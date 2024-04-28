https://uz.sputniknews.ru/20240428/zelenskiy-zanizil-chislo-pogibshix-vsu-chtoby-ne-otpugivat-mobilizuemyx-43637612.html

Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не отпугивать мобилизуемых — СМИ

Зеленский занизил число погибших в ВСУ, чтобы не отпугивать мобилизуемых — СМИ

Sputnik Узбекистан

Президент Украины ранее заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Однако он не назвал число раненых и пропавших без вести в ходе боевых действий.

2024-04-28T12:04+0500

2024-04-28T12:04+0500

2024-04-28T12:04+0500

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Владимир Зеленский намеренно занизил число погибших в рядах ВСУ в ходе вооруженного конфликта с РФ, чтобы не отпугивать мобилизуемых украинцев на фоне проблем с набором в армию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Washington Post.Автор статьи подчеркивает, что из-за острой нехватки солдат в рядах ВСУ и превосходстве РФ в огневой мощи Киев, по всей вероятности, не может рассчитывать на переход в наступление в этом году.В феврале Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. При этом он отказался раскрывать, сколько человек были ранены и пропали без вести в ходе боевых действий.Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.

https://uz.sputniknews.ru/20240411/kiev-riskuet-unichtojit-tseloe-pokolenie-molodyx-ukraintsev--smi--43393945.html

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