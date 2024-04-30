https://uz.sputniknews.ru/20240430/v-kakix-sluchayax-vozmojno-vosstanovit-zrenie-43670922.html
В каких случаях можно восстановить зрение — врач
В каких случаях можно восстановить зрение — врач
Sputnik Узбекистан
По данным ВОЗ, около 2,2 млрд жителей планеты сталкиваются с нарушениями зрения.
2024-04-30T22:03+0500
2024-04-30T22:03+0500
2024-04-30T22:03+0500
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Восстановить зрение возможно в случаях, когда основной недуг связан, например, с усталостью глаз, однако более серьезные проблемы, такие как катаракта, глаукома и дегенерация сетчатки, устраняются преимущественно посредством медицинского вмешательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на офтальмолога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирину Крестьянинову.По ее словам, чтобы улучшить и восстановить зрение, можно использовать очки или контактные линзы: консультация с оптометристом поможет правильно подобрать и те, и другие. Также не следует забывать про гимнастику для глаз, она поможет снять зрительное напряжение, расслабить "фокусировочную мышцу", избежать "усталости" глаз и головной боли при длительной работе вблизи.Улучшению зрения может способствовать и пища, богатая витаминами и антиоксидантами. Однако, в случае серьезных заболеваний глаз для восстановления зрения может понадобиться хирургическая операция.Для справки: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2,2 млрд жителей планеты сталкиваются с нарушениями зрения. Их причиной могут стать инфекции, травмы, аллергия, врожденные патологии, аутоиммунные, онкологические или наследственные заболевания и т.п. Кроме того, зрение может ухудшиться у пациентов с гипертонией или сахарным диабетом. Основные нарушения, влияющие на четкость зрения могут вызвать слепоту. В их числе близорукость, дальнозоркость, астигматизм, помутнение хрусталика, поражение сетчатки при диабете, глаукома, возрастные изменения сетчатки и т. п.По оценке ВОЗ, примерно у 1 млрд человек нарушения зрения можно было предотвратить или все еще можно вылечить. Для этого необходимо проходить профосмотры и своевременно обращаться за помощью.
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зрение восстановление данные воз
зрение восстановление данные воз
В каких случаях можно восстановить зрение — врач
По данным ВОЗ, около 2,2 млрд жителей планеты сталкиваются с нарушениями зрения.
Восстановить зрение возможно в случаях, когда основной недуг связан, например, с усталостью глаз, однако более серьезные проблемы, такие как катаракта, глаукома и дегенерация сетчатки, устраняются преимущественно посредством медицинского вмешательства, сообщает РИА Новости
со ссылкой на офтальмолога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирину Крестьянинову.
"Восстановление зрения возможно в некоторых случаях, особенно если проблемы со зрением вызваны усталостью глаз. Однако, если речь идет о серьезных заболеваниях глаз, таких как катаракта, глаукома, дегенерация сетчатки и другие, то восстановление зрения может потребовать медицинского вмешательства", — объяснила специалист.
По ее словам, чтобы улучшить и восстановить зрение, можно использовать очки или контактные линзы: консультация с оптометристом поможет правильно подобрать и те, и другие. Также не следует забывать про гимнастику для глаз, она поможет снять зрительное напряжение, расслабить "фокусировочную мышцу", избежать "усталости" глаз и головной боли при длительной работе вблизи.
Улучшению зрения может способствовать и пища, богатая витаминами и антиоксидантами. Однако, в случае серьезных заболеваний глаз для восстановления зрения может понадобиться хирургическая операция.
"Для "поддержания" глаз нужен регулярный осмотр офтальмолога. Есть болезни, которые вы не заметите на тех стадиях, когда еще можно помочь, например, глаукома. Регулярная сдача основных анализов и осмотр терапевта (контроль системных заболеваний). Правильное питание, физическая активность. Избыточная масса тела, жирная и соленая пища ведут к проблемам с сердечно-сосудистой системой, из-за чего происходят тромбозы сосудов и кровоизлияния внутри глаза", — заключила Крестьянинова.
Для справки: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 2,2 млрд жителей планеты сталкиваются с нарушениями зрения. Их причиной могут стать инфекции, травмы, аллергия, врожденные патологии, аутоиммунные, онкологические или наследственные заболевания и т.п. Кроме того, зрение может ухудшиться у пациентов с гипертонией или сахарным диабетом. Основные нарушения, влияющие на четкость зрения могут вызвать слепоту. В их числе близорукость, дальнозоркость, астигматизм, помутнение хрусталика, поражение сетчатки при диабете, глаукома, возрастные изменения сетчатки и т. п.
По оценке ВОЗ, примерно у 1 млрд человек нарушения зрения можно было предотвратить или все еще можно вылечить. Для этого необходимо проходить профосмотры и своевременно обращаться за помощью.