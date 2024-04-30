Футбол: сборная Узбекистана впервые выиграла путевку на Олимпийские игры
10:14 30.04.2024 (обновлено: 10:24 30.04.2024)
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Молодежная сборная Узбекистана обыграла Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23 и впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан одолел Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23 в Катаре, эта победа позволила молодежной футбольной команде обеспечить себе путевку на Олимпийские игры в Париж.
Матч с Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Узбекистана.
Эта победа — большое историческое достижение для футбола и в целом спорта Узбекистана, поскольку до этого страна никогда не делегировала свою команду на олимпийский футбольный турнир.
"Впервые в своей истории Узбекистан завоевал путевку на летние Олимпийские игры. Таким образом, наши олимпийцы во главе с Тимуром Кападзе пробились в финал Кубка Азии, а вместе с ним получили долгожданную Олимпийскую лицензию", — говорится в сообщении Национального Олимпийского комитета РУз.
В финале Кубка Азии U-23 олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Японии. Финал Кубка Азии пройдет 5 мая в 20:30 по ташкентскому времени.
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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© Футбольная ассоциация Узбекистана