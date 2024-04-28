https://uz.sputniknews.ru/20240428/skolko-benzina-bylo-proizveli-v-uzbekistane-za-tri-mesyatsa--statistika-43637559.html

Сколько бензина было произвели в Узбекистане за три месяца — статистика

Сколько бензина было произвели в Узбекистане за три месяца — статистика

Sputnik Узбекистан

За три месяца нынешнего года в республике произвели свыше 360 тысяч тонн бензина, 179,1 тысяч тонн нефти и около 969 тыс. тонн угля.

2024-04-28T13:04+0500

2024-04-28T13:04+0500

2024-04-28T13:04+0500

узбекистан

бензин

нефть

уголь

автомобили

производство

промышленность

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Узбекистане с начала года сократилось производство бензина, угля и нефти. В январе-марте 2024 года в Узбекистане было произведено 360,6 тыс. тонн бензина. Это почти на 25 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда количество произведенного бензина составляло 385,5 тысяч тонн. Об этом говорят предварительные данные Агентства по статистике РУз.Меньше в этом году произвели также угля и нефти по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В январе-марте 2023 года показатели объема угля составляли 989,1 тыс. тонн, а нефти —195,5 тыс. тонн.При этом в нынешнем году заметно выросло производство грузовых и легковых автомобилей и автомобильных двигателей.Объем производства отдельных видов промышленной продукции за три месяца 2024 года составил:Автомобильный бензин — 360,6 тыс. тн;Уголь — 968,9 тыс. тн;Нефть — 179,1 тыс. тн;Газовый конденсат — 326,3 тыс. тн;Автобус – 127 ед.;Грузовые автомобили — 720 ед.(в 2023 г. – 557 ед.);Автомобильные двигатели – 63 192 шт.(в 2023 г. – 44 200 шт.);Легковые автомобили (кроме специальных легковых автомобилей) — 84 745 ед.( в 2023 г. — 50 018 ед.).

https://uz.sputniknews.ru/20240404/rossiyskiy-lukoyl-otkryl-yeschye-dve-avtozapravochnyx-stantsii-uzbekistane-43295741.html

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