сахаров", "100 дней Горбачева", "100 дней Ельцина", "1/6 часть суши", "Великая русская революция" (2017), "Красный проект" (2022).Соавтор книги "Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное" (2019).Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), преподобного Сергия Радонежского II степени (2014).Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".Владеет английским, французским, норвежским и шведским языками.

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