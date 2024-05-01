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https://uz.sputniknews.ru/20240501/eaeu-mongoliya-ekonomika-sotrudnichestvo-43689153.html
ЕАЭС и Монголия развивают торгово-экономическое сотрудничество
ЕАЭС и Монголия развивают торгово-экономическое сотрудничество
Sputnik Узбекистан
ЕЭК: Нынешнее экономическое положение в ЕАЭС и Монголии открывает новые пути для диверсификации взаимных товарных поставок.
2024-05-01T16:00+0500
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монголия
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Евразийский экономический союз и Монголия развивают взаимодействие в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба ЕЭК.С 2015 года ЕЭК и Монголия активно взаимодействуют в формате меморандума по всем основным отраслевым направлениям (на которые Комиссия имеет соответствующую компетенцию), представляющим интерес для каждой из сторон.Вместе с тем нынешнее экономическое положение в ЕАЭС и Монголии предоставляет новые пути для диверсификации взаимных товарных поставок, отметили в Комиссии.Для справки: Монголия стала первым государством, которое в 2015 году формализовало взаимодействие с ЕЭК путем заключения соответствующего Меморандума.
https://uz.sputniknews.ru/20240430/eaeu-desyatiletiye-kyrgyzstan-moneta-43671769.html
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еаэс торгово-экономическое сотрудничество еэк монголия
еаэс торгово-экономическое сотрудничество еэк монголия

ЕАЭС и Монголия развивают торгово-экономическое сотрудничество

16:00 01.05.2024 (обновлено: 16:34 01.05.2024)
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ЕЭК: Нынешняя экономическая ситуация как в ЕАЭС, так и в Монголии открывает новые пути для диверсификации взаимных товарных поставок.
ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Евразийский экономический союз и Монголия развивают взаимодействие в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Развитие диалога Монголии как с Россией – членом Евразийского экономического союза, так и в целом с ЕАЭС, обсудили на международной научно-практической конференции в Москве "Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества" с участием представителей Евразийской экономической комиссии", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба ЕЭКРазвивается торгово-экономическое взаимодействие ЕАЭС с Монголией
Развивается торгово-экономическое взаимодействие ЕАЭС с Монголией - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2024
Развивается торгово-экономическое взаимодействие ЕАЭС с Монголией
© Пресс-служба ЕЭК
С 2015 года ЕЭК и Монголия активно взаимодействуют в формате меморандума по всем основным отраслевым направлениям (на которые Комиссия имеет соответствующую компетенцию), представляющим интерес для каждой из сторон.
Вместе с тем нынешнее экономическое положение в ЕАЭС и Монголии предоставляет новые пути для диверсификации взаимных товарных поставок, отметили в Комиссии.
"Это необходимо использовать для ликвидации товарных дисбалансов, где решающее влияние может оказать в перспективе заключение преференциального торгового соглашения между Союзом, его государствами-членами и Монголией. Определенный эффект для упрощения доступа на рынок ЕАЭС монгольской продукции может иметь гармонизация отдельных норм национального регулирования с правом ЕАЭС", — указано в сообщении.
Для справки: Монголия стала первым государством, которое в 2015 году формализовало взаимодействие с ЕЭК путем заключения соответствующего Меморандума.
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