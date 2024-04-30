https://uz.sputniknews.ru/20240430/mirziyoyev-sbornaya-uzbekistan-futbol-pozdravleniye-43667804.html

Мирзиёев поздравил молодежную сборную Узбекистана по футболу — подробности

Мирзиёев поздравил молодежную сборную Узбекистана по футболу — подробности

Sputnik Узбекистан

Накануне она одержала победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 и получила путевку на Олимпийские игры в Париж в командных видах спорта

2024-04-30T10:53+0500

2024-04-30T10:53+0500

2024-04-30T11:33+0500

спорт

узбекистан

шавкат мирзиёев

футбол

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37531053_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_e57b049b6ca3932c8072512a223f8384.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил молодежную сборную команду Узбекистана по футболу, которая одержала победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 и получила путевку на Олимпийские игры в Париж в командных видах спорта.Глава республики отметил, что спортивные болельщики страны и весь ее многонациональный народ с огромной радостью и гордостью встретили эту блестящую победу, одержанную впервые в истории футбола Узбекистана.Мирзиёев назвал эту победу исторической, указав, что в ее основе "лежат уделяемое в последние годы пристальное внимание развитию спорта в нашей стране, в том числе футбола, проводимая в сфере масштабная практическая работа". Он выразил уверенность, что, вдохновившись этой победой, молодежная сборная Узбекистана по футболу достойно проведет финальный матч в борьбе за почетное звание чемпиона Азии.Также глава республики поблагодарил родителей футболистов, их наставников и тренеров."Весь народ Узбекистана желает вам счастья и ярких побед, мои дорогие дети!", — подчеркнул президент.

https://uz.sputniknews.ru/20240430/sbornaya-uzbekistan-futbol-putevka-olimpiada-43664783.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев молодежная сборная узбекистана футбол поздравление