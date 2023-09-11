https://uz.sputniknews.ru/20230911/balet-lazgi-bolshoy-teatr-moskva-38781156.html

Танец души на сцене Большого театра: как прошла московская премьера "Лазги"

Танец души на сцене Большого театра: как прошла московская премьера "Лазги"

Национальный балет "Лазги. Танец души и любви" впервые показали на исторической сцене Большого театра в Москве. Как прошла московская премьера — в нашем материале.

2023-09-11T18:15+0500

2023-09-11T18:15+0500

2023-09-11T18:15+0500

узбекистан

россия

москва

культура

балет

лазги

саида мирзиёева

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. На исторической сцене Большого театра в Москве прошел показ национального балета "Лазги. Танец души и любви" в исполнении артистов ГАБТ имени Алишера Навои. На московской премьере постановки побывал корреспондент Sputnik.Для узбекских артистов балета это выступление было особенно ответственным: выступать в Большом театре мечтают все артисты.Постановка достаточно сложная: хореография сочетает в себе и классический балет, и модерн, и элементы фольклора — знаменитого хорезмского танца лазги. У каждой главной роли была своя особенность.Московская премьера балета прошла при полном аншлаге. Самобытное звучание народных музыкальных инструментов, очарование хорезмского танца лазги и невероятная световая партитура произвели большое впечатление даже на искушенного московского зрителя. Артистов провожали со сцены овацией и криками "Браво!".Напомним, автором идеи балета "Лазги" стала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. Она также приехала в Москву. Перед представлением Саида Мирзиёева встретилась с Валентиной Матвиенко.Спикер Совфеда пригласила труппу ГАБТ им. Навои вновь приехать в Россию с этой постановкой, показать "Лазги" не только в Москве, но и в других регионах.Хорезмский танец лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.Премьера спектакля состоялась в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им. Навои.Российская премьера спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае и Стамбуле.

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