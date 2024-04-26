https://uz.sputniknews.ru/20240426/stress-vliyaniye-massa-telo-43622218.html

Врач: Как стресс отражается на массе тела

Врач: Как стресс отражается на массе тела

Sputnik Узбекистан

Снизить уровень стресса помогают смех или зевота

2024-04-26T22:04+0500

2024-04-26T22:04+0500

2024-04-26T22:04+0500

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В современном мире человек часто испытывает длительный, хронический стресс. При этом реакция организма на различные проблемы и угрозы может влиять в том числе на обмен веществ, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физкультуры Зоя Богданова.По ее словам, выработка гормона кортизола может препятствовать снижению веса, даже если человек следит за количеством съеденной пищи и занимается спортом.Она также рассказала, что снизить уровень стресса в такой ситуации поможет смех или зевота.С другой стороны, процесс сжигания калорий стимулирует гормон адреналин, который тоже вырабатывается при стрессе. Правда здесь речь идет не о хроническом напряжении адаптивных систем организма, а о кратковременных встрясках, таких как баня, подчеркнула специалист.Кроме того, она напомнила о еще одном источнике адреналина – силовой нагрузке.При этом, по ее словам, чтобы похудеть не обязательно ходить в тренажерный зал."Найдите для себя пять упражнений с весом собственного тела. Или вы можете приобрести две гантели по три килограмма и работать с ними. Даже такая небольшая силовая нагрузка поможет быстрее сжечь ненужные калории", – рекомендует тренер адаптивной физкультуры.

https://uz.sputniknews.ru/20240425/prazdniki-otpusk-ojidaniya-psixolog-43595761.html

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