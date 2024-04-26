https://uz.sputniknews.ru/20240426/eec-stimulirovaniye-predprinimatelstvo-43614044.html

Председатель Коллегии ЕЭК назвал главный приоритет евразийской интеграции

Председатель Коллегии ЕЭК назвал главный приоритет евразийской интеграции

Sputnik Узбекистан

Бакытжан Сагинтаев акцентировал внимание на подходах к стимулированию предпринимательства в Евразийском экономическом союзе.

2024-04-26T13:15+0500

2024-04-26T13:15+0500

2024-04-26T13:15+0500

еаэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1a/43614163_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_57318f6eb0e4110338096c6e89eb094b.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Усиление взаимодействия в сфере предпринимательства является главным приоритетом евразийской интеграции, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба ЕЭК.В своем выступлении он сделал акцент на подходах к стимулированию предпринимательства в Союзе, включая форматы взаимодействия Комиссии с деловым сообществом стран-участниц объединения.Сагинтаев отметил, что для улучшения делового климата на пространстве ЕАЭС ведется оценка влияния наднационального регулирования на условия ведения бизнеса, постоянно совершенствуется договорно-правовая база, устраняются препятствия во взаимной торговле.Бакытжан Сагинтаев призвал бизнес-сообщество активнее подключаться к этой программе, подчеркнув, что налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, будет способствовать ускоренному технологическому развитию и усилению позиций ЕАЭС на мировой арене."Работа Комиссии в целом направлена на создание условий для максимально эффективного использования интеграционного потенциала ЕАЭС предпринимателями наших стран. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с бизнесом", – резюмировал он.

https://uz.sputniknews.ru/20240425/eaeu-energetika-perspektivy-43593808.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк евразийская интеграция приоритет стимулирование предпринимательство