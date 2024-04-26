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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240426/rossiya-pvo-podderjka-motostrelki-avdeyevka-43613706.html
Российская ПВО обеспечила продвижение мотострелков на Авдеевском направлении
Российская ПВО обеспечила продвижение мотострелков на Авдеевском направлении
Sputnik Узбекистан
Используемый при выполнении боевой задачи ЗРК "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров.
2024-04-26T12:14+0500
2024-04-26T12:46+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. ПВО группировки "Центр" обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, подразделение противовоздушной обороны выполняет задачи по воздушному прикрытию мест дислокации личного состава, командных пунктов, узлов связи и сосредоточения военной техники группировки. На боевом дежурстве военнослужащие уничтожают разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, пытающиеся провести аэроразведку позиций артиллерии, мест расположения огневых сил и средств.Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров", добавили в МО РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240425/russkoe-orujie-kosmicheskiy-prometey-operejaet-vremya-43593180.html
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россия пво продвижение мотострелки авдеевское направление
россия пво продвижение мотострелки авдеевское направление

Российская ПВО обеспечила продвижение мотострелков на Авдеевском направлении

12:14 26.04.2024 (обновлено: 12:46 26.04.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Используемый при выполнении боевой задачи ЗРК "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. ПВО группировки "Центр" обеспечила продвижение мотострелков под Авдеевкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" группировки войск "Центр" уничтожил БПЛА противника, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, подразделение противовоздушной обороны выполняет задачи по воздушному прикрытию мест дислокации личного состава, командных пунктов, узлов связи и сосредоточения военной техники группировки. На боевом дежурстве военнослужащие уничтожают разведывательные и ударные беспилотники ВСУ, пытающиеся провести аэроразведку позиций артиллерии, мест расположения огневых сил и средств.
Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров", добавили в МО РФ.
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