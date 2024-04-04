https://uz.sputniknews.ru/20240404/rossiyskiy-lukoyl-otkryl-yeschye-dve-avtozapravochnyx-stantsii-uzbekistane-43295741.html
Российский ЛУКОЙЛ открыл еще две АЗС в Узбекистане — локации
Российский ЛУКОЙЛ открыл еще две АЗС в Узбекистане — локации
Sputnik Узбекистан
Автозаправочные комплексы адаптированы к климатическим условиям и учитывают культурные особенности региона.
2024-04-04T17:48+0500
2024-04-04T17:48+0500
2024-04-04T17:48+0500
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Компания "Лукойл" ввела в эксплуатацию два многофункциональных автозаправочных комплекса в Узбекистане, увеличив их общее количество в стране до трех, сообщает пресс-служба компании. Автозаправки открылись на автомагистрали М39 на участке Ташкент — Самарканд в 12 км от Ташкента. Общая площадь участков под застройку заправочных станций составила около двух гектаров.Читайте также Узбекистан окончательно откажется от бензина Аи-80 с 2025 года.Как отмечает компания, автозаправочные комплексы адаптированы к климатическим условиям и учитывают культурные особенности региона. На территории АЗС размещены кафе, магазины, детская площадка, зона воркаута, а также молельные комнаты.Работы по обустройству АЗС проводились с учетом транспортного потока на автомагистрали международного значения — более 40 тыс. автомобилей в сутки.Читайте также Временный запрет на экспорт бензина из РФ не коснется Узбекистана.Заправить автомобили на новых АЗС можно будет премиальными видами топлива Лукойл, включая ЭКТО-100, добавили в компании.
https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-zapravki-rossiya-uvelicheniye-41928080.html
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узбекистан россия сотрудничество лукойл бензин транспорт азс
узбекистан россия сотрудничество лукойл бензин транспорт азс
Российский ЛУКОЙЛ открыл еще две АЗС в Узбекистане — локации
Автозаправочные комплексы адаптированы к климатическим условиям и учитывают культурные особенности региона.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Компания "Лукойл" ввела в эксплуатацию два многофункциональных автозаправочных комплекса в Узбекистане, увеличив их общее количество в стране до трех, сообщает
пресс-служба компании.
Автозаправки открылись на автомагистрали М39 на участке Ташкент — Самарканд в 12 км от Ташкента. Общая площадь участков под застройку заправочных станций составила около двух гектаров.
Как отмечает компания, автозаправочные комплексы адаптированы к климатическим условиям и учитывают культурные особенности региона. На территории АЗС размещены кафе, магазины, детская площадка, зона воркаута, а также молельные комнаты.
Работы по обустройству АЗС проводились с учетом транспортного потока на автомагистрали международного значения — более 40 тыс. автомобилей в сутки.
Заправить автомобили на новых АЗС можно будет премиальными видами топлива Лукойл, включая ЭКТО-100, добавили в компании.