О чем договорились Узбекистан и Беларусь в сфере профобразования
17:08 01.05.2024 (обновлено: 17:29 01.05.2024)
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанВ Минске прошел Первый Узбекско-Белорусский форум профессионального образования
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
Подписаться
В Минске прошел Первый узбекско-белорусский форум профессионального образования с участием более 80 представителей профильных министерств, университетов и колледжей двух стран.
ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Узбекистан и Беларусь подписали документы, направленные на дальнейшее развитие системы профобразования, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.
Соответствующих договоренностей достигли в Минске, в ходе Первого узбекско-белорусского форума профессионального образования с участием более 80 представителей профильных министерств, университетов и колледжей двух стран.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанВ Минске прошел Первый Узбекско-Белорусский форум профессионального образования
В Минске прошел Первый Узбекско-Белорусский форум профессионального образования
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
Мероприятие способствовало обмену опытом между специалистами сферы, ознакомлению с лучшими разработками Беларуси в сфере профобразования.
"Будет создана постоянно действующая коммуникационная площадка по вопросам дальнейшего развития системы профессионального образования", — говорится в сообщении.
На форуме подписаны:
дорожная карта на 2024-2025 годы по реализации сотрудничества между министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и министерством образования Беларуси по развитию профессионального образования и внедрению совместных образовательных программ между высшими и профессиональными образовательными учреждениями двух стран, развитию академической мобильности;
около 50 документов по организации стажировок выпускников и педагогов.
Опыт Беларуси будут использовать в регионах Узбекистана
" По итогам форума решено внедрить новые образовательные программы по специальностям электротехники и возобновляемой энергетики, строительства и коммунального хозяйства, сельскохозяйственных и пищевых технологий, машиностроения и автосервиса на основе белорусского опыта в 14 инновационных районах Узбекистана", — говорится в сообщении.
Также достигнута договоренность об оказании методической помощи в создании центров профподготовки в 14 регионах Узбекистана на основе опыта Беларуси по организации центров компетенций.
При этом ведущие профессиональные образовательные учреждения Беларуси присоединят к 14 профессиональным образовательным учреждениям Узбекистана, где будут созданы центры повышения квалификации.
Кроме того, в учебный процесс профессиональных образовательных учреждений Узбекистана постепенно внедрят 30 современных учебников и учебных пособий, созданных в Беларуси.
Организация стажировок
На крупных и высокотехнологичных предприятиях Беларуси будут организованы стажировки студентов, обучающихся по соответствующим образовательным программам в профессиональных образовательных учреждениях Узбекистана, и стажировки магистров производственного образования.
Также путем отбора организуют стажировки 40 профессоров и научных работников в области техники и технологий в белорусских научных и высших учебных заведениях.
Помимо этого, запустят программу подготовки 28 руководящих и педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений, в которых планируют создать передовые центры профподготовки, по схеме 2+2 (2 недели в Узбекистане и 2 недели в Беларуси).
Узбекская сторона изучит опыт интеграции высших и профессиональных образовательных учреждений Беларуси с производством и разработает предложения по их применению в республике.
Участие узбекистанцев в работе белорусских студенческих отрядов
Допуск студентов вузов Узбекистана к участию в студенческих отрядах Беларуси и организация их производственной практики на крупных промышленных предприятиях позволит закрепить теоретические знания будущих специалистов на практике, сформировать дружеские отношения между студенческой молодежью. Участникам студенческих отрядов предоставят возможность получить профессиональный разряд.
Также речь шла о создании научно-технологического консорциума ведущих ученых и исследователей двух стран, проведении конкурсов совместных научных и целевых проектов Узбекистана и Беларуси, финансировании в общей сложности 20 проектов общей стоимостью 20 млрд сумов, в том числе, направленных на развитие сферы профессионального образования.