https://uz.sputniknews.ru/20240429/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-proyekty-43650277.html

Индия планирует в Узбекистане проекты в автомобильной и пищевой промышленности

Индия планирует в Узбекистане проекты в автомобильной и пищевой промышленности

Sputnik Узбекистан

Участники круглого стола, организованного Посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) обменялись мнениями о возможностях и перспективах сотрудничества

2024-04-29T12:47+0500

2024-04-29T12:47+0500

2024-04-29T14:12+0500

индия

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Несколько индийских компаний выразили намерения реализовать в Узбекистане совместные проекты, сообщает ИА "Дунё".Данные инициативы озвучили в ходе круглого стола, организованного посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI). Его участникам — представителям ведущих индийских компаний рассказали об инвестиционном потенциале республики.Речь шла о реформах, реализуемых в Узбекистане в последние годы, благоприятной среде для торгово-экономической деятельности, льготах и преференциях для иностранных предпринимателей и инвесторов, экспортном потенциале республики, успешном опыте работы индийских компаний на ее территории.Стороны обменялись мнениями о возможностях и перспективах сотрудничества.В свою очередь, директор по маркетингу компании "MIER Group" Гопал Суд констатировал, что хорошо осведомлен о достижениях Узбекистана в сфере сельского хозяйства, и сейчас компания изучает перспективы реализации совместных проектов в пищевой промышленности.В ходе переговоров с генсеком FICCI обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между данной федерацией и бизнес-структурами Узбекистана."FICCI насчитывает более 250 тысяч членов по всей Индии. Мы готовы оказать практическую помощь в поиске надежных и перспективных партнеров в Индии компаниям и предпринимателям, работающим в Ташкенте, Самарканде или других регионах Узбекистана. Мы также проводим ежегодные медиа- и развлекательные мероприятия под названием "FICCI Frames". В них принимают популярные киноактеры. Мы рады пригласить Узбекистан стать страной-партнером в рамках нашего следующего мероприятия", — сообщил генсек FICCI Шаилеш Патхак.Как Узбекистан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере культуры

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