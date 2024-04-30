https://uz.sputniknews.ru/20240430/mirziyoyev-sbornaya-uzbekistan-futbol-pozdravleniye-43667804.html
Мирзиёев поздравил молодежную сборную Узбекистана по футболу — подробности
Мирзиёев поздравил молодежную сборную Узбекистана по футболу — подробности
Sputnik Узбекистан
Накануне она одержала победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 и получила путевку на Олимпийские игры в Париж в командных видах спорта
2024-04-30T10:53+0500
2024-04-30T10:53+0500
2024-04-30T11:33+0500
спорт
узбекистан
шавкат мирзиёев
футбол
поздравление
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил молодежную сборную команду Узбекистана по футболу, которая одержала победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 и получила путевку на Олимпийские игры в Париж в командных видах спорта.Глава республики отметил, что спортивные болельщики страны и весь ее многонациональный народ с огромной радостью и гордостью встретили эту блестящую победу, одержанную впервые в истории футбола Узбекистана.Мирзиёев назвал эту победу исторической, указав, что в ее основе "лежат уделяемое в последние годы пристальное внимание развитию спорта в нашей стране, в том числе футбола, проводимая в сфере масштабная практическая работа". Он выразил уверенность, что, вдохновившись этой победой, молодежная сборная Узбекистана по футболу достойно проведет финальный матч в борьбе за почетное звание чемпиона Азии.Также глава республики поблагодарил родителей футболистов, их наставников и тренеров."Весь народ Узбекистана желает вам счастья и ярких побед, мои дорогие дети!", — подчеркнул президент.
https://uz.sputniknews.ru/20240430/sbornaya-uzbekistan-futbol-putevka-olimpiada-43664783.html
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мирзиёев молодежная сборная узбекистана футбол поздравление
мирзиёев молодежная сборная узбекистана футбол поздравление
Мирзиёев поздравил молодежную сборную Узбекистана по футболу — подробности
10:53 30.04.2024 (обновлено: 11:33 30.04.2024)
Накануне она одержала победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 и получила путевку на Олимпийские игры в Париж в командных видах спорта.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил
молодежную сборную команду Узбекистана по футболу, которая одержала победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 и получила путевку на Олимпийские игры в Париж в командных видах спорта.
"Дорогие мои дети! Искренне, от всего сердца поздравляю вас с выходом в финал Кубка Азии по футболу среди молодежи, который проходит в Катаре, и завоеванием путевки на летние Олимпийские игры в Париже", — говорится в поздравлении.
Глава республики отметил, что спортивные болельщики страны и весь ее многонациональный народ с огромной радостью и гордостью встретили эту блестящую победу, одержанную впервые в истории футбола Узбекистана.
"Это была наша давняя заветная мечта. Вы вправе гордиться тем, что именно благодаря вам, молодежи Нового Узбекистана, эта мечта стала реальностью", — говорится в поздравлении.
Мирзиёев назвал эту победу исторической, указав, что в ее основе "лежат уделяемое в последние годы пристальное внимание развитию спорта в нашей стране, в том числе футбола, проводимая в сфере масштабная практическая работа".
"На протяжении всех 5 матчей в напряженном противостоянии сильнейшим командам Азии наша сборная не только надежно защищала свои ворота, но и забила 14 мячей соперникам, что явилось беспрецедентным достижением в истории нашего футбола", — отметил он.
Он выразил уверенность, что, вдохновившись этой победой, молодежная сборная Узбекистана по футболу достойно проведет финальный матч в борьбе за почетное звание чемпиона Азии.
Также глава республики поблагодарил родителей футболистов, их наставников и тренеров.
"Весь народ Узбекистана желает вам счастья и ярких побед, мои дорогие дети!", — подчеркнул президент.