https://uz.sputniknews.ru/20240428/uzbekistanskaya-gimnastka-zavoevala-pervuyu-medal-kubka-mira-v-tashkente-43636505.html
Узбекистанская гимнастка завоевала первую медаль Кубка мира в Ташкенте
Узбекистанская гимнастка завоевала первую медаль Кубка мира в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В эти дни в столице Узбекистана стартовал четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.
2024-04-28T09:52+0500
2024-04-28T09:52+0500
2024-04-28T09:52+0500
узбекистан
ташкент
кубок мира
гимнастика
спорт
серебро
тахмина икромова
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала свою первую медаль на четвертом этапе Кубка мира в Ташкенте. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Автором серебряной награды стала лицензиат Париж-2024 Тахмина Икромова. Гимнастка заняла второе место в индивидуальных упражнениях программы многоборья, набрав 135.00 баллов. Также сообщается, что по итогам программы многоборья в индивидуальных упражнениях первого места удостоилась Дарья Варфоломеева из Германии — 135.95, а на третьей позиции расположилась болгарская гимнастка Боряна Калейн, набравшая 133.25 баллов.
https://uz.sputniknews.ru/20240422/uzbekskie-gimnasty-zavoevali-esche-dve-olimpiyskie-putevki-parij-2024--43559200.html
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ташкент кубок мира по художественной гимнастике
ташкент кубок мира по художественной гимнастике
Узбекистанская гимнастка завоевала первую медаль Кубка мира в Ташкенте
В эти дни в столице Узбекистана стартовал четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik
. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала свою первую медаль на четвертом этапе Кубка мира в Ташкенте. Об этом сообщает
Национальный олимпийский комитет республики.
Автором серебряной награды стала лицензиат Париж-2024 Тахмина Икромова.
Гимнастка заняла второе место в индивидуальных упражнениях программы многоборья, набрав 135.00 баллов.
“Теперь спортсменка будет бороться за медали в финальной программе во всех видах упражнений“, — рассказали в Комитете.
Также сообщается, что по итогам программы многоборья в индивидуальных упражнениях первого места удостоилась Дарья Варфоломеева из Германии — 135.95, а на третьей позиции расположилась болгарская гимнастка Боряна Калейн, набравшая 133.25 баллов.