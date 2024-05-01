https://uz.sputniknews.ru/20240501/tashoblast-turisticheskiye-derevni-43685312.html

Двум поселкам в Ташобласти присвоили статус "туристической деревни"

Двум поселкам в Ташобласти присвоили статус "туристической деревни"

Sputnik Узбекистан

Такое решение Комитет по туризму принял с учетом турпотенциала данных населенных пунктов и положительного заключения специальной республиканской комиссии

2024-05-01T12:50+0500

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туризм

ташкентская область

паркент

статус

село

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Поселкам "Кумушкон" и "Чашма" в Паркентском районе Ташкентской области присвоен статус "туристической деревни", сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии Узбекистана.В Комитете также рассказали, что в этом году в регионе проводят работы по благоустройству, улучшению туристической инфраструктуры, предоставлению качественных туруслуг соотечественникам и иностранным гостям.

https://uz.sputniknews.ru/20240430/kashkadarya-turpotok-uvelicheniye-43669102.html

ташкентская область

паркент

узбекистан

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