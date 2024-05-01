https://uz.sputniknews.ru/20240501/kak-nauchitsya-govorit-net-43687945.html

Как научиться говорить "нет" — психолог

Как научиться говорить "нет" — психолог

Sputnik Узбекистан

Стремление угодить всем в ущерб личным интересам может приводить к неприятным последствиям, поэтому очень важно уметь отвечать отказом на неудобные просьбы

2024-05-01T22:05+0500

2024-05-01T22:05+0500

2024-05-01T22:05+0500

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Люди, безотказно выполняющие желания других, нередко страдают из-за невозможности решать собственные задачи, и рано или поздно это заканчивается взрывом, рассказала радио Sputnik психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова.По ее словам, излишнюю отзывчивость и неумение сказать "нет" в ответ на просьбу, какой бы она ни была, специалисты обозначают термином плизерство (от английского please – "радовать")."Среди отзывчивых людей есть так называемые плизеры, у которых не выстроены личные границы. Они будут на все соглашаться, во всем помогать. При этом сами плизеры от этого очень страдают, потому что из-за чрезмерной отзывчивости не решают какие-то свои задачи. Например, помогая другому, не проводят время с семьей. Плизер может долго сдерживать эмоции, но в какой-то момент срабатывает накопительный эффект: "Здесь я тебе помог, здесь сдержался, но сейчас это меня просто взбесило, причем по совершенно нелепому поводу, и я взорвался". Такого бы не было, если бы человек прямо сказал, что ему некомфортно выполнять просьбы ", — объяснила Жаркова.Чтобы не чувствовать себя использованным, стресс-коуч рекомендовала соблюдать баланс в общении с другими людьми.По ее словам, принятие того факта, что люди могут на вас обижаться, и это нормально поможет научиться говорить "нет". Второй момент – всегда проговаривать, почему отказываете в выполнении просьбы."Для начала нужно научиться считать нормальным то, что мы можем обижать других людей – в том плане, что другие имеют право обижаться на нас, если мы им отказали. Но это не повод для того, чтобы чувствовать себя тотально виноватым. Отказывать надо, используя золотое правило – словами через рот. То есть всегда проговаривать, почему вам неудобно выполнять просьбу, и в какой-то момент вам действительно станет легче не проваливаться в чувство вины", — резюмировала Жаркова.

https://uz.sputniknews.ru/20240430/v-kakix-sluchayax-vozmojno-vosstanovit-zrenie-43670922.html

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