https://uz.sputniknews.ru/20240501/mirziyoyev-vitsye-premer-turtsiya-vstrecha-43692265.html

Мирзиёев принял делегацию во главе с вице-президентом Турции

Мирзиёев принял делегацию во главе с вице-президентом Турции

Sputnik Узбекистан

Речь шла о дальнейшем расширении узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества

2024-05-01T18:09+0500

2024-05-01T18:09+0500

2024-05-01T18:09+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

делегация

вице-премьер

турция

встреча

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Йылмаз, прибывший для участия в третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме, передал главе РУз искренние приветствия и добрые пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Стороны с удовлетворением отметили продолжающиеся интенсивные контакты на всех уровнях, рост объемов товарооборота, количества совместных проектов и предприятий, частоты прямых авиарейсов.Также речь шла о крупных инвестпроектах, которые реализуют в Узбекистане с участием ведущих турецких компаний в энергетической, добывающей, пищевой, текстильной и других приоритетных отраслях. Особое внимание в ходе встречи уделили подготовке повестки дня предстоящего очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, прежде всего формированию нового портфеля проектов кооперации и программы культурно-гуманитарного обмена.

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