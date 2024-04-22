https://uz.sputniknews.ru/20240422/uzbekskie-gimnasty-zavoevali-esche-dve-olimpiyskie-putevki-parij-2024--43559200.html
Узбекские гимнасты завоевали еще две олимпийские путевки Париж-2024
Узбекские гимнасты завоевали еще две олимпийские путевки Париж-2024
Sputnik Узбекистан
Лицензиатами летних Олимпийских игр в Париже стали Хабибулло Эргашев и Расулжон Абдурахимов, показавшие лучшие результаты на международных соревнованиях.
2024-04-22T19:50+0500
2024-04-22T19:50+0500
2024-04-22T19:50+0500
узбекистан
лицензия
спорт
олимпиада
париж
гимнастика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/11/35010045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8622e920545ee26c0fe5eaf1cc6154f.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Международная федерация гимнастики по итогам этапов Кубка мира по спортивной гимнастике объявила имена атлетов, которые удостоились лицензий на летние Олимпийские игры Париж-2024. Об этом сообщает Национальный Олимпийский комитет республики.В число участников предстоящей Олимпиады вошел Хабибулло Эргашев, успешно выступивший в программе многоборья на Чемпионате мира 2023 года в бельгийском Антверпене.На международных соревнованиях узбекистанец показал самый высокий результат среди атлетов, которые не смогли получить Олимпийскую путевку через чемпионат мира.Вторым обладателем лицензии на Олимпиаду в Париже стал Расулжон Абдурахимов, отличившийся в упражнениях на параллельных брусьях. Путевка стала второй по счету в карьере гимнаста.В Комитете отметили, что узбекские спортсмены по спортивной гимнастике впервые завоевывают две путевки на Олимпийские игры.
https://uz.sputniknews.ru/20240421/uzbekskie-grebtsy-zavoevali-putevki-na-olimpiadu-v-parije--imena-43529227.html
узбекистан
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/11/35010045_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5e07b9d73e9763cc9f0b18ed86a85507.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спортивная гимнастика лицензия париж-2024
спортивная гимнастика лицензия париж-2024
Узбекские гимнасты завоевали еще две олимпийские путевки Париж-2024
Лицензиатами летних Олимпийских игр в Париже стали Хабибулло Эргашев и Расулжон Абдурахимов, показавшие лучшие результаты на международных соревнованиях.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Международная федерация гимнастики по итогам этапов Кубка мира по спортивной гимнастике объявила имена атлетов, которые удостоились лицензий на летние Олимпийские игры Париж-2024. Об этом сообщает
Национальный Олимпийский комитет республики.
В число участников предстоящей Олимпиады вошел Хабибулло Эргашев, успешно выступивший в программе многоборья на Чемпионате мира 2023 года в бельгийском Антверпене.
На международных соревнованиях узбекистанец показал самый высокий результат среди атлетов, которые не смогли получить Олимпийскую путевку через чемпионат мира.
“В этом направлении по результатам отборочных состязаний квалификацию успешно прошел и французский спортсмен. Таким образом, квота, выделенная для хозяев Игр, досталась Хабибулло Эргашеву, который показал самый высокий результат среди атлетов, которые не смогли получить Олимпийскую путевку через чемпионат мира“, — отметили в Комитете.
Вторым обладателем лицензии на Олимпиаду в Париже стал Расулжон Абдурахимов, отличившийся в упражнениях на параллельных брусьях. Путевка стала второй по счету в карьере гимнаста.
В Комитете отметили, что узбекские спортсмены по спортивной гимнастике впервые завоевывают две путевки на Олимпийские игры.