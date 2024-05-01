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https://uz.sputniknews.ru/20240501/uzbekistan-belarus-profobrazovaniye-sotrudnichestvo-43690655.html
О чем договорились Узбекистан и Беларусь в сфере профобразования
О чем договорились Узбекистан и Беларусь в сфере профобразования
Sputnik Узбекистан
В Минске прошел Первый узбекско-белорусский форум профессионального образования с участием более 80 представителей профильных министерств, университетов и колледжей двух стран
2024-05-01T17:08+0500
2024-05-01T17:29+0500
общество
узбекистан
сотрудничество
образование
студенты
преподаватель
беларусь
обмен опытом
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ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Узбекистан и Беларусь подписали документы, направленные на дальнейшее развитие системы профобразования, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.Соответствующих договоренностей достигли в Минске, в ходе Первого узбекско-белорусского форума профессионального образования с участием более 80 представителей профильных министерств, университетов и колледжей двух стран.Мероприятие способствовало обмену опытом между специалистами сферы, ознакомлению с лучшими разработками Беларуси в сфере профобразования.На форуме подписаны:Опыт Беларуси будут использовать в регионах УзбекистанаТакже достигнута договоренность об оказании методической помощи в создании центров профподготовки в 14 регионах Узбекистана на основе опыта Беларуси по организации центров компетенций.При этом ведущие профессиональные образовательные учреждения Беларуси присоединят к 14 профессиональным образовательным учреждениям Узбекистана, где будут созданы центры повышения квалификации. Кроме того, в учебный процесс профессиональных образовательных учреждений Узбекистана постепенно внедрят 30 современных учебников и учебных пособий, созданных в Беларуси.Организация стажировокНа крупных и высокотехнологичных предприятиях Беларуси будут организованы стажировки студентов, обучающихся по соответствующим образовательным программам в профессиональных образовательных учреждениях Узбекистана, и стажировки магистров производственного образования.Также путем отбора организуют стажировки 40 профессоров и научных работников в области техники и технологий в белорусских научных и высших учебных заведениях.Помимо этого, запустят программу подготовки 28 руководящих и педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений, в которых планируют создать передовые центры профподготовки, по схеме 2+2 (2 недели в Узбекистане и 2 недели в Беларуси).Узбекская сторона изучит опыт интеграции высших и профессиональных образовательных учреждений Беларуси с производством и разработает предложения по их применению в республике.Участие узбекистанцев в работе белорусских студенческих отрядовДопуск студентов вузов Узбекистана к участию в студенческих отрядах Беларуси и организация их производственной практики на крупных промышленных предприятиях позволит закрепить теоретические знания будущих специалистов на практике, сформировать дружеские отношения между студенческой молодежью. Участникам студенческих отрядов предоставят ​​возможность получить профессиональный разряд.Также речь шла о создании научно-технологического консорциума ведущих ученых и исследователей двух стран, проведении конкурсов совместных научных и целевых проектов Узбекистана и Беларуси, финансировании в общей сложности 20 проектов общей стоимостью 20 млрд сумов, в том числе, направленных на развитие сферы профессионального образования.
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узбекистан беларусь профобразование минск узбекско-белорусский форум профессионального образования
узбекистан беларусь профобразование минск узбекско-белорусский форум профессионального образования

О чем договорились Узбекистан и Беларусь в сфере профобразования

17:08 01.05.2024 (обновлено: 17:29 01.05.2024)
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанВ Минске прошел Первый Узбекско-Белорусский форум профессионального образования
В Минске прошел Первый Узбекско-Белорусский форум профессионального образования - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2024
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
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В Минске прошел Первый узбекско-белорусский форум профессионального образования с участием более 80 представителей профильных министерств, университетов и колледжей двух стран.
ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik. Узбекистан и Беларусь подписали документы, направленные на дальнейшее развитие системы профобразования, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.
Соответствующих договоренностей достигли в Минске, в ходе Первого узбекско-белорусского форума профессионального образования с участием более 80 представителей профильных министерств, университетов и колледжей двух стран.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанВ Минске прошел Первый Узбекско-Белорусский форум профессионального образования
В Минске прошел Первый Узбекско-Белорусский форум профессионального образования - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2024
В Минске прошел Первый Узбекско-Белорусский форум профессионального образования
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
Мероприятие способствовало обмену опытом между специалистами сферы, ознакомлению с лучшими разработками Беларуси в сфере профобразования.
"Будет создана постоянно действующая коммуникационная площадка по вопросам дальнейшего развития системы профессионального образования", — говорится в сообщении.
На форуме подписаны:
дорожная карта на 2024-2025 годы по реализации сотрудничества между министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и министерством образования Беларуси по развитию профессионального образования и внедрению совместных образовательных программ между высшими и профессиональными образовательными учреждениями двух стран, развитию академической мобильности;
около 50 документов по организации стажировок выпускников и педагогов.
Опыт Беларуси будут использовать в регионах Узбекистана
" По итогам форума решено внедрить новые образовательные программы по специальностям электротехники и возобновляемой энергетики, строительства и коммунального хозяйства, сельскохозяйственных и пищевых технологий, машиностроения и автосервиса на основе белорусского опыта в 14 инновационных районах Узбекистана", — говорится в сообщении.
Также достигнута договоренность об оказании методической помощи в создании центров профподготовки в 14 регионах Узбекистана на основе опыта Беларуси по организации центров компетенций.
При этом ведущие профессиональные образовательные учреждения Беларуси присоединят к 14 профессиональным образовательным учреждениям Узбекистана, где будут созданы центры повышения квалификации.
Кроме того, в учебный процесс профессиональных образовательных учреждений Узбекистана постепенно внедрят 30 современных учебников и учебных пособий, созданных в Беларуси.
Организация стажировок
На крупных и высокотехнологичных предприятиях Беларуси будут организованы стажировки студентов, обучающихся по соответствующим образовательным программам в профессиональных образовательных учреждениях Узбекистана, и стажировки магистров производственного образования.
Также путем отбора организуют стажировки 40 профессоров и научных работников в области техники и технологий в белорусских научных и высших учебных заведениях.
Помимо этого, запустят программу подготовки 28 руководящих и педагогических кадров профессиональных образовательных учреждений, в которых планируют создать передовые центры профподготовки, по схеме 2+2 (2 недели в Узбекистане и 2 недели в Беларуси).
Узбекская сторона изучит опыт интеграции высших и профессиональных образовательных учреждений Беларуси с производством и разработает предложения по их применению в республике.
Участие узбекистанцев в работе белорусских студенческих отрядов
Допуск студентов вузов Узбекистана к участию в студенческих отрядах Беларуси и организация их производственной практики на крупных промышленных предприятиях позволит закрепить теоретические знания будущих специалистов на практике, сформировать дружеские отношения между студенческой молодежью. Участникам студенческих отрядов предоставят ​​возможность получить профессиональный разряд.
Также речь шла о создании научно-технологического консорциума ведущих ученых и исследователей двух стран, проведении конкурсов совместных научных и целевых проектов Узбекистана и Беларуси, финансировании в общей сложности 20 проектов общей стоимостью 20 млрд сумов, в том числе, направленных на развитие сферы профессионального образования.
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