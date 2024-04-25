https://uz.sputniknews.ru/20240425/prazdniki-otpusk-ojidaniya-psixolog-43595761.html

Психолог: В чем риск завышенных ожиданий от праздников и отпуска

Психолог: В чем риск завышенных ожиданий от праздников и отпуска

Sputnik Узбекистан

Завышенные ожидания от праздников и отпуска – повод пересмотреть образ жизни и график работы

2024-04-25T22:06+0500

2024-04-25T22:06+0500

2024-04-25T22:06+0500

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работа

психология

праздничные дни

отпуск

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Фразы "дожить до праздников" и "дожить до отпуска" можно услышать в любом коллективе, однако завышенные ожидания от того и другого могут свидетельствовать о развитии синдрома отложенной жизни, рассказала радио Sputnik кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова.По ее мнению, чтобы избежать подобного рода разочарований, надо жить полноценной жизнью весь год.Также она добавила, что использование слов "продержаться" или "дожить" в разговоре о предстоящих праздниках, или отпуске может говорить о выгорании."Если мы настолько устали, что уже используем слова "продержаться" или "дожить", это говорит о первых признаках выгорания. Здесь нужно взять какой-то внеплановый мини-отпуск, выходной. Посвятить время себе, выспаться. И, безусловно, имеет смысл пересмотреть график работы. Нужно понимать, что стандартный режим 5/2 не всем подходит. У кого-то психика не успевает перезагрузиться за выходные. Возможно, стоит поменять сферу деятельности или посмотреть в сторону гибридного графика", — отметила психолог. В заключение она подчеркнула, что все должно быть индивидуально, нужно учитывать в том числе и возрастные изменения.

https://uz.sputniknews.ru/20240424/bolezn-altsgeymera-ranniy-simptom-43585559.html

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