https://uz.sputniknews.ru/20240426/eec-stimulirovaniye-predprinimatelstvo-43614044.html
Председатель Коллегии ЕЭК назвал главный приоритет евразийской интеграции
Председатель Коллегии ЕЭК назвал главный приоритет евразийской интеграции
Sputnik Узбекистан
Бакытжан Сагинтаев акцентировал внимание на подходах к стимулированию предпринимательства в Евразийском экономическом союзе.
2024-04-26T13:15+0500
2024-04-26T13:15+0500
2024-04-26T13:15+0500
еаэс
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Усиление взаимодействия в сфере предпринимательства является главным приоритетом евразийской интеграции, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба ЕЭК.В своем выступлении он сделал акцент на подходах к стимулированию предпринимательства в Союзе, включая форматы взаимодействия Комиссии с деловым сообществом стран-участниц объединения.Сагинтаев отметил, что для улучшения делового климата на пространстве ЕАЭС ведется оценка влияния наднационального регулирования на условия ведения бизнеса, постоянно совершенствуется договорно-правовая база, устраняются препятствия во взаимной торговле.Бакытжан Сагинтаев призвал бизнес-сообщество активнее подключаться к этой программе, подчеркнув, что налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, будет способствовать ускоренному технологическому развитию и усилению позиций ЕАЭС на мировой арене."Работа Комиссии в целом направлена на создание условий для максимально эффективного использования интеграционного потенциала ЕАЭС предпринимателями наших стран. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с бизнесом", – резюмировал он.
https://uz.sputniknews.ru/20240425/eaeu-energetika-perspektivy-43593808.html
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еэк евразийская интеграция приоритет стимулирование предпринимательство
еэк евразийская интеграция приоритет стимулирование предпринимательство
Председатель Коллегии ЕЭК назвал главный приоритет евразийской интеграции
Бакытжан Сагинтаев акцентировал внимание на подходах к стимулированию предпринимательства в Евразийском экономическом союзе.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Усиление взаимодействия в сфере предпринимательства является главным приоритетом евразийской интеграции, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В своем выступлении он сделал акцент на подходах к стимулированию предпринимательства в Союзе, включая форматы взаимодействия Комиссии с деловым сообществом стран-участниц объединения.
Сагинтаев отметил, что для улучшения делового климата на пространстве ЕАЭС ведется оценка влияния наднационального регулирования на условия ведения бизнеса, постоянно совершенствуется договорно-правовая база, устраняются препятствия во взаимной торговле.
"Говоря о механизмах, способствующих росту деловой активности на пространстве ЕАЭС, Председатель Коллегии ЕЭК подробно остановился на финансировании проектов промышленной кооперации. В текущем году на эти цели выделено порядка 1,8 млрд рублей", — указано в сообщении.
Бакытжан Сагинтаев призвал бизнес-сообщество активнее подключаться к этой программе, подчеркнув, что налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, будет способствовать ускоренному технологическому развитию и усилению позиций ЕАЭС на мировой арене.
"Работа Комиссии в целом направлена на создание условий для максимально эффективного использования интеграционного потенциала ЕАЭС предпринимателями наших стран. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с бизнесом", – резюмировал он.