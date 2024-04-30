https://uz.sputniknews.ru/20240430/xiva-festival-tantsa-lazgi-43673383.html

В Хиве завершился Международный фестиваль танца "Лазги" — кто победители

В Хиве завершился Международный фестиваль танца "Лазги" — кто победители

Sputnik Узбекистан

В числе признанных лучшими — участники из России, Кыргызстана, Казахстана, Башкортостана и Таджикистана

2024-04-30T15:31+0500

2024-04-30T15:31+0500

2024-04-30T15:36+0500

хива

лазги

фестиваль

культура

танец

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/1e/43668465_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f53f9f1fcbd36bc42379ff62eb0f2250.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Хиве завершился II Международный фестиваль танца "Лазги" и состоялась церемония награждения его победителей, сообщает пресс-служба министерства культуры РУз.Достойными 1-го места признали представителей Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и России:2-е место завоевали представители Республики Корея, Башкортостана, Таджикистана и Кыргызстана:3-е место у участников из Узбекистана, Бразилии, Испании и Турции:Обладателем "Гран-при" стал Хорезмский областной филиал Государственной филармонии Узбекистана. "Гран-при" составляет $7 000Победителям в 3-х номинациях — "Лучший сольный танцор", "Лучший танцевальный коллектив" и "Лучший постановочный танец" за 1, 2 и 3 места соответственно вручат $5 тыс., $3 тыс. и $2 тыс.Напомним, что международный танцевальный фестиваль “Лазги” проходит в Узбекистане каждые два года в конце апреля.В этом году в нем участвовали более 200 талантливых танцоров из 33 стран мира (годом ранее — более 175 участников из 30 стран мира), профессиональные танцевальные коллективы, мастера танцевального искусства, музыковеды и искусствоведы, известные артисты.Почетными гостями масштабного культурного мероприятия были представители международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, а также Таджикистана, Казахстана, Японии, Бразилии, Франции, Египта. Оценивали выступления конкурсантов международные и узбекские судьи.Помимо танцевального конкурса, где соревновались зарубежные и отечественные участники, в рамках фестиваля прошла международная научно-практическая конференция на тему "Хорезмский танец лазги: научно-теоретические, духовно-просветительские принципы развития культурной дипломатии", круглые столы, творческие встречи и мастер-классы, концертные выступления.Посетители выставок, посвященных танцевальному искусству, могли увидеть национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, книги, альбомы и фотографии.

https://uz.sputniknews.ru/20230911/balet-lazgi-bolshoy-teatr-moskva-38781156.html

хива

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

международный фестиваль танца "лазги" хива