Мирзиёев принял делегацию во главе с вице-президентом Турции
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Йылмаз, прибывший для участия в третьем Ташкентском международном инвестиционном форуме, передал главе РУз искренние приветствия и добрые пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении.
Стороны с удовлетворением отметили продолжающиеся интенсивные контакты на всех уровнях, рост объемов товарооборота, количества совместных проектов и предприятий, частоты прямых авиарейсов.
Также речь шла о крупных инвестпроектах, которые реализуют в Узбекистане с участием ведущих турецких компаний в энергетической, добывающей, пищевой, текстильной и других приоритетных отраслях.
Особое внимание в ходе встречи уделили подготовке повестки дня предстоящего очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, прежде всего формированию нового портфеля проектов кооперации и программы культурно-гуманитарного обмена.