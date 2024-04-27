Туризм без границ в странах ОЭС: на форуме в Шахрисабзе приняли Декларацию
© Комитет по туризму РУзНа форуме "Туризм без границ в рамках ОЭС" в Шахрисабзе приняли совместную Декларацию
© Комитет по туризму РУз
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Участники форума подчеркнули важность усиления сотрудничества между государствами-членами ОЭС для дальнейшего развития туризма.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На форуме "Туризм без границ в рамках Организации экономического сотрудничества", прошедшем в Шахрисабзе, приняли совместную Декларацию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Она стала итоговым документом мероприятия, на котором обсудили текущие разработки и перспективы сотрудничества в области туризма в рамках ОЭС.
© Комитет по туризму РУзНа форуме "Туризм без границ в рамках ОЭС" в Шахрисабзе приняли совместную Декларацию
На форуме "Туризм без границ в рамках ОЭС" в Шахрисабзе приняли совместную Декларацию
© Комитет по туризму РУз
Принимая эту Декларацию, участники форума заявили о:
поддержке совместных усилий, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего развития туристической индустрии для продвижения более устойчивого и инклюзивного туризма, а также туристического потенциала государств-членов для стимулирования внутреннего туризма на пространстве ОЭС и увеличения взаимных туристических потоков;
намерении укрепить сотрудничество для улучшения методов управления туристическими ресурсами с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и одновременной максимизации выгод для местных сообществ;
общем интересе к обмену опытом и навыками в таких областях, как повышение стандартов обслуживания, подготовка профессионалов и наращивание потенциала, разработка инклюзивных туристических продуктов и развитие инфраструктуры для предоставления услуг высокого уровня;
готовности организовать совместные мероприятия для дальнейшего обсуждения важных аспектов развития туризма, используя различные платформы Организации экономического сотрудничества.
Они также подчеркнули важность усиления сотрудничества между государствами-членами ОЭС для дальнейшего развития туризма с особым акцентом на:
внедрение инновационных технологических решений
повышение качества услуг в туристической и смежных отраслях
укрепление инклюзивных туристических программ
поддержку более широкого участия молодежи.
Кроме того, в ходе форума говорили о необходимости продвижения концепции устойчивого туризма, учитывая его роль в улучшении экономического благополучия сообществ, а также положительное влияние на усилия правительств по защите окружающей среды и смягчению изменения климата.
Отмечалось, что туризм значим еще и как платформа для продвижения межкультурного диалога, публичной дипломатии, образовательных и других связей, которые являются ключевыми факторами для построения устойчивого мира и сохранения стабильности.
Напомним, Шахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году.
В связи с этим в одном из древнейших городов Узбекистана, имеющим большой турпотенциал, в эти дни проходят международные мероприятия.
Напомним, Шахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году.
В связи с этим в одном из древнейших городов Узбекистана, имеющим большой турпотенциал, в эти дни проходят международные мероприятия.