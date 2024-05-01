https://uz.sputniknews.ru/20240501/uzbekistan-belarus-profobrazovaniye-sotrudnichestvo-43690655.html

О чем договорились Узбекистан и Беларусь в сфере профобразования

О чем договорились Узбекистан и Беларусь в сфере профобразования

Sputnik Узбекистан

В Минске прошел Первый узбекско-белорусский форум профессионального образования с участием более 80 представителей профильных министерств, университетов и колледжей двух стран

2024-05-01T17:08+0500

2024-05-01T17:08+0500

2024-05-01T17:29+0500

общество

узбекистан

сотрудничество

образование

студенты

преподаватель

беларусь

обмен опытом

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ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Узбекистан и Беларусь подписали документы, направленные на дальнейшее развитие системы профобразования, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.Соответствующих договоренностей достигли в Минске, в ходе Первого узбекско-белорусского форума профессионального образования с участием более 80 представителей профильных министерств, университетов и колледжей двух стран.Мероприятие способствовало обмену опытом между специалистами сферы, ознакомлению с лучшими разработками Беларуси в сфере профобразования.На форуме подписаны:Опыт Беларуси будут использовать в регионах УзбекистанаТакже достигнута договоренность об оказании методической помощи в создании центров профподготовки в 14 регионах Узбекистана на основе опыта Беларуси по организации центров компетенций.При этом ведущие профессиональные образовательные учреждения Беларуси присоединят к 14 профессиональным образовательным учреждениям Узбекистана, где будут созданы центры повышения квалификации. Кроме того, в учебный процесс профессиональных образовательных учреждений Узбекистана постепенно внедрят 30 современных учебников и учебных пособий, созданных в Беларуси.Организация стажировокНа крупных и высокотехнологичных предприятиях Беларуси будут организованы стажировки студентов, обучающихся по соответствующим образовательным программам в профессиональных образовательных учреждениях Узбекистана, и стажировки магистров производственного образования.Также путем отбора организуют стажировки 40 профессоров и научных работников в области техники и технологий в белорусских научных и высших учебных заведениях.Помимо этого, запустят программу подготовки 28 руководящих и педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений, в которых планируют создать передовые центры профподготовки, по схеме 2+2 (2 недели в Узбекистане и 2 недели в Беларуси).Узбекская сторона изучит опыт интеграции высших и профессиональных образовательных учреждений Беларуси с производством и разработает предложения по их применению в республике.Участие узбекистанцев в работе белорусских студенческих отрядовДопуск студентов вузов Узбекистана к участию в студенческих отрядах Беларуси и организация их производственной практики на крупных промышленных предприятиях позволит закрепить теоретические знания будущих специалистов на практике, сформировать дружеские отношения между студенческой молодежью. Участникам студенческих отрядов предоставят ​​возможность получить профессиональный разряд.Также речь шла о создании научно-технологического консорциума ведущих ученых и исследователей двух стран, проведении конкурсов совместных научных и целевых проектов Узбекистана и Беларуси, финансировании в общей сложности 20 проектов общей стоимостью 20 млрд сумов, в том числе, направленных на развитие сферы профессионального образования.

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