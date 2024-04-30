https://uz.sputniknews.ru/20240430/nok-uzbekistan-vstrecha-belarus-biatlon-43674891.html

В НОК Узбекистана прошла встреча с президентом Белорусской федерации биатлона

В НОК Узбекистана прошла встреча с президентом Белорусской федерации биатлона

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы организации совместных учебно-тренировочных сборов для молодых спортсменов и обмена опытом

2024-04-30T16:46+0500

2024-04-30T16:46+0500

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В Национальном Олимпийском комитете Узбекистана состоялась встреча с президентом Белорусской федерации биатлона Андрианом Цибульским, сообщает пресс-служба НОК.Замминистра спорта Узбекистана Шахрулло Махмудов и Генсек НОК Ойбек Касимов обсудили с белорусским гостем вопросы двустороннего сотрудничества.Речь шла реформах в спортивной сфере республики, результатом которых стала в том числе победа Узбекистана в полуфинале Кубка Азии U-23 в Катаре, благодаря которой сборная страны впервые удостоились лицензии на летние Олимпийские игры в командных видах спорта.Президенту федерации биатлона Беларуси также рассказали, что делегация Узбекистана планирует участвовать и в зимних Олимпийских играх с большим числом спортсменов.В свою очередь Андриан Цибульский поделился опытом Беларуси в развитии биатлона, отборе талантливой молодежи путем привлечения ее в массовый спорт, а также спортивными достижениями страны.Он пригласил узбекских спортсменов принять участие в открытых турнирах летнего биатлона Беларуси. Стороны также обсудили вопросы организации совместных учебно-тренировочных сборов для молодых спортсменов и обмена опытом.Для справки: сборная Беларуси по биатлону за время участия в зимних Олимпийских играх завоевала 11 наград (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы).

https://uz.sputniknews.ru/20240405/uzbekistan-belarus-sport-sotrudnichestvo-43312731.html

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