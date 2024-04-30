https://uz.sputniknews.ru/20240430/v-kakix-sluchayax-vozmojno-vosstanovit-zrenie-43670922.html

В каких случаях можно восстановить зрение — врач

В каких случаях можно восстановить зрение — врач

Sputnik Узбекистан

По данным ВОЗ, около 2,2 млрд жителей планеты сталкиваются с нарушениями зрения.

2024-04-30T22:03+0500

2024-04-30T22:03+0500

2024-04-30T22:03+0500

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Восстановить зрение возможно в случаях, когда основной недуг связан, например, с усталостью глаз, однако более серьезные проблемы, такие как катаракта, глаукома и дегенерация сетчатки, устраняются преимущественно посредством медицинского вмешательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на офтальмолога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирину Крестьянинову.По ее словам, чтобы улучшить и восстановить зрение, можно использовать очки или контактные линзы: консультация с оптометристом поможет правильно подобрать и те, и другие. Также не следует забывать про гимнастику для глаз, она поможет снять зрительное напряжение, расслабить "фокусировочную мышцу", избежать "усталости" глаз и головной боли при длительной работе вблизи.Улучшению зрения может способствовать и пища, богатая витаминами и антиоксидантами. Однако, в случае серьезных заболеваний глаз для восстановления зрения может понадобиться хирургическая операция.Для справки: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2,2 млрд жителей планеты сталкиваются с нарушениями зрения. Их причиной могут стать инфекции, травмы, аллергия, врожденные патологии, аутоиммунные, онкологические или наследственные заболевания и т.п. Кроме того, зрение может ухудшиться у пациентов с гипертонией или сахарным диабетом. Основные нарушения, влияющие на четкость зрения могут вызвать слепоту. В их числе близорукость, дальнозоркость, астигматизм, помутнение хрусталика, поражение сетчатки при диабете, глаукома, возрастные изменения сетчатки и т. п.По оценке ВОЗ, примерно у 1 млрд человек нарушения зрения можно было предотвратить или все еще можно вылечить. Для этого необходимо проходить профосмотры и своевременно обращаться за помощью.

https://uz.sputniknews.ru/20240429/kak-vyvesti-toksiny-bez-diety-i-lekarstv-43651168.html

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