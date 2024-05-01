ЕАЭС и Монголия развивают торгово-экономическое сотрудничество
16:00 01.05.2024 (обновлено: 16:34 01.05.2024)
© Sputnik / Владимир Астапкович/
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ЕЭК: Нынешняя экономическая ситуация как в ЕАЭС, так и в Монголии открывает новые пути для диверсификации взаимных товарных поставок.
ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Евразийский экономический союз и Монголия развивают взаимодействие в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Развитие диалога Монголии как с Россией – членом Евразийского экономического союза, так и в целом с ЕАЭС, обсудили на международной научно-практической конференции в Москве "Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества" с участием представителей Евразийской экономической комиссии", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба ЕЭКРазвивается торгово-экономическое взаимодействие ЕАЭС с Монголией
Развивается торгово-экономическое взаимодействие ЕАЭС с Монголией
© Пресс-служба ЕЭК
С 2015 года ЕЭК и Монголия активно взаимодействуют в формате меморандума по всем основным отраслевым направлениям (на которые Комиссия имеет соответствующую компетенцию), представляющим интерес для каждой из сторон.
Вместе с тем нынешнее экономическое положение в ЕАЭС и Монголии предоставляет новые пути для диверсификации взаимных товарных поставок, отметили в Комиссии.
"Это необходимо использовать для ликвидации товарных дисбалансов, где решающее влияние может оказать в перспективе заключение преференциального торгового соглашения между Союзом, его государствами-членами и Монголией. Определенный эффект для упрощения доступа на рынок ЕАЭС монгольской продукции может иметь гармонизация отдельных норм национального регулирования с правом ЕАЭС", — указано в сообщении.
Для справки: Монголия стала первым государством, которое в 2015 году формализовало взаимодействие с ЕЭК путем заключения соответствующего Меморандума.