https://uz.sputniknews.ru/20240425/prazdniki-otpusk-ojidaniya-psixolog-43595761.html
Психолог: В чем риск завышенных ожиданий от праздников и отпуска
Психолог: В чем риск завышенных ожиданий от праздников и отпуска
Sputnik Узбекистан
Завышенные ожидания от праздников и отпуска – повод пересмотреть образ жизни и график работы
2024-04-25T22:06+0500
2024-04-25T22:06+0500
2024-04-25T22:06+0500
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психология
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Фразы "дожить до праздников" и "дожить до отпуска" можно услышать в любом коллективе, однако завышенные ожидания от того и другого могут свидетельствовать о развитии синдрома отложенной жизни, рассказала радио Sputnik кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова.По ее мнению, чтобы избежать подобного рода разочарований, надо жить полноценной жизнью весь год.Также она добавила, что использование слов "продержаться" или "дожить" в разговоре о предстоящих праздниках, или отпуске может говорить о выгорании."Если мы настолько устали, что уже используем слова "продержаться" или "дожить", это говорит о первых признаках выгорания. Здесь нужно взять какой-то внеплановый мини-отпуск, выходной. Посвятить время себе, выспаться. И, безусловно, имеет смысл пересмотреть график работы. Нужно понимать, что стандартный режим 5/2 не всем подходит. У кого-то психика не успевает перезагрузиться за выходные. Возможно, стоит поменять сферу деятельности или посмотреть в сторону гибридного графика", — отметила психолог. В заключение она подчеркнула, что все должно быть индивидуально, нужно учитывать в том числе и возрастные изменения.
https://uz.sputniknews.ru/20240424/bolezn-altsgeymera-ranniy-simptom-43585559.html
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психолог риск завышенные ожидания праздники отпуск
психолог риск завышенные ожидания праздники отпуск
Психолог: В чем риск завышенных ожиданий от праздников и отпуска
Завышенные ожидания от праздников и отпуска – повод пересмотреть образ жизни и график работы.
Фразы "дожить до праздников" и "дожить до отпуска" можно услышать в любом коллективе, однако завышенные ожидания от того и другого могут свидетельствовать о развитии синдрома отложенной жизни, рассказала радио Sputnik
кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова.
"Мы некоторые события откладываем до какой-то определенной даты, иногда мифической, иногда конкретной, как праздники. Мы думаем, что вот тогда-то и заживем, именно в этот момент у нас все произойдет, все случится так, как хотим. Соответственно, у нас завышены ожидания, и может наступить фрустрация, если вдруг так получится, что праздники или отпуск себя не оправдают: мы не сможем нормально отдохнуть, не успеем со всеми встретиться или доделать какие-то дела", – предупредила специалист.
По ее мнению, чтобы избежать подобного рода разочарований, надо жить полноценной жизнью весь год.
"Лучше все дела делать постепенно, а не по мере наступления каких-либо важных дат и событий, рутинно все это выполнять и быть, не побоюсь этого слова, в моменте, работать и жить здесь и сейчас, дабы не откладывать жизнь на потом", – рекомендует Лысакова.
Также она добавила, что использование слов "продержаться" или "дожить" в разговоре о предстоящих праздниках, или отпуске может говорить о выгорании.
"Если мы настолько устали, что уже используем слова "продержаться" или "дожить", это говорит о первых признаках выгорания. Здесь нужно взять какой-то внеплановый мини-отпуск, выходной. Посвятить время себе, выспаться. И, безусловно, имеет смысл пересмотреть график работы. Нужно понимать, что стандартный режим 5/2 не всем подходит. У кого-то психика не успевает перезагрузиться за выходные. Возможно, стоит поменять сферу деятельности или посмотреть в сторону гибридного графика", — отметила психолог.
В заключение она подчеркнула, что все должно быть индивидуально, нужно учитывать в том числе и возрастные изменения.