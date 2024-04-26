https://uz.sputniknews.ru/20240426/rossiya-pvo-podderjka-motostrelki-avdeyevka-43613706.html

Российская ПВО обеспечила продвижение мотострелков на Авдеевском направлении

Российская ПВО обеспечила продвижение мотострелков на Авдеевском направлении

Sputnik Узбекистан

Используемый при выполнении боевой задачи ЗРК "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров.

2024-04-26T12:14+0500

2024-04-26T12:14+0500

2024-04-26T12:46+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. ПВО группировки "Центр" обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, подразделение противовоздушной обороны выполняет задачи по воздушному прикрытию мест дислокации личного состава, командных пунктов, узлов связи и сосредоточения военной техники группировки. На боевом дежурстве военнослужащие уничтожают разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, пытающиеся провести аэроразведку позиций артиллерии, мест расположения огневых сил и средств.Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров", добавили в МО РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20240425/russkoe-orujie-kosmicheskiy-prometey-operejaet-vremya-43593180.html

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