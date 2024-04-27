Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240427/turizm-forum-shaxrisabz-deklaratsiya-43629936.html
Туризм без границ в странах ОЭС: на форуме в Шахрисабзе приняли Декларацию
Туризм без границ в странах ОЭС: на форуме в Шахрисабзе приняли Декларацию
Sputnik Узбекистан
Участники форума подчеркнули важность усиления сотрудничества между государствами-членами ОЭС для дальнейшего развития туризма
2024-04-27T13:49+0500
2024-04-27T13:49+0500
туризм
шахрисабз
форум
декларация
сотрудничество
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1b/43630377_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0524e8fda6e3101b59f1b981af07eda9.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На форуме "Туризм без границ в рамках Организации экономического сотрудничества", прошедшем в Шахрисабзе, приняли совместную Декларацию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Она стала итоговым документом мероприятия, на котором обсудили текущие разработки и перспективы сотрудничества в области туризма в рамках ОЭС.​Принимая эту Декларацию, участники форума заявили о:Они также подчеркнули важность усиления сотрудничества между государствами-членами ОЭС для дальнейшего развития туризма с особым акцентом на:Кроме того, в ходе форума говорили о необходимости продвижения концепции устойчивого туризма, учитывая его роль в улучшении экономического благополучия сообществ, а также положительное влияние на усилия правительств по защите окружающей среды и смягчению изменения климата.Отмечалось, что туризм значим еще и как платформа для продвижения межкультурного диалога, публичной дипломатии, образовательных и других связей, которые являются ключевыми факторами для построения устойчивого мира и сохранения стабильности.Напомним, Шахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году.В связи с этим в одном из древнейших городов Узбекистана, имеющим большой турпотенциал, в эти дни проходят международные мероприятия.
шахрисабз
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1b/43630377_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_507c8b4932596a78460cebd0c9adc563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
туризм страны оэс форум шахрисабз декларация участники важность усиление сотрудничество развитие
туризм страны оэс форум шахрисабз декларация участники важность усиление сотрудничество развитие

Туризм без границ в странах ОЭС: на форуме в Шахрисабзе приняли Декларацию

13:49 27.04.2024
© Комитет по туризму РУзНа форуме "Туризм без границ в рамках ОЭС" в Шахрисабзе приняли совместную Декларацию
На форуме Туризм без границ в рамках ОЭС в Шахрисабзе приняли совместную Декларацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2024
© Комитет по туризму РУз
Подписаться
Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Участники форума подчеркнули важность усиления сотрудничества между государствами-членами ОЭС для дальнейшего развития туризма.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На форуме "Туризм без границ в рамках Организации экономического сотрудничества", прошедшем в Шахрисабзе, приняли совместную Декларацию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Она стала итоговым документом мероприятия, на котором обсудили текущие разработки и перспективы сотрудничества в области туризма в рамках ОЭС.
© Комитет по туризму РУзНа форуме "Туризм без границ в рамках ОЭС" в Шахрисабзе приняли совместную Декларацию
На форуме Туризм без границ в рамках ОЭС в Шахрисабзе приняли совместную Декларацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2024
На форуме "Туризм без границ в рамках ОЭС" в Шахрисабзе приняли совместную Декларацию
© Комитет по туризму РУз
​Принимая эту Декларацию, участники форума заявили о:
поддержке совместных усилий, направленных на создание благоприятных условий для дальнейшего развития туристической индустрии для продвижения более устойчивого и инклюзивного туризма, а также туристического потенциала государств-членов для стимулирования внутреннего туризма на пространстве ОЭС и увеличения взаимных туристических потоков;
намерении укрепить сотрудничество для улучшения методов управления туристическими ресурсами с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и одновременной максимизации выгод для местных сообществ;
общем интересе к обмену опытом и навыками в таких областях, как повышение стандартов обслуживания, подготовка профессионалов и наращивание потенциала, разработка инклюзивных туристических продуктов и развитие инфраструктуры для предоставления услуг высокого уровня;
готовности организовать совместные мероприятия для дальнейшего обсуждения важных аспектов развития туризма, используя различные платформы Организации экономического сотрудничества.
Они также подчеркнули важность усиления сотрудничества между государствами-членами ОЭС для дальнейшего развития туризма с особым акцентом на:
внедрение инновационных технологических решений
повышение качества услуг в туристической и смежных отраслях
укрепление инклюзивных туристических программ
поддержку более широкого участия молодежи.
Кроме того, в ходе форума говорили о необходимости продвижения концепции устойчивого туризма, учитывая его роль в улучшении экономического благополучия сообществ, а также положительное влияние на усилия правительств по защите окружающей среды и смягчению изменения климата.
Отмечалось, что туризм значим еще и как платформа для продвижения межкультурного диалога, публичной дипломатии, образовательных и других связей, которые являются ключевыми факторами для построения устойчивого мира и сохранения стабильности.

Напомним, Шахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году.

В связи с этим в одном из древнейших городов Узбекистана, имеющим большой турпотенциал, в эти дни проходят международные мероприятия.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0