https://uz.sputniknews.ru/20240422/uzbekskie-gimnasty-zavoevali-esche-dve-olimpiyskie-putevki-parij-2024--43559200.html

Узбекские гимнасты завоевали еще две олимпийские путевки Париж-2024

Узбекские гимнасты завоевали еще две олимпийские путевки Париж-2024

Sputnik Узбекистан

Лицензиатами летних Олимпийских игр в Париже стали Хабибулло Эргашев и Расулжон Абдурахимов, показавшие лучшие результаты на международных соревнованиях.

2024-04-22T19:50+0500

2024-04-22T19:50+0500

2024-04-22T19:50+0500

узбекистан

лицензия

спорт

олимпиада

париж

гимнастика

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Международная федерация гимнастики по итогам этапов Кубка мира по спортивной гимнастике объявила имена атлетов, которые удостоились лицензий на летние Олимпийские игры Париж-2024. Об этом сообщает Национальный Олимпийский комитет республики.В число участников предстоящей Олимпиады вошел Хабибулло Эргашев, успешно выступивший в программе многоборья на Чемпионате мира 2023 года в бельгийском Антверпене.На международных соревнованиях узбекистанец показал самый высокий результат среди атлетов, которые не смогли получить Олимпийскую путевку через чемпионат мира.Вторым обладателем лицензии на Олимпиаду в Париже стал Расулжон Абдурахимов, отличившийся в упражнениях на параллельных брусьях. Путевка стала второй по счету в карьере гимнаста.В Комитете отметили, что узбекские спортсмены по спортивной гимнастике впервые завоевывают две путевки на Олимпийские игры.

https://uz.sputniknews.ru/20240421/uzbekskie-grebtsy-zavoevali-putevki-na-olimpiadu-v-parije--imena-43529227.html

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