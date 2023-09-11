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Танец души на сцене Большого театра: как прошла московская премьера "Лазги"
Танец души на сцене Большого театра: как прошла московская премьера "Лазги"
Национальный балет "Лазги. Танец души и любви" впервые показали на исторической сцене Большого театра в Москве. Как прошла московская премьера — в нашем материале.
2023-09-11T18:15+0500
2023-09-11T18:15+0500
2023-09-11T18:15+0500
узбекистан
россия
москва
культура
балет
лазги
саида мирзиёева
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. На исторической сцене Большого театра в Москве прошел показ национального балета "Лазги. Танец души и любви" в исполнении артистов ГАБТ имени Алишера Навои. На московской премьере постановки побывал корреспондент Sputnik.Для узбекских артистов балета это выступление было особенно ответственным: выступать в Большом театре мечтают все артисты.Постановка достаточно сложная: хореография сочетает в себе и классический балет, и модерн, и элементы фольклора — знаменитого хорезмского танца лазги. У каждой главной роли была своя особенность.Московская премьера балета прошла при полном аншлаге. Самобытное звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца лазги и невероятная световая партитура произвели большое впечатление даже на искушенного московского зрителя. Артистов провожали со сцены овацией и криками "Браво!".Напомним, автором идеи балета "Лазги" стала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. Она также приехала в Москву. Перед представлением Саида Мирзиёева встретилась с Валентиной Матвиенко.Спикер Совфеда пригласила труппу ГАБТ им. Навои вновь приехать в Россию с этой постановкой, показать "Лазги" не только в Москве, но и в других регионах.Хорезмский танец лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.Премьера спектакля состоялась в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им. Навои.Российская премьера спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае и Стамбуле.
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узбекистан москва россия большой театр культура национальный балет лазги танец души и любви помощник президента саида мирзиёева спикер совета федерации валентина матвиенко
узбекистан москва россия большой театр культура национальный балет лазги танец души и любви помощник президента саида мирзиёева спикер совета федерации валентина матвиенко
Танец души на сцене Большого театра: как прошла московская премьера "Лазги"
Эксклюзив
Национальный балет "Лазги. Танец души и любви" впервые показали на исторической сцене Большого театра в Москве. Как прошла московская премьера — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik.
На исторической сцене Большого театра в Москве прошел показ национального балета "Лазги. Танец души и любви" в исполнении артистов ГАБТ имени Алишера Навои. На московской премьере постановки побывал корреспондент Sputnik
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Для узбекских артистов балета это выступление было особенно ответственным: выступать в Большом театре мечтают все артисты.
"Для нас это очень важно, очень ответственно, мы все переживаем, мы надеемся, что это понравится московскому зрителю. Я надеюсь, что мы заворожим сердца жителей Москвы", — поделился перед выступлением исполнитель одной из главных ролей Радион Исянов.
Постановка достаточно сложная: хореография сочетает в себе и классический балет, и модерн, и элементы фольклора — знаменитого хорезмского танца лазги. У каждой главной роли была своя особенность.
"Партия Души — это что-то невообразимое, ты должна быть невесомой, ты должна быть бестелесной, но в то же время все должны чувствовать твое тепло", — рассказала балерина Надира Хамраева.
Московская премьера балета прошла при полном аншлаге. Самобытное звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца лазги и невероятная световая партитура произвели большое впечатление даже на искушенного московского зрителя. Артистов провожали со сцены овацией и криками "Браво!".
"Я правда нахожусь под большим впечатлением. Потрясающая труппа национального балета Узбекистана, совершенно уникальная сценография, работа света, музыка. Этот танец души, любви, он настолько яркий, настолько глубокий и в то же время пронизан национальным колоритом", — поделилась с журналистами спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко после спектакля.
Напомним, автором идеи балета "Лазги" стала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. Она также приехала в Москву. Перед представлением Саида Мирзиёева встретилась с Валентиной Матвиенко.
Спикер Совфеда пригласила труппу ГАБТ им. Навои вновь приехать в Россию с этой постановкой, показать "Лазги" не только в Москве, но и в других регионах.
"Мы условились, что обязательно балет Лазги приедет еще в Россию. Может быть, не только в Москву, я очень хочу, чтобы он приехал в Петербург в Мариинский театр, и в другие регионы. С Саидой Шавкатовной мы обсудили это и, надеюсь, будем продолжать эту работу", — сказала она.
Хорезмский танец лазги, включенный
в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.
Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.
Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.
Премьера спектакля состоялась
в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им. Навои.
Российская премьера
спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.
Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае
и Стамбуле.