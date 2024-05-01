https://uz.sputniknews.ru/20240501/tashoblast-turisticheskiye-derevni-43685312.html
Двум поселкам в Ташобласти присвоили статус "туристической деревни"
Двум поселкам в Ташобласти присвоили статус "туристической деревни"
Sputnik Узбекистан
Такое решение Комитет по туризму принял с учетом турпотенциала данных населенных пунктов и положительного заключения специальной республиканской комиссии
2024-05-01T12:50+0500
2024-05-01T12:50+0500
2024-05-01T13:21+0500
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паркент
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Поселкам "Кумушкон" и "Чашма" в Паркентском районе Ташкентской области присвоен статус "туристической деревни", сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.В Комитете также рассказали, что в этом году в регионе проводят работы по благоустройству, улучшению туристической инфраструктуры, предоставлению качественных туруслуг соотечественникам и иностранным гостям.
https://uz.sputniknews.ru/20240430/kashkadarya-turpotok-uvelicheniye-43669102.html
ташкентская область
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узбекистан поселки статус туристическая деревня комитет по туризму
узбекистан поселки статус туристическая деревня комитет по туризму
Двум поселкам в Ташобласти присвоили статус "туристической деревни"
12:50 01.05.2024 (обновлено: 13:21 01.05.2024)
Такое решение Комитет по туризму принял с учетом турпотенциала данных населенных пунктов и положительного заключения специальной республиканской комиссии.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
Поселкам "Кумушкон" и "Чашма" в Паркентском районе Ташкентской области присвоен статус "туристической деревни", сообщает
пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.
"Кумушкон" и "Чашма" привлекают туристов своей неповторимой природой, чистым воздухом, бытом, расположенными здесь объектами культурного наследия и святынями. В прошлом году Паркентский район посетили около 50 тысяч иностранных и 900 тысяч местных туристов. На основании туристического потенциала махалли и положительного заключения Республиканской комиссии Комитет по туризму принял решение о присвоении махаллям "Кумушкон" и "Чашма" статуса "туристическая деревня", — сообщил председатель Комитета по туризму Умид Шадиев.
В Комитете также рассказали, что в этом году в регионе проводят работы по благоустройству, улучшению туристической инфраструктуры, предоставлению качественных туруслуг соотечественникам и иностранным гостям.