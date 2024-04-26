Врач: Как стресс отражается на массе тела
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Снизить уровень стресса помогают смех или зевота.
В современном мире человек часто испытывает длительный, хронический стресс. При этом реакция организма на различные проблемы и угрозы может влиять в том числе на обмен веществ, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физкультуры Зоя Богданова.
По ее словам, выработка гормона кортизола может препятствовать снижению веса, даже если человек следит за количеством съеденной пищи и занимается спортом.
"Если вы правильно питаетесь, стараетесь много двигаться, но жировая масса не уходит, то, скорее всего, это связано с тем, что у вас высокий уровень стресса. Из-за этого в крови значительно повышается количество гормона кортизола. А при таких условиях распад липидов невозможен", — объяснила специалист.
Она также рассказала, что снизить уровень стресса в такой ситуации поможет смех или зевота.
"Смех сжигает калории – 20-40 калорий за десять минут. Старайтесь больше улыбаться, чаще вспоминать смешные моменты и быть позитивно настроенным. При смехе напрягаются мышцы, снижается уровень кортизола в крови. Смех позволяет снизить уровень стресса – также как и зевота. Зевота расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола", – уточнила Богданова.
С другой стороны, процесс сжигания калорий стимулирует гормон адреналин, который тоже вырабатывается при стрессе. Правда здесь речь идет не о хроническом напряжении адаптивных систем организма, а о кратковременных встрясках, таких как баня, подчеркнула специалист.
"Хороший пример – баня, потому что в условиях резких перепадов температур надпочечники начинают вырабатывать адреналин, норадреналин, запускается терморегуляция, получается естественный детокс, ускоряется липидный обмен. В этой ситуации организм тратит очень много калорий", – отметила Богданова.
Кроме того, она напомнила о еще одном источнике адреналина – силовой нагрузке.
"Что такое силовая нагрузка? У нас повреждается мышечная ткань, соответственно, выбрасывается большое количество адреналина. Кроме того, чтобы восстановить мышечную ткань, нужно много калорий", – пояснила Богданова.
При этом, по ее словам, чтобы похудеть не обязательно ходить в тренажерный зал.
"Найдите для себя пять упражнений с весом собственного тела. Или вы можете приобрести две гантели по три килограмма и работать с ними. Даже такая небольшая силовая нагрузка поможет быстрее сжечь ненужные калории", – рекомендует тренер адаптивной физкультуры.