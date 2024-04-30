https://uz.sputniknews.ru/20240430/sbornaya-uzbekistan-futbol-putevka-olimpiada-43664783.html

Футбол: сборная Узбекистана впервые выиграла путевку на Олимпийские игры

Футбол: сборная Узбекистана впервые выиграла путевку на Олимпийские игры

Sputnik Узбекистан

Молодёжная сборная Узбекистана обыграла Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23 и впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры

2024-04-30T10:14+0500

2024-04-30T10:14+0500

2024-04-30T10:24+0500

спорт

узбекистан

индонезия

футбол

париж

олимпиада

национальный олимпийский комитет узбекистана

фотолента

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан одолел Индонезию в полуфинале Кубка Азии U-23 в Катаре, эта победа позволила молодежной футбольной команде обеспечить себе путевку на Олимпийские игры в Париж.Матч с Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Узбекистана.Эта победа — большое историческое достижение для футбола и в целом спорта Узбекистана, поскольку до этого страна никогда не делегировала свою команду на олимпийский футбольный турнир.В финале Кубка Азии U-23 олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Японии. Финал Кубка Азии пройдет 5 мая в 20:30 по ташкентскому времени.

узбекистан

индонезия

париж

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