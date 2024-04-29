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Стало известно сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за 3 месяца 2024-го
Стало известно сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за 3 месяца 2024-го
Sputnik Узбекистан
Республика увеличила экспорт фруктов и овощей, отправив за рубеж плодоовощную продукцию на $219,8 млн.
2024-04-29T11:46+0500
2024-04-29T11:46+0500
2024-04-29T11:46+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. За три месяца текущего года Узбекистан экспортировал 375,3 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщает Агентство статистики.Данный показатель увеличился на 72,5% или 157,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.В основном республика поставляла агропродукцию в Пакистан (26,2%). Далее идут Россия (25,1%), Казахстан (10,5%) и Китай (9,2%).В январе – марте 2024 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта республики составила 3,4%.
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узбекистан экспорт фрукты овощи
узбекистан экспорт фрукты овощи
Стало известно сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за 3 месяца 2024-го
Республика увеличила экспорт фруктов и овощей, отправив за рубеж плодоовощную продукцию на $219,8 млн.
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik.
За три месяца текущего года Узбекистан экспортировал 375,3 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщает
Агентство статистики.
"По данным Агентства статистики, в январе-марте 2024 года Узбекистан экспортировал 375,3 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму 219,8 млн долларов США", — говорится в сообщении.
Данный показатель увеличился на 72,5% или 157,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В основном республика поставляла агропродукцию в Пакистан (26,2%). Далее идут Россия (25,1%), Казахстан (10,5%) и Китай (9,2%).
В январе – марте 2024 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта республики составила 3,4%.