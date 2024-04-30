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https://uz.sputniknews.ru/20240430/sbornaya-uzbekistan-futbol-putevka-olimpiada-43664783.html
Футбол: сборная Узбекистана впервые выиграла путевку на Олимпийские игры
Футбол: сборная Узбекистана впервые выиграла путевку на Олимпийские игры
Sputnik Узбекистан
Молодёжная сборная Узбекистана обыграла Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23 и впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры
2024-04-30T10:14+0500
2024-04-30T10:24+0500
спорт
узбекистан
индонезия
футбол
париж
олимпиада
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан одолел Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23 в Катаре, эта победа позволила молодежной футбольной команде обеспечить себе путевку на Олимпийские игры в Париж.Матч с Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Узбекистана.Эта победа — большое историческое достижение для футбола и в целом спорта Узбекистана, поскольку до этого страна никогда не делегировала свою команду на олимпийский футбольный турнир.В финале Кубка Азии U-23 олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Японии. Финал Кубка Азии пройдет 5 мая в 20:30 по ташкентскому времени.
узбекистан
индонезия
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футбол сборная узбекистана путевка олимпийские игры полуфинал кубок азии u-23
футбол сборная узбекистана путевка олимпийские игры полуфинал кубок азии u-23

Футбол: сборная Узбекистана впервые выиграла путевку на Олимпийские игры

10:14 30.04.2024 (обновлено: 10:24 30.04.2024)
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Молодежная сборная Узбекистана обыграла Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23 и впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан одолел Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23 в Катаре, эта победа позволила молодежной футбольной команде обеспечить себе путевку на Олимпийские игры в Париж.
Матч с Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Узбекистана.
Эта победа — большое историческое достижение для футбола и в целом спорта Узбекистана, поскольку до этого страна никогда не делегировала свою команду на олимпийский футбольный турнир.

"Впервые в своей истории Узбекистан завоевал путевку на летние Олимпийские игры. Таким образом, наши олимпийцы во главе с Тимуром Кападзе пробились в финал Кубка Азии, а вместе с ним получили долгожданную Олимпийскую лицензию", — говорится в сообщении Национального Олимпийского комитета РУз.

В финале Кубка Азии U-23 олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Японии. Финал Кубка Азии пройдет 5 мая в 20:30 по ташкентскому времени.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Впервые в истории Узбекистан будет принимать участие в летних Олимпийских играх в командном виде спорта - Sputnik Узбекистан
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
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