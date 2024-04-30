В Хиве завершился Международный фестиваль танца "Лазги" — кто победители
15:31 30.04.2024 (обновлено: 15:36 30.04.2024)
© Министерство культуры республики УзбекистанНазваны победители Международного фестиваля танца "Лязги"
© Министерство культуры республики Узбекистан
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В числе признанных лучшими — участники из России, Кыргызстана, Казахстана, Башкортостана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Хиве завершился II Международный фестиваль танца "Лазги" и состоялась церемония награждения его победителей, сообщает пресс-служба министерства культуры РУз.
Достойными 1-го места признали представителей Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и России:
в номинации "Лучший сольный танцор" — Ислам Хайдаров, артист ансамбля песни и пляски "Шодлик" Государственной филармонии Узбекистана;
в номинации "Лучший танцевальный коллектив" — Государственный ансамбль танца Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и ансамбль народного танца Казахстана "Казына";
в номинации "Лучший постановочный танец" — ансамбль русского танца "Огоньки" Государственной филармонии Алтайского края РФ.
2-е место завоевали представители Республики Корея, Башкортостана, Таджикистана и Кыргызстана:
в номинации "Лучший сольный танцор"— Алам Хан из Республики Корея и Национальная танцевальная группа Кореи;
в номинации "Лучший танцевальный коллектив" — Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан и Таджикский государственный ансамбль танца "Лола" ("Тюльпан") имени Г. Валаматзаде;
в номинации "Лучший постановочный танец" — кыргызский танцевальный ансамбль "Шаттик".
3-е место у участников из Узбекистана, Бразилии, Испании и Турции:
в номинации "Лучшая сольная танцовщица"— Бруна Висенте де Соуза (Бразилия);
в номинации "Лучший танцевальный коллектив"— танцевальный коллектив из Испании и ансамбль песни и танца "Лазги" Государственной филармонии Узбекистана;
в номинации "Лучший постановочный танец" — ансамбль народного танца "Инегёль" (Турция).
Обладателем "Гран-при" стал Хорезмский областной филиал Государственной филармонии Узбекистана. "Гран-при" составляет $7 000
Победителям в 3-х номинациях — "Лучший сольный танцор", "Лучший танцевальный коллектив" и "Лучший постановочный танец" за 1, 2 и 3 места соответственно вручат $5 тыс., $3 тыс. и $2 тыс.
Напомним, что международный танцевальный фестиваль “Лазги” проходит в Узбекистане каждые два года в конце апреля.
© Министерство культуры республики Узбекистан
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© Министерство культуры республики Узбекистан
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© Министерство культуры республики Узбекистан
В этом году в нем участвовали более 200 талантливых танцоров из 33 стран мира (годом ранее — более 175 участников из 30 стран мира), профессиональные танцевальные коллективы, мастера танцевального искусства, музыковеды и искусствоведы, известные артисты.
Почетными гостями масштабного культурного мероприятия были представители международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, а также Таджикистана, Казахстана, Японии, Бразилии, Франции, Египта. Оценивали выступления конкурсантов международные и узбекские судьи.
Помимо танцевального конкурса, где соревновались зарубежные и отечественные участники, в рамках фестиваля прошла международная научно-практическая конференция на тему "Хорезмский танец лазги: научно-теоретические, духовно-просветительские принципы развития культурной дипломатии", круглые столы, творческие встречи и мастер-классы, концертные выступления.
Посетители выставок, посвященных танцевальному искусству, могли увидеть национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, книги, альбомы и фотографии.
11 сентября 2023, 18:15