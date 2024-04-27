https://uz.sputniknews.ru/20240427/turizm-forum-shaxrisabz-deklaratsiya-43629936.html

Туризм без границ в странах ОЭС: на форуме в Шахрисабзе приняли Декларацию

Туризм без границ в странах ОЭС: на форуме в Шахрисабзе приняли Декларацию

Sputnik Узбекистан

Участники форума подчеркнули важность усиления сотрудничества между государствами-членами ОЭС для дальнейшего развития туризма

2024-04-27T13:49+0500

2024-04-27T13:49+0500

2024-04-27T13:49+0500

туризм

шахрисабз

форум

декларация

сотрудничество

общество

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На форуме "Туризм без границ в рамках Организации экономического сотрудничества", прошедшем в Шахрисабзе, приняли совместную Декларацию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Она стала итоговым документом мероприятия, на котором обсудили текущие разработки и перспективы сотрудничества в области туризма в рамках ОЭС.​Принимая эту Декларацию, участники форума заявили о:Они также подчеркнули важность усиления сотрудничества между государствами-членами ОЭС для дальнейшего развития туризма с особым акцентом на:Кроме того, в ходе форума говорили о необходимости продвижения концепции устойчивого туризма, учитывая его роль в улучшении экономического благополучия сообществ, а также положительное влияние на усилия правительств по защите окружающей среды и смягчению изменения климата.Отмечалось, что туризм значим еще и как платформа для продвижения межкультурного диалога, публичной дипломатии, образовательных и других связей, которые являются ключевыми факторами для построения устойчивого мира и сохранения стабильности.Напомним, Шахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году.В связи с этим в одном из древнейших городов Узбекистана, имеющим большой турпотенциал, в эти дни проходят международные мероприятия.

шахрисабз

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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