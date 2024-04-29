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Индия планирует в Узбекистане проекты в автомобильной и пищевой промышленности
Индия планирует в Узбекистане проекты в автомобильной и пищевой промышленности
Sputnik Узбекистан
Участники круглого стола, организованного Посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) обменялись мнениями о возможностях и перспективах сотрудничества
2024-04-29T12:47+0500
2024-04-29T14:12+0500
индия
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Несколько индийских компаний выразили намерения реализовать в Узбекистане совместные проекты, сообщает ИА "Дунё".Данные инициативы озвучили в ходе круглого стола, организованного посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI). Его участникам — представителям ведущих индийских компаний рассказали об инвестиционном потенциале республики.Речь шла о реформах, реализуемых в Узбекистане в последние годы, благоприятной среде для торгово-экономической деятельности, льготах и преференциях для иностранных предпринимателей и инвесторов, экспортном потенциале республики, успешном опыте работы индийских компаний на ее территории.Стороны обменялись мнениями о возможностях и перспективах сотрудничества.В свою очередь, директор по маркетингу компании "MIER Group" Гопал Суд констатировал, что хорошо осведомлен о достижениях Узбекистана в сфере сельского хозяйства, и сейчас компания изучает перспективы реализации совместных проектов в пищевой промышленности.В ходе переговоров с генсеком FICCI обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между данной федерацией и бизнес-структурами Узбекистана."FICCI насчитывает более 250 тысяч членов по всей Индии. Мы готовы оказать практическую помощь в поиске надежных и перспективных партнеров в Индии компаниям и предпринимателям, работающим в Ташкенте, Самарканде или других регионах Узбекистана. Мы также проводим ежегодные медиа- и развлекательные мероприятия под названием "FICCI Frames". В них принимают популярные киноактеры. Мы рады пригласить Узбекистан стать страной-партнером в рамках нашего следующего мероприятия", — сообщил генсек FICCI Шаилеш Патхак.Как Узбекистан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере культуры
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Индия планирует в Узбекистане проекты в автомобильной и пищевой промышленности

12:47 29.04.2024 (обновлено: 14:12 29.04.2024)
© AP Photo / Matt SlocumМоторное масло. Иллюстративное фото
Моторное масло. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Matt Slocum
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Участники круглого стола, организованного посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI), обменялись мнениями о возможностях и перспективах сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Несколько индийских компаний выразили намерения реализовать в Узбекистане совместные проекты, сообщает ИА "Дунё".
Данные инициативы озвучили в ходе круглого стола, организованного посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI). Его участникам — представителям ведущих индийских компаний рассказали об инвестиционном потенциале республики.
© ИА "Дунё"Посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии
Посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2024
Посольством Узбекистана и Федерацией торгово-промышленных палат Индии
© ИА "Дунё"
Речь шла о реформах, реализуемых в Узбекистане в последние годы, благоприятной среде для торгово-экономической деятельности, льготах и преференциях для иностранных предпринимателей и инвесторов, экспортном потенциале республики, успешном опыте работы индийских компаний на ее территории.
Стороны обменялись мнениями о возможностях и перспективах сотрудничества.
"В частности, глава департамента конгломерата "Hinduja Group" Сурен Алимчандани рассказал о заинтересованности компании в реализации совместного проекта по производству автомобильных моторных масел в Узбекистане, а также закупке узбекских минеральных удобрений, и сообщил, что в рамках предстоящего Ташкентского международного инвестиционного форума проведет переговоры по этим вопросам", — говорится в сообщении.
В свою очередь, директор по маркетингу компании "MIER Group" Гопал Суд констатировал, что хорошо осведомлен о достижениях Узбекистана в сфере сельского хозяйства, и сейчас компания изучает перспективы реализации совместных проектов в пищевой промышленности.
В ходе переговоров с генсеком FICCI обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между данной федерацией и бизнес-структурами Узбекистана.
"FICCI насчитывает более 250 тысяч членов по всей Индии. Мы готовы оказать практическую помощь в поиске надежных и перспективных партнеров в Индии компаниям и предпринимателям, работающим в Ташкенте, Самарканде или других регионах Узбекистана. Мы также проводим ежегодные медиа- и развлекательные мероприятия под названием "FICCI Frames". В них принимают популярные киноактеры. Мы рады пригласить Узбекистан стать страной-партнером в рамках нашего следующего мероприятия", — сообщил генсек FICCI Шаилеш Патхак.
Как Узбекистан и Индия намерены развивать сотрудничество в сфере культуры
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