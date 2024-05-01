https://uz.sputniknews.ru/20240501/eaeu-mongoliya-ekonomika-sotrudnichestvo-43689153.html

ЕАЭС и Монголия развивают торгово-экономическое сотрудничество

ЕАЭС и Монголия развивают торгово-экономическое сотрудничество

Sputnik Узбекистан

ЕЭК: Нынешнее экономическое положение в ЕАЭС и Монголии открывает новые пути для диверсификации взаимных товарных поставок.

2024-05-01T16:00+0500

2024-05-01T16:00+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Евразийский экономический союз и Монголия развивают взаимодействие в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба ЕЭК.С 2015 года ЕЭК и Монголия активно взаимодействуют в формате меморандума по всем основным отраслевым направлениям (на которые Комиссия имеет соответствующую компетенцию), представляющим интерес для каждой из сторон.Вместе с тем нынешнее экономическое положение в ЕАЭС и Монголии предоставляет новые пути для диверсификации взаимных товарных поставок, отметили в Комиссии.Для справки: Монголия стала первым государством, которое в 2015 году формализовало взаимодействие с ЕЭК путем заключения соответствующего Меморандума.

https://uz.sputniknews.ru/20240430/eaeu-desyatiletiye-kyrgyzstan-moneta-43671769.html

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