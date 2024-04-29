https://uz.sputniknews.ru/20240429/uzbekistan-ovoschi-frukty-eksport-yanvar-mart-43648215.html

Стало известно сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за 3 месяца 2024-го

Стало известно сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за 3 месяца 2024-го

Sputnik Узбекистан

Республика увеличила экспорт фруктов и овощей, отправив за рубеж плодоовощную продукцию на $219,8 млн.

2024-04-29T11:46+0500

2024-04-29T11:46+0500

2024-04-29T11:46+0500

экономика

овощи

фрукты

плодоовощная продукция

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статистика

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казахстан

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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. За три месяца текущего года Узбекистан экспортировал 375,3 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщает Агентство статистики.Данный показатель увеличился на 72,5% или 157,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.В основном республика поставляла агропродукцию в Пакистан (26,2%). Далее идут Россия (25,1%), Казахстан (10,5%) и Китай (9,2%).В январе – марте 2024 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта республики составила 3,4%.

пакистан

россия

казахстан

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