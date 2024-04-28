https://uz.sputniknews.ru/20240428/uzbekistanskaya-gimnastka-zavoevala-pervuyu-medal-kubka-mira-v-tashkente-43636505.html

Узбекистанская гимнастка завоевала первую медаль Кубка мира в Ташкенте

Узбекистанская гимнастка завоевала первую медаль Кубка мира в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В эти дни в столице Узбекистана стартовал четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

2024-04-28T09:52+0500

2024-04-28T09:52+0500

2024-04-28T09:52+0500

узбекистан

ташкент

кубок мира

гимнастика

спорт

серебро

тахмина икромова

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1c/43636706_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_ea3a9f4151ece1f362322f412fb19333.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала свою первую медаль на четвертом этапе Кубка мира в Ташкенте. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Автором серебряной награды стала лицензиат Париж-2024 Тахмина Икромова. Гимнастка заняла второе место в индивидуальных упражнениях программы многоборья, набрав 135.00 баллов. Также сообщается, что по итогам программы многоборья в индивидуальных упражнениях первого места удостоилась Дарья Варфоломеева из Германии — 135.95, а на третьей позиции расположилась болгарская гимнастка Боряна Калейн, набравшая 133.25 баллов.

https://uz.sputniknews.ru/20240422/uzbekskie-gimnasty-zavoevali-esche-dve-olimpiyskie-putevki-parij-2024--43559200.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент кубок мира по художественной гимнастике