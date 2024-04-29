https://uz.sputniknews.ru/20240429/kak-vyvesti-toksiny-bez-diety-i-lekarstv-43651168.html

Врач: как вывести токсины без диеты и лекарств

Врач: как вывести токсины без диеты и лекарств

Sputnik Узбекистан

По словам специалиста, различные детокс-диеты дают кратковременный эффект. Помочь детоксикации печени можно лишь изменив образ жизни

2024-04-29T22:02+0500

2024-04-29T22:02+0500

2024-04-29T22:02+0500

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Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета, специалист в области диагностики и лечения заболеваний печени Эндрю Аронсон заявил, что имеющиеся в продаже средства для очистки организма от токсинов неэффективны, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, нормальный здоровый организм сам выводит токсины.Он добавил, что состав средств для детокса часто нельзя узнать, кроме того, неизвестно, как среагирует на них организм. При этом, специалист предупредил, что может возникнуть эффект плацебо, когда человек думает, что чувствует себя лучше. Но, по мнению медика, скорее всего это является следствием тренировок и здорового питания.Врач также подчеркнул, что неоднократно был свидетелем того, как люди обращаются в больницу из-за серьезных повреждений печени от некоторых добавок. Что касается детокс-диет с экстремальным ограничением калорий, то, по мнению Аронсона, они могут давать лишь кратковременную потерю веса.Он напомнил, что одна из самых серьезных проблем, которая сегодня существует во всем мире — жировой гепатоз печени. Это следствие диабета, высокого уровня холестерина и избыточной массы тела. Вы можете помочь детоксикации печени, изменив образ жизни — это поможет контролировать вышеперечисленные заболевания, рекомендовал Аронсон.

https://uz.sputniknews.ru/20240426/stress-vliyaniye-massa-telo-43622218.html

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