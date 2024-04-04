https://uz.sputniknews.ru/20240404/rossiyskiy-lukoyl-otkryl-yeschye-dve-avtozapravochnyx-stantsii-uzbekistane-43295741.html

Российский ЛУКОЙЛ открыл еще две АЗС в Узбекистане — локации

Российский ЛУКОЙЛ открыл еще две АЗС в Узбекистане — локации

Sputnik Узбекистан

Автозаправочные комплексы адаптированы к климатическим условиям и учитывают культурные особенности региона.

2024-04-04T17:48+0500

2024-04-04T17:48+0500

2024-04-04T17:48+0500

узбекистан

россия

лукойл

азс

бензин

транспорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/04/43295090_0:35:680:418_1920x0_80_0_0_192038bff61cce17567ae8717f318fd0.jpg

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Компания "Лукойл" ввела в эксплуатацию два многофункциональных автозаправочных комплекса в Узбекистане, увеличив их общее количество в стране до трех, сообщает пресс-служба компании. Автозаправки открылись на автомагистрали М39 на участке Ташкент — Самарканд в 12 км от Ташкента. Общая площадь участков под застройку заправочных станций составила около двух гектаров.Читайте также Узбекистан окончательно откажется от бензина Аи-80 с 2025 года.Как отмечает компания, автозаправочные комплексы адаптированы к климатическим условиям и учитывают культурные особенности региона. На территории АЗС размещены кафе, магазины, детская площадка, зона воркаута, а также молельные комнаты.Работы по обустройству АЗС проводились с учетом транспортного потока на автомагистрали международного значения — более 40 тыс. автомобилей в сутки.Читайте также Временный запрет на экспорт бензина из РФ не коснется Узбекистана.Заправить автомобили на новых АЗС можно будет премиальными видами топлива Лукойл, включая ЭКТО-100, добавили в компании.

https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-zapravki-rossiya-uvelicheniye-41928080.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия сотрудничество лукойл бензин транспорт азс